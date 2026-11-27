Από τα zoomies τα μεσάνυχτα, τις εξαφανίσεις μέσα σε μικροσκοπικά κουτιά και από τα ξαφνικά δαγκώματα μέχρι τα χάδια με το πίσω μέρος τους, οι γάτες εμφανίζουν παράξενες συμπεριφορές. Και η αλήθεια είναι ότι μόνο όσοι ζουν μαζί τους μπορούν να τις καταλάβουν.

Τα πάντα βέβαια έχουν εξήγηση και δεν γίνονται τυχαία. Η ανάλυση αυτών των περίεργων για πολλούς συμπεριφορών αποκαλύπτει την αλήθεια πίσω τις γάτες.

Αν έχετε αναρωτηθεί ποτέ γιατί μια γάτα συμπεριφέρεται σαν βασιλιάς, νίντζα και αποκρυφιστής ταυτόχρονα, αυτό το άρθρο είναι πραγματικά για εσάς. Εμείς που έχουμε γάτες ξέρουμε τα μυστικά τους. Αντίθετα οι λάτρεις των σκύλων μπορεί να σηκώσουν τα φρύδια τους όταν δουν μια γάτα να ζει στο δικό της κόσμο.

Ζoomies τα μεσάνυχτα

Είναι αργά το βράδυ και όλοι έχουμε κοιμηθεί. Ξαφνικά η γάτα μας γεμίζει ενέργεια. Χωρίς προειδοποίηση, αρχίζει να τρέχει σαν τρελή από δωμάτιο σε δωμάτιο, να ρίχνει τα πάντα, να πηδάει στα έπιπλα και να βγάζει διάφορες φωνές. Το έργο λέγεται zoomies τα μεσάνυχτα και το βλέπουμε συχνά. Μπορεί να είναι εξίσου εξοργιστικό και διασκεδαστικό, όμως συμβαίνει. Zoomies οι γάτες; Ναι, και οι γάτες κάνουν πολλά… σκυλίσια πράγματα.

Γιατί συμβαίνει αυτό: Οι γάτες είναι ζώα που δραστηριοποιούνται κατά τη διάρκεια της αυγής και του λυκόφωτος. Και επειδή κοιμούνται τουλάχιστον 15- 16 ώρες την ημέρα, αυτά τα ξέφρενα τρεξίματα είναι ο τρόπος να απελευθερώσουν τη συσσωρευμένη ενέργειά τους. Εσείς μόνο μετακινήστε τα εύθραυστα αντικείμενα από τα τραπέζια και παρακολουθήστε… το σόου. Και ας είναι μεσάνυχτα.

Δαγκωματιές την ώρα των χαδιών

Είστε αγκαλιά με μια γατούλα και τη χαϊδεύετε. Εκείνη γουργουρίζει και δείχνει να το απολαμβάνει. Και το απολαμβάνει. Ξαφνικά γυρίζει και σας δίνει μια δαγκωνιά στα απροστάτευτα δάχτυλά σας. Μένετε άναυδοι. Μα δεν το απολάμβανε; Καταλαβαίνουμε, δεν ξέρετε από γάτες. Οπότε δικαιολογημένα σκέφτεστε έτσι.

Γιατί συμβαίνει αυτό: Το πρώτο πράγμα που πρέπει να πούμε είναι ότι ένα δάγκωμα γάτας συχνά δεν αποτελεί ένδειξη πραγματικής επιθετικότητας. Οπότε μην το παίρνετε προσωπικά. Πρόκειται απλά για μια μορφή επικοινωνίας. Έχει αποδειχθεί ότι τα επαναλαμβανόμενα χάδια σε ευαίσθητες περιοχές, όπως, για παράδειγμα, στη βάση της ουράς, μπορούν να οδηγήσουν σε υπερδιέγερση και ”ενθουσιασμό” στη γάτα. Και να αντιδράσει δαγκώνοντάς σας. Στην ουσία, η γάτα σας απλά σας λέει ότι δεν θέλει άλλο χάιδεμα.

Οι περισσότερες βέβαια γάτες θα δώσουν στην πραγματικότητα κάποια προειδοποίηση, κάποια σημάδια ότι η υπομονή τους έχει εξαντληθεί και ακολουθεί δάγκωμα. Αυτά τα σημάδια συχνά δεν είναι έντονα και ο κηδεμόνας δεν τα καταλαβαίνει. Το να σας χτυπήσει, για παράδειγμα, απαλά με την ουρά της ή να κατεβάσει τα αυτιά. Αυτά σημαίνουν υπερδιέγερση, την οποία θα ακολουθήσει πολύ σύντομα το δάγκωμα.

Ορισμένες τώρα γάτες μπορεί να δαγκώσουν ξαφνικά- και έντονα κιόλας- τους κηδεμόνες τους ως ένδειξη αγάπης. Αυτό θυμίζει τον τρόπο -μικρά δαγκωματάκια- με τον οποίο μια μαμά γάτα θα περιποιηθεί τα γατάκια της. Είναι κάτι φυσιολογικό. Σε αυτή την περίπτωση απλώς απομακρυνθείτε.

