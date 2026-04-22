Τα νέα ονόματα για τα ψηφοδέλτια της ΝΔ, ο νέος υποψήφιος δήμαρχος στον Δήμο Θερμαϊκού και η κινητικότητα Σιμόπουλου 

Γράφει ο “Φωτογράφος”

Επιστροφή στην κανονικότητα μετά την σύντομη ανάπαυλα των διακοπών για Πάσχα. Αφού φάγαμε δίχως αύριο, έμαθα πολλά ενδιαφέροντα παραπολιτικά τα οποία σίγουρα θα σας κεντρίσουν το ενδιαφέρον. Για να δούμε τι έχουμε σήμερα για εσάς..

– Μια έντονη κινητικότητα στην αναζήτηση προσώπων για τα ψηφοδέλτια των κομμάτων μαθαίνω γίνεται το τελευταίο διάστημα και η ονοματολογία στην πολιτική και δημοσιογραφική πιάτσα έχει την τιμητική της. Ειδικά στη Β’ Θεσσαλονίκης για την Νέα Δημοκρατία μετά την απόφαση Καράογλου να μην είναι υποψήφιος στις επόμενες βουλευτικές εκλογές, φαίνεται πως ανοίγει παράθυρο εκλογής νέου προσώπου. Ας δούμε βέβαια και μέχρι που θα φτάσουν τα γαλάζια ποσοστά…

Απο τα νέα ονόματα που ακούγονται, είναι της Φανής Μπλιούμη , επιχειρηματία με χρόνια ενασχόλησης στα επιμελητηριακά δρώμενα , του πρώην στρατηγού της Αστυνομίας Λάζαρου Μαυρόπουλου , του Σωκράτη Δωρή αντιπεριφερειάρχη Μεταφορών.

Μεγάλη ονοματολογία έμαθα υπάρχει και στις Σέρρες για το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας , καθώς η αποχώρηση Καραμανλή, ενέτεινε το ενδιαφέρον. Ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος, αντιπεριφεριάρχης Σερρών, ο Αλέξανδρος Χρυσάφης , πρώην Δήμαρχος Σερρών, ο Δημήτρης Νότας νυν δήμαρχος Εμμανουήλ Παπά και του προέδρου του ΕΛΓΟ-Δήμητρα και πρώην προέδρου του ΓΕΩΤΕΕ και καθηγητή Σπύρου Μάμαλη.

Το τελευταίο διάστημα ακούω όλο και πιο έντονα διάφορα ονόματα από την “Αλληλεγγύη” που σήμερα διοικεί την ΠΚΜ και τα οποία θα ακολουθήσουν διαφορετικό πολιτικό μετερέζι στις επόμενες εκλογές. Η αντιπεριφερειάρχης Πιερίας Σοφία Μαυρίδου , αναμένεται να είναι υποψήφια στις επόμενες εθνικές εκλογές με την ΝΔ , ο Γιωργος Κεφαλάς αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας ακούγεται έντονα ότι θα είναι υποψήφιος δήμαρχος στο Δήμο Λαγκαδά, ο Σωκράτης Δωρής, αντιπεριφερειάρχης Μεταφορών, θα έχει να επιλέξει ανάμεσα στον Δήμο Πυλαίας Χορτιάτη ή να κατέβει στην Β’ Θεσσαλονίκης, με το δεύτερο όμως όπως σας είπανα έχει τις περισσότερες πιθανότητες, η Βίκυ Χατζηβασιλείου αντιπεριφερειάρχης τουρισμού που ακούγεται για την Α’ Θεσσαλονίκης με την ΝΔ και η λίστα έχει πολλούς ακόμα που θα διεκδικήσουν την τύχη τους είτε στις εθνικές εκλογές είτε στις αυτοδιοικητικές για να διεκδικήσουν κάποιον Δήμο…

Ένα νέο όνομα, μιας και πιάσαμε τα αυτοδιοικητικά, έμαθα ότι θα διεκδικήσει ως υποψήφιος δήμαρχος, στις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές , τον Δήμο Θερμαικού. Ο λόγος για τον επιχειρηματία Σαραφίδη Στέλιο, του οποίου οι επιχειρήσεις είναι στην Επανομή, ενώ ξεκίνησε ήδη να ετοιμάζει πυρήνες σε όλες τις περιοχές του Δήμου.

Με πολύ ανεβασμένες στροφές και έντονη κινητικότητα μου λένε κινείται το τελευταίο διάστημα ο Στράτος Σιμόπουλος, βουλευτής Α Θεσσαλονίκης, ο οποίος παίρνει θέση σε καίρια ζητήματα για την Θεσσαλονίκη , όπως αυτό της στοάς στην Αγίου Μηνά, στην πρόταση για δημιουργία ετήσιας έκθεσης νεοφυών επιχειρήσεων στην ΔΕΘ , στην πρόταση για νέο προαστιακό σιδηρόδρομο στα δυτικά της πόλης. Βγήκε δε πρώτος και ανακοίνωσε τα καλά νέα για το “Παλατάκι”, προκαλώντας κάποιες αντιδράσεις από άλλους βουλευτές, αλλά αυτά είναι μέσα στο παιχνίδι…

Άδειασε τον Ζέρβα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο χθεσινό briefing στη Θεσσαλονίκης. Θυμίζω ότι ο πρώην δήμαρχος Θεσσαλονίκης ζήτησε απο τη διοίκηση του Δήμου απο βήματος Δημοτικού Συμβουλίου να διαψεύσει ότι υπάρχει συμφωνία “Αθήνας” και Δήμου για “όχι” στο δημοψήφισμα και εισέπραξε, σε σχετική ερώτηση που τέθηκε, ένα μεγαλοπρεπές “όχι” απο τον Παύλο Μαρινάκη.