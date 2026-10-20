Τα debates ως εργαλεία πολιτικού διαλόγου και εξωστρέφειας στις διαδικασίες πολιτικών συνεδρίων

Το συνέδριο “METAGORA” των Δημοκρατών επιχειρεί να εισαγάγει μια πρωτοποριακή διαδικασία στον τρόπο διεξαγωγής ενός πολιτικού συνεδρίου:

Την αξιοποίηση των debates ως ουσιαστικού εργαλείου πολιτικού διαλόγου, ιδεολογικής αντιπαράθεσης και εξωστρέφειας.

Πρόκειται για ένα εγχείρημα που φιλοδοξεί να ξεπεράσει την παραδοσιακή εικόνα των κομματικών συνεδρίων.

Ένα πολιτικό συνέδριο δεν είναι μόνο χώρος επιβεβαίωσης των κοινών μας θέσεων. Είναι και χώρος πολιτικού διαλόγου, βιολογικής αντιπαράθεσης και υπεράσπιση των αρχών μας.

Ένα debate δεν προϋποθέτει ότι δύο αντίθετες απόψεις είναι εξίσου αποδεκτές από το κόμμα, ούτε ότι το συνέδριο καλείται υποχρεωτικά να επιλέξει ανάμεσά τους.

Μπορεί να έχει και έναν διαφορετικό, εξίσου ουσιαστικό σκοπό: να αναδείξει τις αντιφάσεις μιας άποψης, να ελέγξει τα επιχειρήματά της και να καταδείξει γιατί αυτή συγκρούεται με τις θεμελιώδεις αρχές και αξίες του κόμματος.

Άλλωστε, τα πολιτικά διλήμματα δεν γεννιούνται μόνο μέσα στα κόμματα. Υπάρχουν ήδη μέσα στην κοινωνία.

Για αυτό τα debates αποτελούν μια κατεξοχήν εξωστρεφή πολιτική διαδικασία.

Μεταφέρουν μέσα στο συνέδριο τους προβληματισμούς, τις αντιθέσεις και τα πραγματικά διλήμματα της κοινωνίας, σε αντίθεση με εσωστρεφείς διαδικασίες που περιορίζονται σε οργανωτικά ζητήματα, εσωκομματικές ισορροπίες και ανακύκλωση ήδη διατυπωμένων θέσεων.

Τα παραδείγματα Δημόσιας Υγείας και Παιδείας: η πρόκληση της αξιολόγησης.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα debate θα μπορούσε να ξεκινά από ένα απλό αλλά ουσιαστικό ερώτημα:

“Η αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναμικού συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας των δημόσιων υπηρεσιών Υγείας και Παιδείας;”

Αν και εφόσον συμφωνήσουμε ότι η αξιολόγηση είναι αναγκαία, ακολουθεί το επόμενο, ακόμη πιο ουσιαστικό ερώτημα:

“Ποιος αξιολογεί, με ποια κριτήρια και με ποιον σκοπό;”

Η νεοφιλελεύθερη αντίληψη προωθεί την ιδιωτικοποίηση της Υγείας και της Παιδείας, επικαλούμενη συχνά την αναποτελεσματικότητα των δημόσιων συστημάτων.

Αποσιωπά όμως ότι η διαχρονική υποχρηματοδότηση, οι ελλείψεις προσωπικού και η ανεπαρκής υλικοτεχνική υποδομή αποτελούν τις βασικές αιτίες αυτής της αναποτελεσματικότητας.

Πρώτα αποδυναμώνεται (συνειδητά και εσκεμμένα) το δημόσιο σύστημα και στη συνέχεια αυτή η αδυναμία του χρησιμοποιείται ως επιχείρημα υπέρ της ιδιωτικοποίησης.

Η δική μας απάντηση δεν μπορεί να είναι ούτε η ιδιωτικοποίηση ούτε όμως και η άκριτη υπεράσπιση της υφιστάμενης κατάστασης.

Υπερασπιζόμαστε τον δημόσιο χαρακτήρα της Υγείας και της Παιδείας, με επαρκή χρηματοδότηση, σύγχρονες υποδομές, αξιοκρατία, ουσιαστική αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και αξιολόγηση με στόχο τη βελτίωση των υπηρεσιών.

Αλλά εδώ ακριβώς αρχίζει ο ουσιαστικός πολιτικός διάλογος.

