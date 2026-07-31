Τα λάθη που κάνουμε και μας ξυπνάει η γάτα μας τη νύχτα

Είναι αργά τη νύχτα και εσείς κοιμάστε. Ξαφνικά ακούτε τη γάτα σας να νιαουρίζει με έναν παραπονιάρικο τρόπο. Σκέφτεστε ότι πείνασε. Σηκώνεστε, της δίνετε φαγητό και ξαπλώνετε πάλι. Ο ύπνος όμως πάει.

Όλοι λίγο πολύ γνωρίζουμε ότι οι γάτες τείνουν να είναι δραστήριες συγκεκριμένες ώρες, κυρίως αμέσως μετά τη δύση του ήλιου και πολύ νωρίς το πρωί.

Η συμπεριφορά αυτή εξηγείται. Οι γάτες είναι λυκόφωτα ζώα (crepuscular), δηλαδή είναι πιο δραστήριες την αυγή και το σούρουπο και ξεκουράζονται κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αυτό συμβαίνει γιατί, όταν ζούσαν κάποτε στην άγρια φύση, έβρισκαν αυτές τις ώρες πιο εύκολα θηράματα. Οι οικόσιτες γάτες ακολουθούν ενστικτωδώς αυτή τη συμπεριφορά καθώς είναι γραμμένη στο DNA τους. Για αυτές είναι κάτι φυσιολογικό.

Πριν λοιπόν μαλώσουμε τη γάτα μας που μας ξύπνησε, ας σκεφτούμε ότι τις περισσότερες φορές η συμπεριφορά της αυτή ενισχύεται από εμάς. Πώς; Κάνουμε πράγματα που χωρίς να το καταλάβουμε επιβραβεύουμε τη συνήθεια αυτή. Και εκείνη συνεχίζει στο ίδιο μοτίβο.

Ας δούμε τα λάθη που μπορεί να κάνουμε:

Όταν η γάτα πεινάει

Όταν η γάτα νιαουρίζει έντονα στις 3, για παράδειγμα, το πρωί, συχνά θεωρούμε ότι πεινάει. Και μπορεί πραγματικά να συμβαίνει αυτό. Το μεγαλύτερο όμως λάθος είναι να σηκωθούμε και να την ταΐσουμε. Μπορεί έτσι να λυθεί προσωρινά το πρόβλημα και να ξανακοιμηθούμε, όμως η γάτα μόλις έμαθε ότι το νιαούρισμα φέρνει φαγητό.

Επειδή η τροφή αποτελεί σημαντική ανταμοιβή, είναι πολύ πιθανό να επαναλάβει την ίδια συμπεριφορά το επόμενο βράδυ. Και το επόμενο και το μεθεπόμενο.

Αν η γάτα πραγματικά πεινάει, δεν θα υπάρξει πρόβλημα αν περιμένει λίγες ακόμη ώρες μέχρι το πρωινό της. Εσείς από την πλευρά σας μπορείτε να κάνετε το εξής: Να βάλετε το βραδινό της γεύμα σε μια διαδραστική ταΐστρα (puzzle feeder) πριν πέσετε για ύπνο. Έτσι, εκείνη χρειάζεται να «δουλέψει» για να βρει την τροφή της, τρώει πιο αργά και το γεύμα της διαρκεί περισσότερη ώρα μέσα στη νύχτα.

Όταν η γάτα νιαουρίζει για να της ανοίξουμε την πόρτα

Πώς φορές δεν το έχουμε πάθει αυτό. Εκεί που βρισκόμαστε στην ήρεμη αγκαλιά του Μορφέα, η γάτα αποφασίζει να μας ξυπνήσει για να τη βγάλουμε έξω από το δωμάτιο. Ή έξω στη βεράντα.

