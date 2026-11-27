Λυπηρά περιστατικά που δημιουργούν μια γκρίζα ατμόσφαιρα στην πολιτική ζωή της χώρας χαρακτήρισε τις υποθέσεις Λιάκου και Χατζηγιάνακη η Άννα Διαμαντοπούλου. Η υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο του προγράμματος του κόμματος “μια Ελλάδα που παράγει για όλους “, τόνισε πως τα ζητήματα αυτά δυναμώνουν την ακροδεξιά και γενικά τις ακραίες φωνές. ” Τα πολιτικά κόμματα οφείλουν να αντιδρούν άμεσα και να ξεκοβουν τέτοιου είδους καταστάσεις ” , είπε. \

Η κ. Διαμαντοπούλου από το πρωί επισκέφθηκε επιχειρήσεις καινοτομίας της Θεσσαλονίκης. Όπως διαπίστωσε υπάρχουν σημαντικές υστερησεις όπως για παράδειγμα στο τομέα των πατεντών. ” Παρά την καταιγίδα χρημάτων την προηγούμενη επταετία το παραγωγικό μοντέλο της χώρας δεν άλλαξε ” υπογράμμισε η κ. Διαμαντοπούλου και προσθεσε: ” Χαρακτηριστικό παράδειγμα πως στην Θεσσαλονίκη λειτουργούν 29 διαφορετικά εργαστήρια για το μέλι, το ψωμί κ.τ.λ. Φανταστείτε να μπορούσαν να συνυπάρχουν όλα μαζί ” , ανέφερε θέλοντας να αναδείξει το πρόβλημα του συντονισμού.

Παρουσίασε τις προτάσεις του κόμματος που περιέχουν περιφερειακό δικτυο τεχνολογίας, σύστημα χρηματοδοτήσεων, ανάπτυξη ερευνητικών κέντρων, δημόσιες συμβάσεις . Μάλιστα για τη Θεσσαλονίκη πρότεινε να γίνει πόλη πειραματισμού όπως το Μπιλμπάο της Ισπανίας. Τέλος αναφερόμενη στη νέα γενιά είπε πως τα παιδιά φεύγω για εξωτερικό γιατί δεν έχουν την ελάχιστη υποστήριξη.

ΣΤ.ΑΛ.