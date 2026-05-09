Τα παρασκήνια του προσυνεδρίου της ΝΔ και της επίσκεψης Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη

Γράφει ο “Γέρων”

Όπως έκανε και όταν πρύτανης του ΑΠΘ ήταν ο σημερινός υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκίνησε την επίσκεψή του στη Θεσσαλονίκη με συνάντηση με τον πρύτανη Κυριάκο Αναστασιάδη και τον αντιπρύτανη Ιάκωβο Μιχαηλίδη, που πρόσφατα έπεσε θύμα προπηλακισμού για το θέμα των φοιτητικών εστιών, για να εκφράσει την συμπαράστασή του.

Ακολούθως επισκέφθηκε το πάρκο Παύλου Μελά για τα εγκαίνια του Μουσείου με τα αρχαιολογικά ευρήματα στο πλαίσιο των εργασιών του Μετρό, όπου τον υποδέχθηκαν η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και ο δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης και πρόεδρος της ΚΕΔΕ Λάζαρος Κυρίζογλου. Εκεί ήταν και ένας πιτσιρικάς που τον υποδέχθηκε με τον τρόπο του, με το “6-7”…

Στη ΔΕΘ για το προσυνέδριο της ΝΔ που διήρκησε λιγότερο απο 3 ώρες έφθασε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι. Οι εργασίες άνοιξαν με χαιρετισμούς απο τον πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου Θεόδωρο Ρουσόπουλο και ακολούθησαν η περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Αθηνά Αηδονά, ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής νομού Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, Ζήσης Ιωακείμοβιτς, ο γενικός διευθυντής του κόμματος Γιάννης Σμυρλής και ο πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ, Ορφέας Γεωργίου.

O δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, τον οποίο μάλιστα κάλεσαν και στο βήμα απο το μικρόφωνο, τελικά δεν μίλησε καθώς είχε φύγει για κάποια διεθνή του υποχρέωση. Ωστόσο ένα σούσουρο έγινε…

Στο προσυνέδριο απο νωρίς ήταν η Ντόρα Μπακογιάννη, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, η εκπρόσωπος Τύπου Αλεξάνδρα Σδούκου, ο διευθυντής του πρωθυπουργικού γραφείου στη Βουλή και τη Μακεδονία Μιχάλης Μπεκίρης, όλοι οι βουλευτές Θεσσαλονίκης και πολλοί απο τη Μακεδονία καθώς και οι εξωκοινοβουλευτικοί υπουργοί απο τη Θεσσαλονίκη Μαργαρίτης Σχοινάς, Νίκος Παπαϊωάννου και Νίκος Ταχιάος.

Κεντρικές ομιλίες εκφώνησαν οι υπουργοί Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο Επίτροπος της Ελλάδας στην Ε.Ε. Απόστολος Τζιτζικώστας, ο οποίος αφίχθη στη ΔΕΘ απευθείας απο τη Θράκη που πραγματοποίησε διήμερη επίσκεψη.

Mε την άφιξη του στο χώρο του προσυνεδρίου, ο πρωθυπουργός σηκώθηκε απο τη θέση του, πήγε δίπλα στον Νίκο Δένδια, με τον οποίο είχε μια σύντομη συζήτηση.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ανέβει ξανά στη Θεσσαλονίκη, πιθανότητα στις 12 Ιουνίου, για να εγκαινιάσει το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά και το δάσος στη Ευκαρπία, δωρεά του Σταύρου Ανδρεάδη.

Τριήμερη η παρουσία της Ντόρας Μπακογιάννη στη Θεσσαλονίκη για το προσυνέδριο της ΝΔ καθώς αύριο το πρωί μιλάει σε εκδήλωση της ΔΕΕΠ Α’ Θεσσαλονίκης και χθες μίλησε σε εκδήλωση στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου. Μετά απο αυτήν είχε δείπνο με τον βουλευτή Θόδωρο Καράογλου, που έχει ανακοινώσει την υποψηφιότητά του για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Πολλά τα ραντεβού για καφέ τοπικών στελεχών με στελέχη της κεντρικής διοίκησης Μαξίμου και ΝΔ. Ένα απο αυτά έγινε το πρωί μεταξύ της προέδρου της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Εμπόρων Φανής Μπλίουμη και του εξ απορρήτων του πρωθυπουργού Θανάση Νέζη. Όπως σας έχουμε ενημερώσει απο το MyPortal.gr, η κα. Μπλιούμη θα είναι υποψήφια βουλευτής της ΝΔ στην Α’ Θεσσαλονίκης.