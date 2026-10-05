Τα ούζα Ανδρουλάκη- Τσίπρα, οι στάσεις για φαγητό, τα απρόοπτα των επισκέψεων και η επόμενη μεταγραφή του ΠΑΣΟΚ

Γράφει ο Διαλογιστης

Τόσο ο Νίκος Ανδρουλάκης, όσο και ο Αλέξης Τσίπρας επισκέφθηκαν τους αλιείς που με τα καΐκια τους βρίσκονται στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Και οι δύο μετά την ενημέρωση στο πλακόστρωτο της παραλία πέρασαν στα ενδότερα για μια πιο αναλυτική ενημέρωση. Η οποία μαθαίνουμε έγινε συνοδεία ούζου για αυτό και η παραμονή τους εντός των ψαροκαικων διήρκησε για πάνω από μια ώρα…

Μια και πιάσαμε τα φαγητά και τα ποτά να πούμε πως την Παρασκευή το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας έφαγε με τον διευθυντή του πολιτικού του γραφείου Γιώργο Βασιλειάδη. Και το Σάββατο το μεσημέρι έφυγε για Αθήνα μετά την επίσκεψη του στη φυλακή του Γεντι Κουλέ.

Η επίσκεψη στο ιστορικό μνημείο είχε και απρόοπτα. Και αυτό γιατί δεν είχε προϋπολογίστει η κατάθεση στεφάνου στο μνημείο που βρίσκεται λίγο πιο δίπλα.

Την κατάσταση έσωσε το μέλος του συντονιστικού Α Θεσσαλονίκης Δημήτρης Ακριτιδης που πήγε και αγόρασε το στεφάνι.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης το μεσημέρι του Σαββάτου βρέθηκε στην πλατεία Αθωνος. Μαζί του ο διευθυντής του πολιτικού του γραφείου στη Θεσσαλονίκη Δημήτρης Σαρηγιαννης και ο γραμματέας της νομαρχιακής Επιτροπής Α Θεσσαλονίκης Στάθης Κουτσοχηννας.

Στο ΠΑΣΟΚ μετά τον Ευάγγελο Αποστολάκη, ετοιμάζονται για την επόμενη προσθήκη. Αυτή θα είναι της Nίνας Κασιμάτη για την περίπτωση της Θεοδώρας Τζάκρη θα πρέπει να περιμένουμε.