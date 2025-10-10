Τα πιο συχνά λάθη που κάνουμε στη βόλτα του σκύλου μας

Η βόλτα του σκύλου είναι από τις πιο σημαντικές ανάγκες και από τις μεγαλύτερες απολαύσεις του. Είναι η στιγμή που θα τρέξει, θα μυρίσει, θα παίξει, θα κοινωνικοποιηθεί.

H δραστηριότητα αυτή, όπως και όλες οι υπόλοιπες που κάνουν οι σκύλοι, εξαρτάται πλήρως από τον κηδεμόνα του. Εκείνος ορίζει το πώς, το πότε και το πού θα βγει ο σκύλος βόλτα, με γνώμονα πάντα, την ευζωία του.

Υιοθετώντας έναν σκύλο, κάθε άνθρωπος οφείλει να γνωρίζει πως η βόλτα είναι μια υποχρεωτική διαδικασία, κάτι που πρέπει να γίνεται καθημερινά. Βγαίνοντας έξω ο σκύλος εκτονώνεται σωματικά και πνευματικά, αφού συναντάει άλλους σκύλους, επεξεργάζεται μυρωδιές και λαμβάνει πληροφορίες που κάνουν τον εγκέφαλό του να μένει δραστήριος. Κανείς σκύλος δεν πρέπει να μένει για πολλές ώρες μόνος του, να πιέζεται να κάνει τουαλέτα και να είναι χωρίς παρέα..

Με άμεση εξυπηρέτηση στο συμβεβλημένο δίκτυο, οι ασφαλισμένοι έχουν τη δυνατότητα να εξοικονομούν χρόνο καταβάλλοντας – εφόσον απαιτείται – μόνο τη συμμετοχή τους, χωρίς να αποστέλλουν παραστατικά αποδείξεων. Δείτε το συμβεβλημένο Δίκτυο και Συνεργαζόμενες Κλινικές εδώ.

Τα πιο συχνά λάθη στη βόλτα του σκύλου

Θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο πως η βόλτα του σκύλου είναι χρόνος αφιερωμένος σε εκείνον, οπότε θα πρέπει να είμαστε σίγουροι πως θα την απολαύσει και θα κάνει τα πράγματα που του αρέσουν. Αρκετές φορές ίσως επιστρέφει σπίτι γεμάτος ενέργεια, παρόλο που μπορεί να ήταν για αρκετή ώρα έξω. Αυτό ίσως να συμβαίνει επειδή οι κηδεμόνες, άθελά τους, κάνουν κάποια λάθη. Δείτε τα πιο συχνά:

Ο σκύλος φοράει λάθος ή ακατάλληλο λουρί. Κάθε φυλή, κάθε σκύλος, θέλει το αντίστοιχο κατάλληλο λουρί και οδηγό για τη βόλτα. Θα πρέπει να είναι στα μέτρα του, να μην τον σφίγγει, να μην τον πονάει, να του επιτρέπει να κουνάει τα πόδια του με άνεση, να τρέχει και να μην είναι φτιαγμένο από υλικό που του προκαλεί κνησμό και ερεθισμούς. Μια λύση είναι να επιλέξετε το σωστό έχοντας μαζί σας τον σκύλο, έτσι ώστε να δείτε επί τόπου αν του κάνει.

Δεν αφήνετε τον σκύλο να μυρίσει. Αρκετά συχνά βλέπουμε στο δρόμο ανθρώπους να τραβάνε τον σκύλο τους, ενώ εκείνος κάνει μια προσπάθεια να μυρίσει και να πάρει τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζεται ο εγκέφαλός του. Κάθε μυρωδιά είναι ένα ερέθισμα που χρειάζεται για την πνευματική του εκτόνωση. Όταν λοιπόν δεν έρθει σε επαφή με αυτά που τον κάνουν χαρούμενο και ισορροπημένο, εξακολουθεί να τα έχει ανάγκη, μιας και στη συγκεκριμένη βόλτα στην οποία δεν μύρισε, δεν την ευχαριστήθηκε καθόλου.

Κοιτάτε το κινητό σας. Αυτή η συνήθεια μπορεί να βάλει σε κίνδυνο τον σκύλο σας, καθώς ενώ εσείς έχετε την προσοχή σας αλλού, εκείνος μπορεί να φάει κάτι που δεν πρέπει ή να του συμβεί κάτι άσχημο. Δυστυχώς, αρκετοί σκύλοι δηλητηριάζονται από τροφές που πετούν κάποιοι ανεύθυνοι πολίτες στο δρόμο. Εκτός αυτού, μπορεί να περάσετε δίπλα από έναν σκύλο που δεν είναι αρκετά κοινωνικοποιημένος, να μη δείτε τα σημάδια της γλώσσας του σώματός του και να ξεκινήσει καβγάς, με απρόβλεπτες συνέπειες.

Δεν αφιερώνετε αρκετό και ποιοτικό χρόνο στη βόλτα. Για τους κηδεμόνες που είναι πολυάσχολοι, είναι σπαζοκεφαλιά να χωρέσουν μέσα στο πρόγραμμά τους τις εξόδους του σκύλου. Κάποιοι τα καταφέρνουν, κάποιοι έχουν τη βοήθεια από μέλη της οικογένειάς τους και άλλοι δυσκολεύονται. Υπάρχουν και οι περιπτώσεις, που οι βόλτες είναι 5-10 λεπτά, μόνο για τουαλέτα, κάτι που επίσης δεν βοηθάει το ζωάκι, μιας και δεν έχει προλάβει ούτε να ασκηθεί, ούτε να έρθει σε επαφή με άλλα ερεθίσματα.

Είναι σημαντικό να έχετε φροντίσει πριν κάνετε την υιοθεσία, να αποφασίσετε πόσο χρόνο έχετε πραγματικά να αφιερώσετε στο κατοικίδιό σας. Αν είναι εφικτό να βρείτε 1-2 ώρες, τότε θα τα καταφέρετε. Αλλιώς θα πρέπει να δείτε τι άλλες επιλογές και βοήθεια μπορείτε να έχετε.