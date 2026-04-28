Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αποχωρούν από τον OPEC την 1η Μαΐου

Την πρόθεση αποχώρησης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων από τον Οργανισμό Πετρελαιοεξαγωγικών Χωρών (OPEC) την 1η Μαΐου, ανακοίνωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων των ΗΑΕ WAM.

«Η απόφαση αυτή ευθυγραμμίζεται με το μακροπρόθεσμο στρατηγικό και οικονομικό όραμα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και την ανάπτυξη του ενεργειακού τους τομέα, συμπεριλαμβανομένης της επιτάχυνσης των επενδύσεων στην εγχώρια παραγωγή ενέργειας», ανέφερε η δήλωση.

Σύμφωνα με αναλυτές, η απόφαση αυτή αποτελεί συνέχεια της κριτικής που άσκησαν τα ΗΑΕ προς τα άλλα αραβικά κράτη, επειδή δεν έκαναν αρκετά για να προστατεύσουν την περιοχή από τις ιρανικές επιθέσεις κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Αξίζει να σημειωθεί πως το κράτος του Κόλπου ήταν στόχος ιρανικών επιθέσεων με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη για εβδομάδες. Ο αποκλεισμός του Στενού του Ορμούζ από την Τεχεράνη έχει επίσης περιορίσει σοβαρά την ικανότητα των ΗΑΕ να εξάγουν πετρέλαιο, απειλώντας τα θεμέλια της οικονομίας τους.

«Οι χώρες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου αλληλοϋποστηρίχθηκαν σε υλικοτεχνικό επίπεδο, αλλά πολιτικά και στρατιωτικά, πιστεύω ότι η στάση τους ήταν η πιο αδύναμη ιστορικά», δήλωσε πρόσφατα ο Ανουάρ Γκαργκάς, διπλωματικός σύμβουλος του Προέδρου των ΗΑΕ.

«Περιμένω αυτή την αδύναμη στάση από τον Αραβικό Σύνδεσμο και δεν με εκπλήσσει, αλλά δεν την περίμενα από το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου και με εκπλήσσει», πρόσθεσε.

Υπενθυμίζεται πως ο ΟΠΕΚ είναι μια ομάδα σημαντικών χωρών παραγωγής πετρελαίου που συντονίζει τις πολιτικές παραγωγής για να επηρεάσει την παγκόσμια προσφορά και τις τιμές πετρελαίου.