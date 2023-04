Τα πολλά εκρηκτικά πρόσωπα του Al Pacino: Οι 10 ερμηνείες του που άφησαν ιστορία

Al Pacino: Σήμερα έχει γενέθλια ο Νονός της υποκριτικής και εμείς θυμόμαστε τις πιο εμβληματικές ερμηνείες που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ.

Το Al Pacino Effect που δεν θα ξεπεραστεί ποτέ – Λέξη-κλειδί: Έκρηξη

Είναι φωνακλάς, γουρλομάτης και νευρικός. Μπορεί με ένα του μόνο βλέμμα, με μία του μόνο λέξη ή με μία μόνο κίνηση να πιάσει όλο το κάδρο και να μας αφήσει αποσβολωμένους. Και μας στοιχειώνει την ψυχή από τη δεκαετία του ’70.

Ο Al Pacino γεννήθηκε σαν σήμερα, 25 Απριλίου το 1940, είναι ηθοποιός μεθόδου, θεωρείται από τους ηθοποιούς με τη μεγαλύτερη επιρροή στην ιστορία του αμερικανικού σινεμά, έγινε σούπερ σταρ της δεκαετίας του ’70 με τις απανωτές του επιτυχίες την περίοδο 1972 και 1975 (Νονός, Serpico, Dog Day Afternoon) και έχει αποσπάσει συνολικά ένα Όσκαρ, δύο Tony, δύο Emmy και ένα τιμητικό Cecil B. DeMille βραβείο.

Ως νεαρός ηθοποιός, σπούδασε στο Herbert Berghof Studio, αφού απορρίφθηκε από το Actors Studio, το οποίο όμως του έδωσε την ευκαιρία να γίνει μαθητής του Charles Laughton. Τέσσερα χρόνια μετά όμως έγινε δεκτός και διδάχτηκε υπό τον Lee Strasberg. Εμφανίστηκε σε πολλές Off-Broadway θεατρικές παραγωγές πριν πάρει τον πρώτο του ρόλο στο “The Panic in Needle Park” το 1971. Κάπου εκεί θα τον ανακαλύψει ο Francis Ford Coppola και έναν χρονο μετά θα τον δούμε στην πρώτη ταινία του Νονού. And the rest as they is history…

Al Pacino: Παραδίδοντας masterclass υποκριτικής από το ’72

Ήρθε η ώρα να σηκώσουμε λοιπόν το ποτήρι μας στον άνθρωπο, τον μύθο, τον θρύλο, τον Al Pacino και ανήμερα των γενεθλίων του, να θυμηθούμε τις πιο εμβληματικές του ερμηνείες: από τον Michael Corleone μέχρι τον Tony Montana, ο 83χρονος πλέον ηθοποιός έχει γίνει είδωλο της αμερικανικής κινηματογραφικής σκηνής.

Οι 10 πιο εμβληματικές ερμηνείες του Al Pacino

The Godfather 1, 2, 3

Από την ερμηνεία του ως Νονός, δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε μόνο μία σκηνή. Ο ρόλος του ως αρχιμαφιόζος Michael Corleone θεωρείται μία από τις σπουδαιότερες ερμηνείες της κινηματογραφικής ιστορίας σε έναν από τους εμβληματικότερους χαρακτήρες. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ την προδοσία του Fredo και το πώς του άρπαξε το πρόσωπο, τον φίλησε και του είπε “I Know It Was You, Fredo. You Broke My Heart” (Ξέρω πως ήσουν εσύ Fredo. Μου ράγισες την καρδιά) στο Part 2 το 1974. Βέβαια, οι σκηνές της τριλογίας του Νονού είναι αμέτρητες και δεν ξεχνάμε ούτε τα “Μην με ρωτάς ποτέ για τις δουλειές μου” που είπε στον Kay στο πρώτο, ή το “Μόλις νόμισα ότι βγήκα, με τραβάνε ξανά μέσα” στο Part III του 1990.

“I know it was you, Fredo.”

Heat (Ένταση)

Υπήρχε πάντα μια άτυπη διαμάχη για το ποιος είναι ο καλύτερος ηθοποιός, ο Al Pacino ή ο Robert deNiro. Οι δυο τους έχουν συνεργαστεί ελάχιστες φορές. Στη δεύτερη ταινία του Νονού, παρ’ όλο που έπαιζαν μαζί (και μάλιστα πατέρα και γιο, απλά σε άλλα timeline), δεν είχαν ποτέ κάποια σκηνή μαζί. Η πρώτη φορά που τους είδαμε στο ίδιο κάδρο ήταν το 1995 στο αριστούργημα του Michael Mann “Heat” και γι’ αυτό δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τη σκηνή του καφέ, όπου ο Al Pacino στον ρόλο του αστυνομικού Vincent Hann προσκαλεί τον εξίσου πανέξυπνο εγκληματία που προσπαθεί πιάσει Neil McCauley να πιουν έναν καφέ και να μιλήσουν.

