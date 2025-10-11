Τα εσωκομματικά μηνύματα μιας εκδήλωσης

Του Βαγγέλη Πλάκα

Η φωτογραφία με τη χειραψία του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Κώστα Καραμανλή, στην εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου του Ευριπίδη Στυλιανίδη, έπαξε παντού. Την ανέβασε και ο πρωθυπουργός, μεταξύ άλλων, στους προσωπικούς του λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

“Τι κάνεις Κώστα”, “Γεια σου Κυριάκο”, ήταν οι λέξεις που αντάλλαξαν. Χειραψία θα υπήρχε, αυτό ήταν δεδομένο. Το θέμα είναι αν μπορεί αυτή η φωτογραφία, πέρα απο την δεδομένη σημειολογία της, να έχει και κάποιο πολιτικό μήνυμα.

Στο εσωτερικό τοπίο της Νέας Δημοκρατίας όπως αυτό διαμορφώθηκε τα τελευταία δύο κυρίως χρόνια, ακόμη και η συνύπαρξη και η χειραψία έχει τη σημασία της. Σίγουρα όμως δεν αρκεί για να γεφυρώσει την απόσταση του νυν με τον πρώην, καίτοι απο το Μαξίμου γίνονται το τελευταίο διάστημα προσπάθειες προς αυτήν την κατεύθυνση. Και για αυτό άλλωστε ο πρωθυπουργός αποφάσισε να παραστεί στην εκδήλωση του “καραμανλικού” Στυλιανίδη γνωρίζοντας και την παρουσία Καραμανλή και Σαμαρά αλλά και το ότι πολλοί και εντός και εκτός της ΝΔ έβλεπαν ή και περίμεναν την εκδήλωση στην “οδό Ρηγίλλης” να έχει εσωκομματικό χαρακτήρα με μηνύματα προς τον ίδιο. Όχι μόνο δε να παραστεί αλλά και να μιλήσει κάτι που φαίνεται πως ήταν και η αιτία ώστε λίγο πριν την έναρξη της εκδήλωσης να ακυρώσει την παρουσία του ο Αντώνης Σαμαράς, δείχνοντας πως το πολιτικό και ψυχικό χάσμα με τον Μητσοτάκη δεν μπορεί και δεν πρόκειται να περιοριστεί.

Στην εκδήλωση όμως έδωσε το παρών σχεδόν το “όλον” της Νέας Δημοκρατίας, απο όλες τις τάσεις και τοποθετήσεις, κάτι που έκανε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να σχολιάσει σε δημοσιογράφους: «Όπως βλέπετε η ΝΔ είναι στην πρώτη γραμμή της Τεχνητής Νοημοσύνης εν συνόλω».

Μια εκδήλωση προφανώς δεν αρκεί. Τα πολιτικά μηνύματα εξάλλου που έστειλε στην ομιλία του στη γενική συνέλευση του ΣΒΕ ο πρωθυπουργός μπορεί να ερμηνεύτηκαν πως αφορούν την “επιστροφή” Τσίπρα, και σωστά, δεν είναι όμως μονοσήμαντα: δεν στοχεύουν στο δυνητικό ακροατήριο του πρώην πρωθυπουργού και το πως βλέπουν την περίοδο διακυβέρνησης του 2015-2019 αλλά στο ακροατήριο που στήριξη τη ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη στις εκλογές 2019 και 2023. Ποια επιλογή έχουν να κάνουν στο παρών πολιτικό σκηνικό και ποιο είναι το εθνικό διακύβευμα: «Δεν χρειάζεται να σας θυμίσω τις περιπέτειες στις οποίες έβαλαν τον τόπο τα ψέματα των απλοϊκών λύσεων σε σύνθετα προβλήματα, η ασυδοσία των παροχών χωρίς αντίκρισμα, οι αυταπάτες σε μια οικονομία που ήταν “στην εντατική”», τόνισε στην προαναφερθείσα ομιλία του για να συμπληρώσει αφενός: «ξέρετε καλά το κόστος της αβεβαιότητας και το ρίσκο των λάθος επιλογών. Το ζήσαμε και έχουμε εθνικό χρέος να μην το ζήσουμε ποτέ ξανά» και αφετέρου «μόνο ισχυρές κυβερνήσεις εγγυώνται πως οι μεγάλες, οι δύσκολες αλλαγές που απαιτεί η διατήρηση μιας οικονομίας σε τροχιά ευημερίας θα υλοποιηθούν, χωρίς υποταγή στα κελεύσματα του λαϊκισμού, μακριά από κάθε πολιτικό πειραματισμό. Γιατί όσα οι Έλληνες κατέκτησαν μέχρι σήμερα δεν προέκυψαν εύκολα. Και, προσέξτε, αύριο μπορεί να μην είναι καθόλου δεδομένα». Πολιτικά μηνύματα που γίνονται με αφορμή τις πολιτικές κινήσεις Τσίπρα αλλά στοχεύουν στη συσπείρωση του κεντροδεξιού χώρου.

(Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα “Πολιτική”, 11-10-2025)