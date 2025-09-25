Τα παρασκήνια για τη ΔΕΘ, ο “αντάρτης” Σιμόπουλος, η μάχη της Χαλκιδικής και τα νέα δεδομένα στην Περιφέρεια

Γράφει ο “Φωτογράφος”

Σε αυτήν την πόλη δεν βαριέσαι ποτέ! Νέο θέμα αντιπαράθεσης ποιοι φορείς θα συμμετέχουν στη διοίκηση της ΔΕΘ. Θα προσέξατε βέβαια ότι από την κοινή επιστολή διαμαρτυρίας των Επιμελητηρίων που συμμετείχαν στο Δ.Σ. λείπει ένα, το ΕΒΕΘ. Φαίνεται πως ο Γιάννης Μασούτης

όπως μου μεταφέρουν κάτι ξέρει παραπάνω για το αν τελικά το ΕΒΕΘ εκπροσωπηθεί στο Δ.Σ.

Στο ίδιο θέμα ένας γνωστός και έμπειρος τοπικός γαλάζιος παράγοντας έλεγε πως “αν με ρωτούσες ποιος είναι ο πιο κερδισμένος πολιτικά βουλευτής της Α’ Θεσσαλονίκης με την Νέα Δημοκρατία τις τελευταίες ημέρες για τους ψηφοφόρους αλλά και τους πολίτες της Θεσσαλονίκης, θα απαντούσα ότι είναι ο Στράτος Σιμόπουλος”. Ο Στράτος έπιασε το σφυγμό της πόλης και των φορέων της και βγήκε μπροστά την ώρα που ουδείς άλλος βουλευτής διατύπωσε την άποψη του..

Και μιας και πιάσαμε τον Σιμόπουλο με πληροφόρησαν πως σε δημοσκόπηση που έγινε το καλοκαίρι, σε δείγμα 900 ατόμων που ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία, βγαίνει τέταρτος! Πιο ψηλά από τη θέση που εκλέχθηκε το 2023 και χωρίς να είναι υφυπουργός.

Η λευκή νύχτα στον δήμο Ευόσμου πήγε πολύ καλά, όμως τα παράπονα πολλά κυρίως απο την αντιπολίτευση αλλά και από τους πολίτες. Ο λόγος το υπέρογκο ποσό όπως το χαρακτηρίζουν που ξοδεύτηκε για την καλλιτεχνική βραδιά.. Φαίνεται πως η Λευκή Νύχτα έγινε κανονική Eurovision σε κοστολόγια.. Οπότε πλέον αρκετοί στην πλατεία Ευόσμου μιλάνε για Μαύρη Νύχτα..

Στα αυτιά μου έφθασαν διάφορα ονόματα για την Χαλκιδική για τις επόμενες εθνικές εκλογές. Από την μια μαθαίνω ότι έχουμε τον εκλεγμένο Γιάννη Γιώργο που από ότι φαίνεται θα ξανα είναι υποψήφιος ενώ η ονοματολογία συνεχίζει με τον Γρηγόρη Τάσσιο , ο οποίος θα επιχειρήσει πάλι να είναι υποψήφιος βουλευτής και όχι υποψήφιος Δήμαρχος στον Πολύγυρο . Το τελευταίο διάστημα στα ονόματα που το σκέφτονται για να κατέβουν βουλευτές με πληροφόρησαν πως είναι και ο Στέλιος Βαλιάνος , δήμαρχος Αριστοτέλη, σκεπτόμενος προφανώς ότι τα πράγματα για επανεκλογή θα είναι δύσκολα , όπως ήταν και την τελευταία φορά στις εκλογές του 2023. Ως όνομα Άκουσα και την αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής Κατερίνα Ζωγράφου, αν και δεν νομίζω να πάρει το πράσινο φως εύκολα και από τον Τζιτζικώστα..

Θα σας πω μια ωραία ιστορία που έμαθα (η οποία δεν ξέρω αν αληθεύει, εγώ δεν πιστεύω τέτοιες κακεντρέχιες).. .Ξέρατε, όπως μου μεταφέρουν, ότι ο Μερελής (πρόεδρος του ΕΕΘ) και ο Μάριος Παπαδόπουλος (πρόεδρος του ΒΕΘ) δεν ανταλλάζουν ούτε καλημέρα, ούτε ματιά; Ο λόγος, όπως ακούω στην πόλη, είναι ότι διαφωνούν για το θέμα του κτηρίου που είναι τα γραφεία. Και άλλα που δεν είναι της παρούσης. Δεν ξέρω, αν και δεν νομίζω, αν τους φέρει πιο κοντά το θέμα της ΔΕΘ, εκεί όπου ο «πράσινος» Μερελής άρπαξε την ευκαιρία να κάνει αντιπολίτευση στην κυβέρνηση.

Μιας και πιάσαμε το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης στις 24 Οκτωβρίου θα γίνει η εκδίκαση της υπόθεσης για το αν θα πάμε σε νέες εκλογές ή όχι.

Κανονικό Βατερλό έγινε την προηγούμενη εβδομάδα στον Δήμο Δέλτα με την παραίτηση του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου και πρώην Δημάρχου Εχεδώρου Σπύρου Σταματάκη και όσα επακολούθησαν. Η Γερακίνα Μπισμπινά μετράει συνεχόμενες απώλειες με την διοίκηση της να ακροβατεί μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας ..

Για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας τα γράφουμε συνέχεια.. Αυτό που πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι ακούγεται όλο και πιο πολύ πως οι σχέσεις Τζιτζικώστα-Γιουτίκα δεν είναι σε καλό σημείο.. Επίσης υπάρχουν ενδοιασμοί για τον ανασχηματισμό που θα έρθει και θα θυμίζει «μουσικές καρέκλες». Ευτυχώς η Αηδονά το παλεύει και είναι πραγματική περιφερειάρχης..

Επειδή μιλάμε για Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σημειώστε ότι ο Καράγλου ετοιμάζει φορέα – “οδηγό” για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με αναπτυξιακό πρόσημο και φυσικά με προάγγελο δύο μεγάλες εκδηλώσεις που θα γίνουν από το νέο έτος…