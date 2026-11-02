Τα νέα κολυμβητήρια, τα έργα που ξεμπλοκάρουν και οι πισίνες – «φαντάσματα» της Θεσσαλονίκης

Ξεκίνησαν τα έργα στους Αμπελόκηπους – Το 2027 οι παρεμβάσεις σε Ωραιόκαστρο και δήμο Θεσσαλονίκης – Χρηματοδότηση αναζητούν οι δήμοι Κορδελιού – Ευόσμου και Δέλτα

της Βαρβάρας Ζούκα

Νέα δεδομένα στον χάρτη των κολυμβητικών υποδομών της Θεσσαλονίκης δημιουργούν η κατασκευή του μεγάλου, υπερσύγχρονου κολυμβητικού συγκροτήματος στους Αμπελόκηπους, η δρομολογούμενη μετατροπή του ανοιχτού κολυμβητηρίου Ωραιοκάστρου σε κλειστό και ο σχεδιασμός για μια νέα 25άρα πισίνα στον δήμο Θεσσαλονίκης.

Την ίδια ώρα, ωστόσο, και ενώ οι ανάγκες για διαθέσιμες πισίνες είναι μεγαλύτερες από ποτέ, ιδιαίτερα μετά το κλείσιμο του Εθνικού Κολυμβητηρίου, δύο μεγάλα αθλητικά έργα στη δυτική Θεσσαλονίκη εξακολουθούν να παραμένουν ημιτελή εδώ και δεκαετίες.

Πρόκειται για το ολυμπιακό αθλητικό κέντρο του Ευόσμου και το κολυμβητήριο της Νέας Μαγνησίας στον δήμο Δέλτα, που, ενώ σχεδιάστηκαν για να καλύψουν σημαντικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, δεν λειτούργησαν ποτέ. Σήμερα οι οικείες δημοτικές αρχές βρίσκονται σε αναζήτηση χρηματοδότησης, ώστε να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση των έργων και η απόδοση των αθλητικών υποδομών στη χρήση των πολιτών.

Αμπελόκηποι: Σε εξέλιξη το νέο κολυμβητικό κέντρο των 32 εκατ. ευρώ

Σε φάση κατασκευής έχει περάσει το νέο βιοκλιματικό κολυμβητικό κέντρο του δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης, στον χώρο του πρώην στρατοπέδου «Μέγας Αλέξανδρος», με τις εργασίες εκσκαφής για τη διαμόρφωση των τριών κολυμβητικών δεξαμενών να βρίσκονται σε εξέλιξη.

Πρόκειται για μια επένδυση ύψους 32 εκατ. ευρώ. Η θεμελίωση του νέου κολυμβητικού κέντρου πραγματοποιήθηκε στις 4 Σεπτεμβρίου 2026, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος αναφέρθηκε στη μακροχρόνια διεκδίκηση του έργου από τον δήμαρχο Αμπελοκήπων – Μενεμένης και πρόεδρο της ΚΕΔΕ Λάζαρο Κυρίζογλου.

Το βιοκλιματικό και ενεργειακά αυτόνομο κολυμβητήριο πρόκειται να κατασκευαστεί σε μια έκταση άνω των 16 στρεμμάτων. Το κολυμβητικό συγκρότημα θα είναι το μεγαλύτερο σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, το οποίο θα διαθέτει μεταξύ άλλων και βατήρα καταδύσεων δέκα μέτρων. Με τρεις κολυμβητικές δεξαμενές, φιλοδοξεί να καλύψει ανάγκες όχι μόνο των κατοίκων του δήμου, αλλά και αθλητών και συλλόγων από την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης του έργου είναι 18 μήνες. Η κατασκευή του εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό αξιοποίησης του πρώην στρατοπέδου «Μέγας Αλέξανδρος», το οποίο σταδιακά μετατρέπεται σε χώρο πρασίνου, αθλητισμού, πολιτισμού και αναψυχής.

Ωραιόκαστρο: Τον Ιανουάριο η έναρξη των έργων για το κλειστό κολυμβητήριο

Για τον Ιανουάριο του 2027 υπολογίζεται η έναρξη των εργασιών αναβάθμισης του δημοτικού κολυμβητηρίου «Άγγελος Βλαχόπουλος» στο Ωραιόκαστρο σε κλειστό, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν προηγουμένως διευθετηθεί τα ζητήματα προσφυγών που έχουν ανακύψει στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Το έργο, προϋπολογισμού περίπου 6 εκατ. ευρώ, προβλέπει τη μετατροπή της σημερινής ανοιχτής εγκατάστασης σε ένα σύγχρονο κλειστό κολυμβητικό κέντρο, με παράλληλη ενεργειακή αναβάθμιση. Η διοίκηση του δημάρχου Παντελή Τσακίρη έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση ύψους 5,7 εκατ. ευρώ από πρόγραμμα του υπουργείου Εσωτερικών.

Κεντρικό στοιχείο του σχεδιασμού αποτελεί η τοποθέτηση ανοιγοκλειόμενης οροφής, η οποία θα επιτρέπει την αξιοποίηση της εγκατάστασης καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Παράλληλα, προβλέπονται νέες κτιριακές εγκαταστάσεις, αναδιαμόρφωση των κερκίδων, παρεμβάσεις προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία και συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας.

Μεταξύ άλλων, σχεδιάζεται η εγκατάσταση μονάδας συμπαραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας, καθώς και η αξιοποίηση της ηλιακής ακτινοβολίας για τη μείωση των λειτουργικών δαπανών. Ο χρόνος ολοκλήρωσης του έργου υπολογίζεται σε 18 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο.

Δήμος Θεσσαλονίκης: Νέα 25άρα πισίνα στο πάρκο Γαλαξία

Την άνοιξη του 2027 υπολογίζει ο δήμος Θεσσαλονίκης ότι θα ξεκινήσουν οι εργασίες για την κατασκευή νέου δημοτικού κολυμβητηρίου στο πάρκο Γαλαξία, στην περιοχή της Μαρτίου.

Πρόκειται για μια νέα ανοιχτή πισίνα 25 μέτρων, με έξι διαδρομές, η οποία θα εξυπηρετεί τις ανάγκες των κολυμβητικών συλλόγων, των σχολείων της περιοχής, αλλά και των πολιτών.

Για το έργο έχει ήδη εξασφαλιστεί χρηματοδότηση ύψους 2,23 εκατ. ευρώ από το υπουργείο Αθλητισμού, ενώ η δημιουργία της νέας κολυμβητικής δεξαμενής είχε ανακοινωθεί επισήμως τον περασμένο Ιούνιο, έπειτα από συνάντηση του δημάρχου Θεσσαλονίκης Στέλιου Αγγελούδη με τον αναπληρωτή υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση.

Η νέα εγκατάσταση θα κατασκευαστεί στην Ε΄ Δημοτική Κοινότητα, όπου κατοικεί περίπου το 38% του πληθυσμού του δήμου Θεσσαλονίκης, ενισχύοντας τις αθλητικές υποδομές σε μία από τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές της πόλης.

Το κολυμβητήριο θα είναι προσβάσιμο και σε άτομα με αναπηρία, ενώ παράλληλα με την κατασκευή του προβλέπεται και η διαμόρφωση νέου χώρου στάθμευσης. Με την ολοκλήρωση του έργου, ο δήμος Θεσσαλονίκης θα αποκτήσει τη δεύτερη δημοτική κολυμβητική του εγκατάσταση, μετά το κολυμβητήριο της Τούμπας.

Η προσθήκη της νέας πισίνας αναμένεται να προσφέρει σημαντική διέξοδο στους συλλόγους του υγρού στίβου, σε μια περίοδο κατά την οποία η διακοπή λειτουργίας του Εθνικού Κολυμβητηρίου έχει εντείνει την πίεση στις διαθέσιμες εγκαταστάσεις της πόλης.

Εύοσμος: Το ολυμπιακό έργο που παραμένει ημιτελές εδώ και 22 χρόνια

Στον Εύοσμο, πάνω από την περιφερειακή οδό, ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά ημιτελή αθλητικά έργα της Θεσσαλονίκης εξακολουθεί να αναζητά τον δρόμο προς την ολοκλήρωσή του.

