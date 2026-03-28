Τα πιο συνηθισμένα παράπονα που έχουν οι γυναίκες από τους συζύγους τους

Μελέτες έχουν δείξει ότι τα παράπονα που μοιράζονται άντρες και γυναίκες με τον σύμβουλο γάμου τους ή τον ψυχοθεραπευτή διαφοροποιούνται ανά φύλο. Ποια είναι όμως τα πιο κοινά παράπονα που μοιράζονται οι γυναίκες, ειδικότερα, με τον ψυχοθεραπευτή τους; Ακολουθούν τέσσερα από αυτά, στα οποία ίσως αναγνωρίσουμε κάτι από τη δική μας ζωή.

«Ο γάμος μας είναι στάσιμος και βαρετός»: Η αλήθεια είναι ότι κάθε σχέση χρειάζεται εμπειρίες που την ανανεώνουν, ειδικά όταν είναι μακροχρόνια όπως συμβαίνει σε έναν γάμο και όταν κάνουμε το λάθος να θεωρούμε τον άλλο δεδομένο. Αυτές οι εμπειρίες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα, από χειρονομίες που επιβεβαιώνουν την αγάπη προς το έτερον ήμισυ, όπως ένα ρομαντικό δείπνο-έκπληξη, μέχρι ένα καινούριο κοινό χόμπι, όπως τη συμμετοχή του ζευγαριού σε μια ομάδα που διοργανώνει πεζοπορίες στη φύση.

«Η ερωτική ζωή μας δεν με ικανοποιεί»: Παρόλο που σε μια μακροχρόνια σχέση υποτίθεται ότι ο ένας κατανοεί καλύτερα τις σεξουαλικές ανάγκες του παρτενέρ του, πολλές γυναίκες παραπονιούνται για αδυναμία του συντρόφου τους να τις ικανοποιήσει, είτε από αδιαφορία είτε από άγνοια. Η ερωτική ζωή αποτελεί βασικό συστατικό της μακροημέρευσης ενός γάμου και της ευτυχίας μέσα σε αυτόν, απαιτεί όμως αμοιβαία προσπάθεια.

«Νιώθω ότι ο σύζυγός μου με αγνοεί»: Αυτό μπορεί να σημαίνει, πρακτικά, ότι εργάζεται ατελείωτες ώρες ή/και ότι αφιερώνει τον ελεύθερο χρόνο του σε ατομικά χόμπι – για παράδειγμα, μπορεί να πηγαίνει με τους φίλους του για ποδόσφαιρο ή να παρακολουθεί μόνος του αθλητικούς αγώνες στην τηλεόραση. Το αποτέλεσμα είναι η γυναίκα να νιώθει παραμελημένη, αόρατη ή μόνη. Αλλά ένα από τα ζητούμενα στον γάμο, πέρα από την επικοινωνία μεταξύ του ζευγαριού φυσικά, είναι και να διατηρήσει ο καθένας την ταυτότητά του, να μη χαθεί μέσα στη σχέση. Γι’ αυτό είναι σημαντικό, εκτός του να προσπαθούμε να μοιραζόμαστε χρόνο με το έτερον ήμισυ, να μην ξεχνάμε να φροντίσουμε και τον εαυτό μας και να συνεχίσουμε να βρίσκουμε χώρο για τα προσωπικά ενδιαφέροντά μας, είτε αυτό σημαίνει μια συνάντηση με φίλες είτε μία ώρα στο γυμναστήριο.

«Ο σύζυγός μου δεν με γνωρίζει πραγματικά»: Η ενεργή ακρόαση δεν είναι καθόλου δεδομένη, ακόμα και σε μια μακροχρόνια σχέση – ή, σε κάποιες περιπτώσεις, ειδικά σε αυτήν. Έτσι, πολλές γυναίκες επηρεάζονται βαθιά από το γεγονός ότι ο σύντροφός τους αγνοεί βασικές πληροφορίες για την καθημερινότητα, το παρελθόν, την προσωπικότητά τους, είτε γιατί δεν έχει ενδιαφερθεί να ρωτήσει είτε επειδή, ακόμα και όταν εκείνες τις μοιράζονται μαζί τους, δεν τις ακούει. Αυτό το πρόβλημα μπορεί να τις εγκλωβίσει σε έναν φαύλο κύκλο που τροφοδοτείται από τον θυμό και την απουσία αλληλοσεβασμού που όσο νωρίτερα σπάσει, τόσο καλύτερη θα είναι η πρόγνωση για τη σχέση.