The Irishman (Ο Ιρλανδός)

Μία ακόμη φορά που συνεργάστηκε με τον Robert deNiro ήταν πιο πρόσφατα, το 2019 στην ταινία “The Irishman” του Martin Scorsese όπου ο Pacino υποδύεται τον Jimmy Hoffa, το διαβόητο αφεντικό του International Brotherhood of Teamsters που εξαφανίστηκε τη δεκαετία του ’60 μετά από μεγάλη έρευνα για τις σχέσεις του συνδικάτου με τη μαφία. Η σκηνή που λέει “If there’s one person you’d cant trust in this life, it’s millionaire’s kids.” (αν υπάρχει ένας άνθρωπος στον κόσμο που δεν μπορείς να εμπιστευτείς, είναι τα παιδιά των εκατομμυριούχων), αναφερόμενος τους Kennedy, αποδίδει τέλεια τον ρόλο του και αποδεικνύει ότι ήταν το καλύτερο δυνατό casting.

Scarface (Ο Σημαδεμένος)

“Say hello to my little friend“. Δεν υπάρχει πιο γνωστή ατάκα του Al Pacino που έκανε τον Tony Montana να χαραχτεί για πάντα στις μνήμες μας, στη μνήμη του σινεμά, αλλά και να γίνει ένα αθάνατο meme.

Dog Day Afternoon (Σκυλίσια Μέρα)

Στο βιογραφικό φιλμ του Sidney Lumet toy 1972, ο Al Pacino παίζει τον μονίμως τσιτωμένο Sony, έναν αποτυχημένο εγκληματία που κάνει την πρώτη του απόπειρα να ληστέψει μια τράπεζα. Η ατάκα “He wants to kill me so bad he can taste it! Huh? ATTICA! ATTICA!” είναι μια από τις πιο αναγνωρίσιμες στην ιστορία του κινηματογράφου.

Serpico

Ένα ακόμα αριστούργημα του αγαπημένου Sidney Lumet με πρωταγωνιστή έναν τον Pacino σε έναν από τους πιο διάσημους μπάτσους του Χόλιγουντ. Το βιογραφικό δράμα του 1973 που προτάθηκε για δύο Όσκαρ έχει στο επίκεντρο της διαφθορά του αστυνομικού τμήματος του Λος Άντζελες και έχει τον Σέρπικο σε μία από τις πιο θυμωμένες σκηνές του Al Pacino.

Any Given Sunday (Κάθε Κυριακή)

Δεν θεωρείται και αριστούργημα το συγκεκριμένο, αλλά είναι από τις fan-favorite αθλητικές ταινίες και είναι και δια χειρός Oliver Stone. Ο Al Pacino υποδύεται τον Tony D’Amato, προπονητής της ποδοσφαιρικής ομάδας Miami Sharks και κάθε αθλητικό φιλμ που σέβεται τον εαυτό του πρέπει να έχει έναν inspirational λόγο.

And Justice for All (Δικαιοσύνη για όλους)

“You’re out of order! You’re out of order! The whole trial is out of order”. Μέχρι και ο Joey από τα Φιλαράκια την έχει πει αυτήν την ατάκα και βγήκε από τον Al Pacino στο σατιρικό δράμα για έναν ιδεαλιστή δικηγόρο που προσπαθεί να κερδίσει μια υπόθεση ενάντια σε ένα διεφθαρμένο σύστημα.

And Justice for All You’re Out of Order

Glengarry Glen Ross (Οικόπεδα με Θέα)

Μια ταινίες για την πιεστική ζωή του να εργάζεσαι για μια προμήθεια. Με το σενάριο να διασκευάζει ο σπουδαίος David Mamet από το βραβευμένο με Πούλιτζερ θεατρικό έργο του 1984, ο Al Pacino εδώ δεν είναι πρωταγωνιστής, αλλά αυτό δεν τον αποτρέπει από το να μας χαρίσει μία από τις καλύτερες υποκριτικές στιγμές του.

Scent of a Woman (Άρωμα Γυναίκας)

Τη χρονιά που προτάθηκε για τον από πάνω Β’ ρόλο, τότε πλρε και το πρώτο του Όσκαρ για αυτήν εδώ την ταινία. Δεν είναι ο καλύτερος ρόλος που έχει αναλάβει ποτέ, είναι όμως σίγουρα από τους πιο αβανταδόρικους και επίσης σίγουρα, άψογα παιγμένος.n

Ειδική μνεία: Insomnia