Ποιος π.χ. αξιολογεί έναν πανεπιστημιακό γιατρό;

Μόνο οι επιστημονικοί του προϊστάμενοι και οι ακαδημαϊκοί του συνάδελφοι; Ή πρέπει, πέρα από τα αντικειμενικά επιστημονικά και κλινικά κριτήρια, να έχουν λόγο και οι εργαζόμενοι που συνεργάζονται μαζί του, οι ασθενείς που δέχονται τις υπηρεσίες του και οι φοιτητές που εκπαιδεύει;

Ποιος αξιολογεί έναν εκπαιδευτικό ή έναν πανεπιστημιακό καθηγητή;

Μόνο η διοίκηση ή και οι μαθητές, οι φοιτητές και η εκπαιδευτική κοινότητα;

Και πώς αξιολογούμε την απόδοση ενός εργαζομένου χωρίς να συνυπολογίζουμε τις συνθήκες εργασίας, τη στελέχωση και τα μέσα που του παρέχονται;

Η αξιολόγηση πρέπει να αποτελεί εργαλείο βελτίωσης, λογοδοσίας και κοινωνικού ελέγχου, όχι μηχανισμό τιμωρίας ή πρόσχημα για περικοπές και ιδιωτικοποιήσεις.

Δεν μπορούμε να απαιτούμε από ένα δημόσιο σχολείο ή νοσοκομείο να λειτουργεί άριστα, όταν προηγουμένως του έχουμε στερήσει τα αναγκαία μέσα. Αλλά ούτε μπορούμε να επικαλούμαστε την υποχρηματοδότηση για να αποφεύγουμε κάθε αξιολόγηση και λογοδοσία.

Αυτά είναι πραγματικά πολιτικά διλήμματα που αξίζει να συζητηθούν δημόσια σε ένα προοδευτικό συνέδριο.

Ο πραγματικός πολιτικός ρόλος των debates

Τα παραπάνω παραδείγματα αποδεικνύουν ότι ένα debate δεν χρειάζεται να θέτει υπό αμφισβήτηση τις ιδεολογικές αρχές του κόμματος.

Αντίθετα, μπορεί να αποτελεί το πεδίο στο οποίο οι αρχές αυτές δοκιμάζονται απέναντι στα πραγματικά επιχειρήματα των πολιτικών μας αντιπάλων.

Η πολιτική αντιπαράθεση δεν νομιμοποιεί αυτομάτως μια αντίθετη άποψη. Δίνει την ευκαιρία να εξεταστεί, να αμφισβητηθεί και, εφόσον τα επιχειρήματα το τεκμηριώνουν, να αποδομηθεί.

Ένα κόμμα με ξεκάθαρες ιδεολογικές αρχές δεν χρειάζεται να φοβάται τις αντίθετες απόψεις.

Και η διεξαγωγή ενός debate, ακόμη και όταν συνοδεύεται από ενδεικτική ψηφοφορία, δεν σημαίνει ότι το αποτέλεσμά του είναι δεσμευτικό ή ότι μεταβάλλει τις ήδη διαμορφωμένες προγραμματικές θέσεις του κόμματος. Η ψηφοφορία μπορεί να λειτουργεί ως αποτύπωση του προβληματισμού των συνέδρων και όχι ως διαδικασία υποχρεωτικής λήψης πολιτικής απόφασης.

Γιατί ο σκοπός ενός debate δεν είναι πάντοτε να αποφασίσουμε ποιος έχει δίκιο. Μπορεί να είναι και να αποδείξουμε γιατί μια συγκεκριμένη θέση δεν μας εκφράζει.

Και τελικά, ένα πολιτικό συνέδριο δεν πρέπει να περιορίζεται στο να διακηρύσσει τις αρχές του κόμματος. Πρέπει να αποδεικνύει ότι μπορεί να τις υπερασπιστεί μέσα στην κοινωνία, απέναντι στις πραγματικές αντιθέσεις, στα δύσκολα ερωτήματα και στα επιχειρήματα των πολιτικών του αντιπάλων.

Γιατί η εξωστρέφεια για να μπορέσει να λειτουργήσει και να έχει αποτέλεσμα πρέπει να είναι αμφίδρομη.

Εξωστρέφεια δεν είναι μόνο να μιλάμε στην κοινωνία. Είναι και να φέρνουμε την κοινωνία, με όλες τις αντιθέσεις και τους προβληματισμούς της, μέσα στο συνέδριό μας.

Και γιατί η πολιτική μας ταυτότητα δεν κρίνεται από τις ερωτήσεις που κάποιοι φοβούνται ακόμα και να ακούσουν αλλά από τις απαντήσεις που τελικά εμείς θα δώσουμε.

Ο Βασίλης Μπουλούκος είναι ο Γραμματέας της Συντονιστικής Επιτροπής

Νομού Θεσσαλονίκης του κόμματος “ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ-