Τα μηνύματα Μητσοτάκη σε Τσίπρα, Καραμανλή και Σαμαρά

Τρία πολιτικά μηνύματα με έμμεσο τρόπο έστειλε χθες απο το βήμα της Βουλής στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό ο πρωθυπουργός για να απαντήσει στην αμφίπλευρη κριτική που δέχεται.

“Η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, αυτοί οι βουλευτές που βλέπετε εδώ, ήταν αποτέλεσμα συνειδητής επιλογής του ελληνικού λαού να εμπιστευτούν αυτήν την κυβέρνηση, με μία αυτοδύναμη πλειοψηφία. Αυτά φαίνεται ότι τα ξεχνά πρώτη η αντιπολίτευση. Τα ακούσαμε και σήμερα, δυστυχώς, έναν απόλυτο μηδενισμό του κυβερνητικού έργου: από το φλερτ με μια «Ιθάκη» μοιρασμένη σε «εξώστες» και σε «πλατείες», μέχρι τις αγωνίες διαφόρων πολιτικών του καναπέ μήπως η κυβερνητική παράταξη τάχα χάσει την ταυτότητά της’, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η πρώτη αναφορά αφορούσε τον Τσίπρα και η δεύτερη τους Καραμανλή και Σαμαρά.

Και για τους τρεις πρώην πρωθυπουργός πάντως πρόσθεσε: “Τα παραπάνω μπορεί να ακούγονται τραγικά ή και κωμικά, εγώ θα έλεγα όμως ότι αποδεικνύονται τελείως αντιπαραγωγικά. Ένα περιεχόμενο το οποίο δεν πείθει, το οποίο, δυστυχώς, προσθέτει στη γενική βοή των γεγονότων και δυστυχώς τροφοδοτεί τη συνολική αμφισβήτηση των πολιτών απέναντι στην πολιτική συνολικά”.