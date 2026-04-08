Τα διεθνή ΜΜΕ για το ελληνικό «Age Ban» στα social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών

Την απόφαση της Ελλάδας να απαγορεύσει την πρόσβαση στα social media σε ανηλίκους κάτω των 15 ετών, αναμεταδίδουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Μέσα όπως το Reuters, το Bloomberg και το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, τα οποία τροφοδοτούν με τηλεγραφήματα χιλιάδες μέσα ενημέρωσης ανά τον κόσμο, παρέθεσαν τη δήλωση του πρωθυπουργού ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις πρώτες χώρες που θα νομοθετήσουν μέτρα για την προστασία παιδιών και εφήβων, προσθέτοντας ότι πρόθεση της ελληνικής κυβέρνησης να ζητήσει οριζόντιες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση.

Το θέμα καλύφθηκε επίσης από ΜΜΕ με διεθνές κοινό όπως τα βρετανικά δίκτυα BBC και Sky News, μέσα που ειδικεύονται στις ευρωπαϊκές εξελίξεις όπως το Politico και το Euractiv, η «Wall Street Journal» δημοσίευσε δική τους ανταπόκριση για την απόφαση της Αθήνας, ενώ το θέμα απασχόλησε και τη μεγαλύτερη ινδική εφημερίδα «Times of India».

Εκτενή κάλυψη έλαβαν τα επιχειρήματα του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι οι εθιστικοί αλγόριθμοι που χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και η έκθεση σε δυσάρεστες πιέσεις ή παράλογες συγκρίσεις τις οποίες ενέχει ο κόσμος των social media, βλάπτουν την υγεία των παιδιών.

Το Reuters και το Sky News σημείωσαν πως πρόσφατη δημοσκόπηση κατέδειξε ότι το 80% των Ελλήνων τάσσεται υπέρ της απαγόρευσης στην πρόσβαση στα social media για ανηλίκους κάτω των 15 ετών.

Το Politico και το BBC στέκονται και στην επιστολή του Κυριάκου Μητσοτάκη προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, παραθέτοντας το μήνυμα του πρωθυπουργού ότι εθνικές ενέργειες δεν αρκούν για την αντιμετώπιση ενός τόσο σύνθετου ζητήματος και τις προτάσεις του για επέκταση της πιλοτικής ευρωπαϊκής εφαρμογής επιβεβαίωσης ηλικίας, καθιέρωση ευρωπαϊκής ηλικίας ψηφιακής ενηλικίωσης στα 15 έτη, τακτική επαναβεβαίωση της ηλικίας των χρηστών ενός μέσου κοινωνικής δικτύωσης και θεσμοθέτηση ενός ευρωπαϊκού συντονιστικού μηχανισμού που θα μπορεί να ελέγχει τη συμμόρφωση των πλατφορμών και να επιβάλει κυρώσεις.

Το γαλλικό πρακτορείο AFP και οι «Times of India» ανέφεραν στα κείμενά τους πως ο πρωθυπουργός επέλεξε να απευθυνθεί απευθείας στους νέους.

Όλα τα δημοσιεύματα του ξένου Τύπου επισημαίνουν πως ολοένα και περισσότερες χώρες, ειδικά στην Ευρώπη, προσανατολίζονται προς την επιβολή περιορισμών στην πρόσβαση ανηλίκων σε ορισμένα social media.