Ζωάκια- συχνά νεκρά- για δωράκια

Αυτό δεν είναι διασκεδαστικό. Δεν αρκεί που η γάτα εξολοθρεύει διάφορα ζωντανά πλάσματα- ακρίδες, ποντίκια, σαμιαμίδια και άλλα- τα φέρνει και σε εσάς με χαρά και ενθουσιασμό σαν δώρο. Είναι περήφανη για τις ικανότητές της στο κυνήγι και θέλει να σας εντυπωσιάσει με ένα δείγμα από τη ”δουλειά” της. Οπότε τα εναποθέτει στα πόδια σας, στο κρεβάτι σας, στον καναπέ περιμένοντας να ενθουσιαστείτε και να της δώσετε μια λιχουδιά. Επίσης σας δείχνει με αυτόν τον τρόπο ότι σας αγαπάει. Περίεργος τρόπος βέβαια να δείξουν την αγάπη τους, αλλά γάτες, είπαμε, είναι αυτές.

Σας χαιρετούν με την πίσω πλευρά τους

Ξαπλώνετε στον καναπέ αγκαλιά με τη γάτα σας που γουργουρίζει από χαρά. Ξαφνικά χωρίς λόγο- για εσάς- σηκώνεται και αρχίζει να γυροφέρνει πάνω σας. Και τοποθετεί το πίσω μέρος της ακριβώς μπροστά στο πρόσωπό σας. Αυτό είναι προσβολή; Όχι. Στην πραγματικότητα είναι ένα κομπλιμέντο.

Γιατί συμβαίνει: Οι γάτες έχουν αδένες οσμής κάτω από την ουρά τους. Το να σας δείξουν το πίσω μέρος τους αποτελεί ένδειξη εμπιστοσύνης.

Πολυτελές κρεβάτι; Όχι, χαρτόκουτο

Σαν το κουτί δεν έχει. Αυτό λένε όλες οι γάτες που σνομπάρουν τα υπέροχα και συχνά ακριβά κρεβατάκια που τους έχετε και προτιμούν να κοιμούνται μέσα σε χάρτινα κουτιά, τα οποία βρίσκουν τέλεια. Απόλυτα γατίσια συμπεριφορά και παράξενη για πολλούς. Όχι όμως για εμάς που ζούμε με γάτες και απολαμβάνουμε τιος παραξενιές τους.

Γιατί συμβαίνει: Τα κουτιά προσφέρουν ζεστασιά, ασφάλεια και ένα τέλειο κρησφύγετο για τις γάτες καθώς μιμούνται τα στενά, κλειστά μέρη στα οποία κρύβονταν κάποτε για να προστατευτούν και κοιμηθούν οι πρόγονοί τους, στην άγρια φύση. Το DNA λοιπόν είναι και εδώ ο πρωταγωνιστής.

Καθισμένες στις πιο άβολες θέσεις

Ένα από τα συνηθισμένα ”κρεβάτια” της γάτας είναι το μπράτσο ενός καναπέ. Οπότε μην απορήσετε αν μπείτε μέσα σε ένα σπίτι και δείτε μια γάτα να έχει αράξει εκεί. Θα πείτε βέβαια και δικαιολογημένα: ”Μα πώς μπορεί σε τόσο άβολη θέση;” Μπορεί. Και σε πιο άβολες ακόμα, όπως το στενό μπράτσο μιας πολυθρόνας ή το πληκτρολόγιο ενός υπολογιστή.

Γιατί συμβαίνει αυτό: Οι γάτες λατρεύουν να κοιμούνται σε οποιοδήποτε αντικείμενο χρησιμοποιούμε συχνά εμείς. Δεν έχει σημασία πόσο άκαμπτο, σκληρό ή άβολο είναι, η γάτα θα είναι εκεί μυρίζοντας τη μυρωδιά μας και προκαλώντας μας να της δώσουμε σημασία.

Δαγκώνει πράγματα που δεν τρώγονται

Μια γάτα μπορεί να αρχίσει να μασάει τα πιο περίεργα πράγματα που δεν τρώγονται, όπως τα καλώδια, τα πόδια ή τα μπράτσα του καναπέ, τα μαλλιά μας, τα ψεύτικα κλαδιά του χριστουγεννιάτικου δέντρου. Το καλύτερό της όμως είναι οι πλαστικές σακούλες.

Γιατί συμβαίνει αυτό: Οι γάτες χρησιμοποιούν το στόμα τους για να ανακαλύψουν τον κόσμο τους και ένα νέο ή ενδιαφέρον αντικείμενο μπορεί να είναι πρόσκληση για μάσηση. Με το μάσημα επίσης μιμούνται τη συμπεριφορά κυνηγιού, ειδικά αν το αντικείμενο είναι μαλακό και κινείται με τρόπο που μοιάζει με θήραμα.

Ένας άλλος λόγος είναι για να ηρεμήσουν από κάτι που τους προκαλεί στρες. Όπως εμείς δαγκώνουμε τα νύχια μας. Ή από πλήξη αν δεν έχουν τι να κάνουν και εμείς δεν ασχολούμαστε μαζί τους.

Υπάρχουν όμως και λόγοι υγείας για αυτή τη συμπεριφορά που πρέπει να προσέξουμε. Το μάσημα σε ορισμένες περιπτώσεις μη φαγώσιμων αντικειμένων μπορεί να αποτελεί ένδειξη έλλειψης βασικών θρεπτικών συστατικών στη διατροφή τους.