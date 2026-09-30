Tα μηνύματα Μητσοτάκη σε υπουργούς και βουλευτές του

Στον απόηχο του μπαράζ… φάλτσων δηλώσεων υπουργών και βουλευτών της ΝΔ τις τελευταίες ημέρες, που προκάλεσαν προβληματισμό στο Μέγαρο Μαξίμου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο μηνύματα στα μέλη της κυβέρνησης και της κοινοβουλευτικής του ομάδας.

Μετά την παρουσίαση των μέτρων ο πρωθυπουργός απευθύνθηκε πάλι στους υπουργούς και τους είπε ότι δεν πρέπει να βγαίνουν μόνο για το χαρτοφυλάκιο τους αλλά για το σύνολο του κυβερνητικού έργου.

Σε ότι αφορά τους γαλάζιους βουλευτές σημείωσε “ξέρουμε πολύ καλά, κύριες και κύριοι συνάδελφοι, ότι στη δημόσια αντιπαράθεση και το ύφος παράγει εντυπώσεις. Άρα, σε αυτές τις συνθήκες, ο λόγος μας δεν οφείλει να είναι μόνο πειστικός, πρέπει να είναι και μετρημένος, ενιαίος και ακριβής, γνωρίζοντας ότι στο τέλος της ημέρας όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες” στέλνοντας παράλληλα το μήνυμα πως ο ίδιος θα αξιολογεί τις συμπεριφορές βουλευτών και υπουργών.