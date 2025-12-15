Τα “γαλάζια” παρασκήνια της Θεσσαλονίκης

Γράφει ο “Γέρων”

Για το νέο έτος πάει η νέα επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη. Ο πρωθυπουργός είχε προγραμματίσει επίσκεψη με αφορμή την έναρξη λειτουργίας του προαστιακού προς το ΔΙΠΑΕ της Σίνδου αλλά αναβλήθηκε. Λίγο το μπλόκα, λίγο ότι οι φοιτητές -ακόμα- δεν χρησιμοποιούν το τρένο. η επίσκεψη πάει για αργότερα.

Ανασχηματισμός πληροφορούμαι ότι έρχεται στη ΝΔ Θεσσαλονίκης, με τον Ζήση Ιωακείμοβιτς να ετοιμάζει απο το νέο έτος αλλαγές στη γραμματείες της Διοικούσας Επιτροπής. Στην πρώτη σύνοδο των νεοκλεγμένων προέδρων ΔΕΕΠ που πραγματοποιήθηκε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο στη Αθήνα, προέκυψε πως το πρώτο προσυνέδριο της ΝΔ ενόψει του 16ου Συνεδρίου του κόμματος θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο 17 Ιανουαρίου.

Μιας και πιάσαμε τη συζήτηση για τον ανασχηματισμό, περί την άνοιξη του 2026 θα δίνουν δύο: και ο κυβερνητικός, με το τελικό σχήμα των υπουργών, και μια κομματικός, στις γραμματείες, με τις οποίες και το κόμμα θα πορευτεί στις εθνικές εκλογές του 2027.

“Κλειδώνει” η υποψηφιότητα του υφυπουργού Υποδομών Νίκου Ταχιάου στην Α’ Θεσσαλονίκης. Εκεί, ως γνωστόν, θα είναι επίσης υποψήφιοι απο νέα πρόσωπα ο υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, ο συντονιστής του πρωθυπουργικού γραφείου Θεσσαλονίκης Γιάννης Παπαγεωργίου, η ευρωβουλευτής Νεφέλη Χατζηιωαννίδου και ακούγεται έντονα και η πρώην αντιπεριφερειάρχης Βούλα Πατουλίδου. Απο τους νυν βουλευτές ασφαλώς θα ειναι όλοι υποψήφιοι και απο πολιτευτές σίγουρα η Αφροδίτη Νέστορα, πλέον μέλος και του Δ.Σ. του ΟΛΘ. Αν το θελήσει θα ειναι και η Τάνια Κιουμουρτζίδου απο τις επίσημες δραστήριες στη ΝΔ Θεσσαλονίκης. Καταλαβαίνετε τώρα τι μάχη θα γίνει με τόσους νέους υποψήφιους αλλά και ολους τους “παλιούς” βουλευτές εκ των οποίων οι τρεις (Καλαφάτης, Ευθυμίου και Γκιουλέκας) είναι υφυπουργοί.