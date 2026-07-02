Τα είδη των εντόμων παγκοσμίως είναι τριπλάσια απ’ ό,τι πιστεύαμε, σύμφωνα με νέα μελέτη

Ο αριθμός των ειδών εντόμων στον πλανήτη μπορεί να είναι τριπλάσιος απ’ ό,τι θεωρούσαν μέχρι σήμερα οι επιστήμονες. Νέα μελέτη εκτιμά ότι υπάρχουν παγκοσμίως 14 έως 20 εκατομμύρια είδη εντόμων, δηλαδή 8 έως 14 εκατομμύρια περισσότερα από την επικρατούσα εκτίμηση των περίπου 6 εκατομμυρίων, η οποία παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητη εδώ και τέσσερις δεκαετίες.

Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε στην επιθεώρηση Proceedings of the National Academy of Sciences, βασίστηκε σε γενετικά δεδομένα από 1,6 εκατομμύρια τροπικά έντομα, σε εκτεταμένη καταγραφή μιας ιδιαίτερα ποικιλόμορφης ομάδας παρασιτοειδών σφηκών στην Κόστα Ρίκα και σε στατιστικά μοντέλα. Σύμφωνα με τους ερευνητές, ακόμη και η συντηρητική εκτίμηση οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο πραγματικός πλούτος των εντόμων στη Γη είναι διπλάσιος ή και τριπλάσιος από ό,τι πιστευόταν.

«Δεν μπορούμε να προστατεύσουμε τα είδη αν δεν γνωρίζουμε ότι υπάρχουν. Για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε τη βιοποικιλότητα στον πλανήτη μας, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πόσα είναι», δήλωσε η Laura Melissa Guzman, επίκουρη καθηγήτρια εντομολογίας στο Πανεπιστήμιο Cornell και κύρια συγγραφέας της μελέτης.

Μέχρι σήμερα οι επιστήμονες έχουν περιγράψει, δηλαδή έχουν ονομάσει και χαρακτηρίσει, περίπου 1,2 εκατομμύρια είδη εντόμων, αναφέρει το Phys.org. Όμως, όπως εξηγεί η Guzman, όσο περισσότερο γίνεται η δειγματοληψία τόσο περισσότερα είδη ανακαλύπτονται. Το βασικό πρόβλημα είναι να εκτιμηθεί το αθέατο κομμάτι της ζωής: όσα είδη υπάρχουν, αλλά δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί.

Γιατί παρουσιάζουν τέτοια ποικιλία

Τα έντομα παρουσιάζουν τόσο μεγάλη ποικιλία για διάφορους λόγους. Πολλά υφίστανται μεταμόρφωση κατά τη διάρκεια του κύκλου τους, γεγονός που τους επιτρέπει να αξιοποιούν διαφορετικά περιβάλλοντα στα διάφορα στάδια της ζωής τους. Μια κάμπια, για παράδειγμα, τρέφεται με φυτά, ενώ η ενήλικη πεταλούδα ή νυχτοπεταλούδα τρέφεται κυρίως με νέκταρ. Επιπλέον, το μικρό μέγεθος των εντόμων τους επιτρέπει να διατηρούν πληθυσμούς ακόμη και σε πολύ περιορισμένες περιοχές.

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν ως πεδίο μελέτης την προστατευόμενη περιοχή Área de Conservación Guanacaste, στη βορειοδυτική Κόστα Ρίκα, που καλύπτει 1.690.000 στρέμματα. Εκεί εστίασαν στις Microgastrinae, μια εξαιρετικά ποικιλόμορφη υποοικογένεια μικρών παρασιτοειδών σφηκών. Τα έντομα αυτά γεννούν τα αυγά τους μέσα σε κάμπιες και οι προνύμφες τους αναπτύσσονται τρεφόμενες από το εσωτερικό του ξενιστή.

Για τη συλλογή δειγμάτων χρησιμοποιήθηκαν παγίδες τύπου Malaise, που μοιάζουν με μικρές σκηνές, καθώς και συλλογή καμπιών από τις οποίες αναδύθηκαν στη συνέχεια σφήκες. Μόνο οι 15 βασικές παγίδες συνέλεξαν περισσότερα από 1,6 εκατομμύρια έντομα, τα οποία αναλύθηκαν με DNA barcoding, μια μέθοδο που χρησιμοποιεί μικρά τμήματα DNA για την αναγνώριση ειδών. Από αυτές τις παγίδες προέκυψαν σχεδόν 54.000 είδη εντόμων, ενώ συνολικά τα τρία δείγματα έδωσαν 1.414 είδη σφηκών Microgastrinae.

Με βάση τη σχέση ανάμεσα στα είδη που εντοπίστηκαν και σε εκείνα που πιθανόν παρέμεναν ακαταμέτρητα, οι επιστήμονες εκτίμησαν ότι μόνο στην προστατευόμενη περιοχή της Κόστα Ρίκα υπάρχουν περίπου 333.000 είδη εντόμων. Στη συνέχεια συνέκριναν τη σχέση των τοπικών και παγκόσμιων ειδών δέντρων, αλλά και αντίστοιχες αναλογίες για θηλαστικά, αμφίβια και σκόρους. Εφαρμόζοντας αυτές τις αναλογίες στα έντομα, κατέληξαν στην εκτίμηση των 14 έως 20 εκατομμυρίων ειδών παγκοσμίως.

Το εύρημα αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα σε μια εποχή που πληθαίνουν οι προειδοποιήσεις για τη δραματική μείωση των εντόμων εξαιτίας της ανθρώπινης δραστηριότητας. «Με τις πρόσφατες αναφορές για τη μείωση του πληθυσμού των εντόμων, ενδέχεται να υπάρχουν πολλά είδη που μειώνονται και τα οποία δεν έχουμε καν ανακαλύψει ακόμα», σημείωσε η Guzman.