Η πιο εύκολη λύση είναι να βάλετε ένα πορτάκι, ώστε να μπορεί να μπαίνει και να βγαίνει χωρίς να σας ξυπνάει. Ωστόσο, αυτό δεν είναι κατάλληλο για κάθε σπίτι ή κάθε γάτα. Σε αυτή την περίπτωση, το καλύτερο που μπορείτε να κάνετε είναι να μην ανταποκριθείτε και να αγνοήσετε εντελώς το νιαούρισμα. Αν δεν ενδώσετε και δεν της κάνετε το χατίρι, θα σταματήσει κάποια στιγμή να σας ξυπνάει καθώς ξέρει ότι δεν θα της γίνει η χάρη.

Όταν η γάτα μάς ξυπνάει ξύνοντας την πόρτα

Μια άλλη περίπτωση είναι όταν η γάτα μας την ώρα που κοιμόμαστε αρχίζει να γρατζουνάει με μανία τις πόρτες για να μας ξυπνήσει να ασχοληθούμε μαζί της. Να παίξουμε, για παράδειγμα. Είναι πραγματικά κάτι πολύ εκνευριστικό. Οι γάτες, πρέπει να ξέρουμε, είναι εξαιρετικές στο να ανακαλύπτουν τι μας κάνει να αντιδρούμε, ιδιαίτερα όταν θέλουν να τραβήξουν την προσοχή μας μέσα στη νύχτα. Θέλουν να περνούν χρόνο μαζί μας και να κάνουν πράγματα. Και επειδή είναι ξύπνιες εκείνες τις ώρες, λένε να ξυπνήσουν και εμάς.

Και σε αυτή την περίπτωση δεν κάνουμε τίποτα. Δεν ενδίδουμε στις απαιτήσεις της. Μην τη λυπηθείτε ή νιώσετε άσχημα και ξυπνήσετε για να ασχοληθείτε μαζί της. Αν δεν ενδώσετε στις απαιτήσεις της τη νύχτα, της δείχνετε ότι αυτή είναι ώρα για ύπνο.

Φυσικά, είναι σημαντικό να της αφιερώνετε αρκετό χρόνο μέσα στην ημέρα, παίζοντας και αλληλεπιδρώντας μαζί της. Μια σταθερή καθημερινή ρουτίνα, που καλύπτει τις ανάγκες της γάτας για παιχνίδι και προσοχή, βοηθά στην αποφυγή τέτοιων προβλημάτων μακροπρόθεσμα.

Μην εκπαιδεύετε τη γάτα σας να είναι ενοχλητική

Όταν λέμε να αγνοήσετε τη γάτα σας, εννοούμε εντελώς και χωρίς καμία εξαίρεση. Μην την κοιτάξετε, μην της μιλήσετε, μην αναστενάξετε, μην τη χαϊδέψετε. Οτιδήποτε μπορεί να εκληφθεί ως προσοχή και αποτελεί ενίσχυση της συμπεριφοράς. Κάντε πως δεν υπάρχει. Ούτε φυσικά να της φωνάξετε ή να τη μαλώσετε. Και αυτό είναι μια μορφή προσοχής που θα την ενθαρρύνει να συνεχίσει να ενοχλεί.

Η συμπεριφορά βέβαια δεν αλλάζει από τη μια μέρα στην άλλη. Αν μέχρι τώρα της κάνατε τα χατίρια, θα χρειαστεί λίγο χρόνος να καταλάβει ότι δεν θα έχει κάτι να κερδίσει. Μπορεί επίσης να δοκιμάσει νέους τρόπους για να σας ξυπνήσει, όπως να ρίχνει αντικείμενα από τα ράφια ή να περπατάει πάνω στο πρόσωπό σας. Πρόκειται για σημάδι ότι η προηγούμενη συμπεριφορά δεν αποδίδει πλέον.

Αν όμως σε αυτή την περίπτωση αντιδράσετε, η γάτα σας θα μάθει ότι η νέα, πιο έντονη συμπεριφορά της ήταν αυτή που έφερε αποτέλεσμα και θα συνεχίσει να την έχει. Γι’ αυτό είναι πολύ σημαντικό να παραμείνετε συνεπείς. Την αγνοείτε εντελώς.