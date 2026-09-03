Τα γαλάζια τραπεζώματα για τη ΔΕΘ, η πρόταση στον Πέγκα, το πρόγραμμα Μητσοτάκη και το πρόσωπο της εκδήλωσης Τσίπρα

Γράφει ο “Γέρων”

Να ξεκινήσουμε χαλαρά, με τα τραπεζώματα της ΔΕΘ που άρχισαν ήδη καθώς υπουργοί, στελέχη του Μαξίμου κ.ά. βρίσκονται απο τις πρώτες ημέρες της εβδομάδας στην πόλη, προετοιμάζοντας την επίσκεψη του πρωθυπουργού.

Περισσότερο συζητείται το κάλεσμα του υπουργού Οικονομίας-Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη το βράδυ της Παρασκευής σε βουλευτές απο τη Βόρεια Ελλάδα σε γνωστό εστιατόριο του κέντρου, μετά την εκδήλωση του Υπουργείου του στο Ολυμπιακό Μουσείο. Το μεσημέρι του Σαββάτου, πριν την πρωθυπουργική ομιλία, θα παραθέσει γεύμα και στους διαπιστευμένους συντάκτες που καλύπτουν το πρόγραμμα του πρωθυπουργού. Επίσης, το βράδυ του Σαββάτου στο Arc απευθύνει κάλεσμα για ποτό η γραμματεία Οργανωτικού και μια ημέρα νωρίτερα στο ίδιο μαγαζί η ΟΝΝΕΔ, απο το οποίο μπορεί να περάσει και ο πρωθυπουργός μετά την καθιερωμένη συνάντησή του με δημοσιογράφους στο Εlectra Palace.

Eίχε πολύ κόσμο, νεολαίους, η εκδήλωση της ΟΝΝΕΔ στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης με τους υπουργούς Χρήστο Δήμα και Μιχάλη Χρυσοχοϊδη. Έβγαλε και ειδήσεις καθώς ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη προανήγγειλε την εφαρμογή του προγράμματος “Κόμβος” και στη Θεσσαλονίκη ενώ ο πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Θεσσαλονίκης Γιώργος Μπαμπανίκας ζήτησε 24ωρη λειτουργία του Μετρό Παρασκευή και Σάββατο βράδυ για την εξυπηρέτηση των νέων.

Ευγενικά μεν, ευθέως δε οι γαλάζιοι ζήτησαν και άλλα απο τους παριστάμενους υπουργούς. Ο αντιπεριφερειάρχης Θόδωρης Μητράκας επισήμανε το πρόβλημα της μεταφοράς μαθητών στη Θεσσαλονίκη, ενώ επιμάνθηκε στους χαιρετισμούς να επισπευστούν οι διαδικασίες για την επέκταση του Μετρό στα δυτικά.

Αύριο το απόγευμα αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο πρωθυπουργός και το πρόγραμμά του προβλέπει παρουσία στη θεμελίωση του νέου κολυμβητηρίου στους Αμπελόκηπους και στα εγκαίνια νέους κτιρίου και μονάδας στο “Παπανικολάου”.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα καταλύσει όπως συνηθίζει στο ΜΕΤ όπου μοιάζει με ένα μικρό Μαξίμου καθώς συνεργάτες του βρίσκονται ήδη εκεί και έχουν συναντήσεις.

Στην εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα στο Porto Palace συζητήθηκε η παρουσία του Σπύρου Πέγκα, υποψηφίου δημάρχου το 2023 που στηρίχθηκε και απο τον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς πληροφορούμαι έχει δεχθεί πρόταση να κατέβει με την ΕΛΑΣ αλλά δεν έχει ακόμη απαντήσει.

Συζητήθηκε και η παρουσία της νεαρής γυναίκας που έκανε την παρουσία της εκδήλωσης και προλόγισε τον πρώην πρωθυπουργό. Πρόκειται για την γιατρό Κυβέλη Μάρδα, κόρη του πρώην υπουργού Δημήτρη Μάρδα, που επίσης ακούγεται για βουλευτική υποψηφιότητα.

Διπλή η επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη και του προέδρου του ΠΑΣΟΚ για τη ΔΕΘ. Την Τρίτη θα έχει συναντήσεις με εκπροσώπους παραγωγικών φορέων και την Παρασκευή θα βρεθεί ξανά στην πόλη για το επίσημο πρόγραμμά του στη ΔΕΘ.

Τετ-α-τετ με την Αφροδίτη Νέστορα, πολιτεύτρια της ΝΔ και θύμα της τρομοκρατικής επίθεσης της 1ης Ιουλίου, είχε ο γενικός διευθυντής της ΝΔ Γιάννης Σμυρλής, που βρίσκεται απο την Τετάρτη στη Θεσσαλονίκη. Στο επίκεντρο βρέθηκαν τα της Θεσσαλονίκης…