Πρόκειται για το δημοτικό αθλητικό κέντρο, το οποίο σχεδιάστηκε την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, αλλά ουδέποτε παραδόθηκε σε λειτουργία. Ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε την κατασκευή σταδίου με αγωνιστικό χώρο, στίβο και κερκίδες, καθώς και κολυμβητηρίου ολυμπιακών προδιαγραφών.

Περισσότερα από 20 χρόνια αργότερα, στη θέση των σχεδιαζόμενων αθλητικών εγκαταστάσεων παραμένουν ημιτελείς κατασκευές από σκυρόδεμα και οι μεγάλες εκσκαφές που προορίζονταν για τις κολυμβητικές δεξαμενές.

Το τελευταίο διάστημα, πάντως, έχουν γίνει βήματα για την επανεκκίνηση του έργου. Στα τέλη του 2024 ανακοινώθηκε χρηματοδότηση 400.000 ευρώ από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για την επικαιροποίηση των μελετών, διαδικασία που πλέον έχει ολοκληρωθεί. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν παρουσιαστεί, το συνολικό κόστος για την ολοκλήρωση του σταδίου και του κολυμβητηρίου υπολογίζεται σε περίπου 29 εκατ. ευρώ.

Η διοίκηση του δημάρχου Κορδελιού – Ευόσμου Λευτέρη Αλεξανδρίδη έχει προωθήσει τον σχετικό φάκελο στην κεντρική κυβέρνηση, αναμένοντας πλέον αποφάσεις για την εξασφάλιση των απαιτούμενων πόρων. Το θέμα είχε τεθεί και στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, κατά τη συνάντησή του με δημάρχους της δυτικής Θεσσαλονίκης τον Ιούνιο του 2025.

Πλέον, με τις μελέτες επικαιροποιημένες, το ζητούμενο είναι η εξεύρεση χρηματοδότησης, ώστε να καταστεί δυνατή η δημοπράτηση, που θα βάλει τέλος σε μια εκκρεμότητα που διαρκεί από την εποχή των Ολυμπιακών Αγώνων.

Νέα Μαγνησία: Αναζητείται λύση για το κολυμβητήριο – «φάντασμα»

Μια αντίστοιχη εκκρεμότητα δεκαετιών επιχειρεί να κλείσει και ο δήμος Δέλτα, επαναφέροντας στο προσκήνιο την υπόθεση του εγκαταλελειμμένου κολυμβητηρίου της Νέας Μαγνησίας. Η εγκατάσταση παραμένει ημιτελής εδώ και πολλά χρόνια, με αποτέλεσμα να υπάρχουν έντονες διαμαρτυρίες από τους πολίτες της ευρύτερης περιοχής.

Η δήμαρχος Δέλτα Γερακίνα Μπισμπινά είχε πρόσφατα συνάντηση με τον αναπληρωτή υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση, παρουσία του βουλευτή Β΄ Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας Φάνη Παπά, με αντικείμενο τη διερεύνηση δυνατοτήτων χρηματοδότησης για την ανακατασκευή και λειτουργία του κολυμβητηρίου. Η δημοτική αρχή έχει ήδη ξεκινήσει συνεργασία με εξειδικευμένο μελετητικό γραφείο, ώστε να καταρτιστεί η αναγκαία μελέτη για την ολοκλήρωση του έργου.

Το περασμένο καλοκαίρι πραγματοποιήθηκαν και ορισμένες εργασίες καθαρισμού στον χώρο, ως μια πρώτη παρέμβαση για την αντιμετώπιση της εικόνας εγκατάλειψης που παρουσιάζει η εγκατάσταση. Η κ. Μπισμπινά έχει θέσει ως στόχο την επαναφορά του κολυμβητηρίου σε τροχιά ολοκλήρωσης, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για μια αθλητική υποδομή που πρέπει να αποδοθεί στους κατοίκους και ιδιαίτερα στα παιδιά της περιοχής.

Ωστόσο, παρά τις κινήσεις που έχουν γίνει, δεν έχει ακόμη εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση που απαιτείται για την ανακατασκευή του κολυμβητηρίου ούτε έχει προσδιοριστεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την εξέλιξη των παρεμβάσεων.

(Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα “Πολιτική”, 31-10-2026)