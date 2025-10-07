Τα φορτηγά σε κρίση: Ποιό είναι το πιο ασφαλές;

Συνήθως, γνωρίζουμε τη δραστηριότητα του Euro NCAP αναφορικά με την αξιολόγηση των καινούργιων επιβατικών αυτοκίνητων, ενδεχομένως και αυτή για τα καινούργια επαγγελματικά βαν.

Ωστόσο, οι άνθρωποί του έχουν δημιουργήσει αντίστοιχο πρωτόκολλο και διαδικασία η οποία ονομάζεται «Safer Trucks» για την πραγματοποίηση δοκιμών αξιολόγησης της ασφάλειας που παρέχουν τα επαγγελματικά φορτηγά σε επιβάτες και λοιπούς χρήστες του δρόμου.

Στα πρόσφατα τεστ που έγιναν, το Mercedes-Benz Actros προστέθηκε στην κορυφή της σχετικής λίστας αποκτώντας πέντε αστέρια, εντασσόμενο στο ίδιo επίπεδο με τα αντίστοιχα μοντέλα τηςVolvo.

Συγκεκριμένα, η καινούργια γενιά του Mercedes-Benz με τη χαμηλότερη καμπίνα αξιολογήθηκε τώρα με πέντε αστέρια και αυξήθηκε σημαντικά από τα τρία αστέρια που είχε λάβει πέρυσι (2024).

Τα Actros F και Actros L ProCabin τα οποία έχουν ψηλότερη καμπίνα έλαβαν τέσσερα αστέρια, εξαιτίας περιορισμένης ορατότητας οδηγού. Ωστόσο και τα τρία μοντέλα της γερμανικής εταιρείας απέσπασαν τη διάκριση «CitySafe».

Αυτή ήταν μόλις η δεύτερη τέτοια δοκιμή αξιολόγησης φορτηγών που πραγματοποίησαν στον Euro NCAP, η πρώτη πραγματοποιήθηκε πέρυσι (2024).

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το Actros βελτιώθηκε ουσιαστικά στον σχεδιασμό και στον εξοπλισμό ασφαλείας του σε σχέση με τα πρώτα περυσινά τεστ. Έτσι, απέσπασε τη μέγιστη διάκριση των πέντε αστέρων.

Έτσι, το Actros εντάχθηκε στην κορυφή μαζί με τα Volvo FM και FH Aero. Συνολικά, στο πλαίσιο των εφετινών δοκιμών, αξιολογήθηκαν δέκα δημοφιλή φορτηγά. με τα οκτώ από αυτά να λαμβάνουν τη διάκριση «CitySafe», που αφορά στα καλύτερα εξοπλισμένα οχήματα για να αντιμετωπίσουν τους κινδύνους σε αστικό περιβάλλον.

Βάσει των στατιστικών στοιχείων, το βάρος και ο όγκος των μεγάλων φορτηγών είναι η αίτια για τα σοβαρότερα τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα στην Ευρώπη. Όπως προκύπτει, αν και αποτελούν λιγότερο από το 3% του συνολικού στόλου κυκλοφορούντων οχημάτων, ευθύνονται για το 15% των θανάτων σε τροχαία δυστυχήματα.

Επιπλέον, μόλις το 11% των θυμάτων σε τέτοια συμβάντα είναι επιβάτες των ίδιων των φορτηγών. Το υπόλοιπο, συντριπτικό ποσοστό είναι οδηγοί και συνεπιβάτες Ι.Χ. οχημάτων, πεζοί, δικυκλιστές και ποδηλάτες.

Ωστόσο, τα βαρέα φορτηγά παραμένουν απαραίτητα για την ευρωπαϊκή (αλλά και παγκόσμια) οικονομία, καθώς μεταφέρουν το 95% των αγαθών που καταναλώνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το πρόγραμμα «Safer Trucks»

Τα στελέχη του Euro NCAP θέσπισαν το πρόγραμμα «Safer Trucks» το οποίο αποτελείται από τρεις βασικούς άξονες για την αξιολόγηση των βαρέων φορτηγών. Αυτοί αφορούν στην «Ασφαλή Οδήγηση» («Safe Driving»), στην «Αποφυγή Σύγκρουσης» («Crash Avoidance») και στην «Ασφάλεια μετά τη Σύγκρουση» («Post-Crash Safety»).

Η βαθμολογία από τα σχετικά τεστ βγαίνει με τον ίδιο τρόπο που ισχύει για τα επιβατικά και τα βαν, δηλαδή προσδιορίζεται με ποσόστωση και εκφράζεται σε βαθμονόμηση αστεριών, έως πέντε το ανώτερο.

Επιπλέον, για τα φορτηγά, μπορεί να συνοδεύεται και από τη διάκριση «CitySafe» που αφορά στην ασφάλεια την οποία παρέχουν κατά την κίνηση τους εντός πόλης.

Όπως ανακοινώθηκε, τα στελέχη του Euro NCAP προγραμματίζουν ένα νέο πρωτόκολλο δοκιμών αξιολόγησης των φορτηγών το οποίο αναμένεται να εφαρμοστεί από τον Οργανισμό από το 2028 και έπειτα.

Αυτό θα περιλαμβάνει εκτεταμένα τεστ δοκιμών πρόσκρουσης, δίνοντας έμφαση στην παθητική ασφάλεια, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος θανάτων σε μετωπικές συγκρούσεις μεταξύ Ι.Χ. και φορτηγών.

Ο Μάθιου Έιβερι, Διευθυντής Στρατηγικής Ανάπτυξης του Euro NCAP, δήλωσε σχετικά:

«Αυτή είναι μόλις η δεύτερη χρονιά του “Euro NCAP Truck Rating”, αλλά ήδη έχουμε δει σημαντικές βελτιώσεις σε κάποια από τα πιο γνωστά ονόματα του κλάδου.

»Η Mercedes-Benz ανταποκρίθηκε θετικά στις δοκιμές μας του 2024, προχωρώντας σε ουσιαστικές βελτιώσεις στη γκάμα Actros, γεγονός που τα καθιστά πιο ασφαλή για τους διαχειριστές στόλων. Επίσης, η Renault και η Scania αξίζουν την αναγνώριση για τη συνεχιζόμενη προσπάθεια βελτίωσης της ασφάλειας των οχημάτων τους.

»Ωστόσο, ο δρόμος εμπρός μας είναι ακόμη μακρύς προκειμένου να μειωθεί ο δυσανάλογος αντίκτυπος που έχουν τα φορτηγά στα σοβαρά και θανατηφόρα τροχαία δυστυχήματα.

»Για τον λόγο αυτό, ο Euro NCAP θα συνεχίσει να εξελίσσει τα πρωτόκολλα δοκιμών του, ώστε να παρέχει στους διαχειριστές και στους αγοραστές στόλων οχημάτων τις καλύτερες δυνατές πληροφορίες για την προστασία των οδηγών τους, της φήμης τους και της κερδοφορίας τους. Όπως γνωρίζουμε, το ασφαλέστερο φορτηγό είναι και το πιο αποδοτικό από πλευράς κόστους», κατέληξε.