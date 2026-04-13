Τα δύο τρίτα των γυναικών που βγαίνουν για τρέξιμο έχουν υποστεί παρενόχληση

Ακόμα και αν απολαμβάνετε να τρέχετε έξω, μπορεί να διστάζετε να το κάνετε από φόβο – και να επιλέγετε τον πιο ασφαλή διάδρομο του γυμναστηρίου. Aυτός ο φόβος δεν είναι αβάσιμος, όπως επιβεβαιώνει μια νέα έρευνα του Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ.

Οι ειδικοί ζήτησαν από 498 γυναίκες που προπονούνται συστηματικά στο τρέξιμο να μοιραστούν τις εμπειρίες τους και περίπου το 68% απάντησαν ότι έχουν υποστεί κάποιο είδος παρενόχλησης – από άντρες που τους σφυρίζουν στον δρόμο μέχρι κάποιους που τις ακολουθούν. Αλλά μόλις το 5% έχουν αναφέρει ένα τέτοιο περιστατικό στην αστυνομία, γεγονός που υποδηλώνει την κανονικοποίηση γεγονότων που μπορεί να είναι έως και τραυματικά.

Μια από αυτές τις δρομείς, η Amber Nevin, είπε σε σχετικό ρεπορτάζ στο BBC: «Μπορεί να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο το να τρέχεις φορώντας τα ακουστικά σου γιατί δεν έχεις επαφή με το περιβάλλον σου».

Μάλιστα το 82% των γυναικών είπαν ότι αισθάνονται φόβο όταν τρέχουν έξω, ακόμα και αν δεν έχουν βιώσει προσωπικά ένα τέτοιο περιστατικό.

«Πολλές γυναίκες μάς είπαν ότι κουβαλούν μαζί τους πράγματα όπως κλειδιά και συναγερμούς βιασμού [φορητές συσκευές] και πως έχουν ζητήσει από μέλη της οικογένειάς τους να κάνουν tracking της διαδρομής τους» σχολιάζει μια από τους ερευνητές, η εγκληματολόγος Dr Caroline Miles. Οι επιστήμονες ελπίζουν η δημοσιοποίηση της έρευνάς τους να παρακινήσει περισσότερες να καταγγέλλουν ακόμα και περιστατικά που θεωρούν «ασήμαντα»: «Να μη σκέφτονται, α, αυτό είναι φυσιολογικό, έτσι συμβαίνει με εμάς τις γυναίκες» όπως επισημαίνει η Dr Miles.

Η ελληνίστρια συγγραφέας Andrea Marcolongo, μιλώντας στο Marie Claire Greece για τις προκλήσεις που έχει αντιμετωπίσει η ίδια στις προπονήσεις της με αφορμή το νέο της βιβλίο «Η τέχνη του τρεξίματος», έχειπει: «Στα 13 χρόνια μου η μόνη συμβουλή που μου έδωσε ο πατέρας μου ήταν να προσέχω όταν βγαίνω έξω και να μη μιλάω σε ξένους. Ως γυναίκα, είτε περπατάς είτε τρέχεις, πρέπει να είσαι διαρκώς προσεκτική, δεν μπορείς απλά να απολαμβάνεις την προπόνηση ή τη θέα. Είναι εξαντλητικό. Για μένα θα ήταν τρομακτικό το να βγω να τρέξω αφού έχει σκοτεινιάσει, όπως κάνει ο άντρας μου».