Τα δύο ονόματα από τη Θεσσαλονίκη για το Επικρατείας της ΝΔ

Σε νέο κύμα ανακοινώσεων υποψήφιων βουλευτών για τις εκλογές του 2027 αναμένεται να προχωρήσει το προσεχές διάστημα η Νέα Δημοκρατία.

Την ίδια ώρα έχουν ξεκινήσει συζητήσεις και για το γαλάζιο ψηφοδέλτιο Επικρατείας για το οποίο συζητούνται τα ονόματα δύο θεσσαλονικέων.

Το πρώτο είναι του πρώην Επιτρόπου της χώρας στην Ε.Ε. και νυν υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά. Μάλιστα συνδυάζεται με το ενδεχόμενο να είναι ο εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ κατά την προεκλογική περίοδο. Διαθέτει άλλωστε την εμπειρία ως εκπρόσωπος Τύπου του προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το δεύτερο είναι της Αφροδίτης Νέστορα, της πολιτεύτριας του κόμματος που την 1η Ιουλίου έπεσε θύμα τρομοκρατικής επίθεσης. Μια επιλογή με πολλαπλούς συμβολισμούς και για την οποία έχουν φθάσει ήδη πολλές εισηγήσεις στο επιτελείο του πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μαξίμου. Η κα. Νέστορα τις επόμενες ημέρες θα έχει τετ-α-τετ συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.