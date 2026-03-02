“Τα καταφέραμε” το μήνυμα των μελών και φίλων της επιτροπής δημοψηφίσματος

Με τη φράση ” τα καταφέραμε ” να κυριαρχεί τα μέλη και οι φίλοι υπέρ του δημοψηφίσματος για την ΔΕΘ συγκεντρώθηκαν στο δημαρχείο Θεσσαλονίκης. Ο αρχικός στόχος επιτεύχθηκε αφού οι απαιτούμενες 23.000 υπογραφές συγκεντρώθηκαν και μάλιστα έχουν φτασει τις 23.214.

Ικανοποιημένοι, καθώς το τελικό αποτέλεσμα τους δικαίωσε , όπως υποστηρίζουν τόνισαν την ανάγκη να συνεχιστεί ο αγώνας προκειμένου ο χώρος της ΔΕΘ να γίνει μητροπολιτικό πάρκο.

” Δεν τελειώσαμε ακόμη έχουμε δουλειά να κάνουμε αφού πρέπει να πείσουμε τον κόσμο να έρθει να ψηφίσει ” , είπε ο Νίκος Φωτίου μέλος της οργανωτικής επιτροπής του δημοψηφίσματος.

” Κερδήθηκε μια μάχη, όμως έχουμε να κερδίσουμε και τον πόλεμο. Δεν σταματάμε και συνεχίζουμε ακόμη πιο δυνατά. Αναπτυξιακή προοπτική είναι να έχει περισσότερο πράσινο η πόλη ” , είπε ο Χρήστος Ελευθεριάδης επίσης μέλος της επιτροπής.

ΣΤ.ΑΛ.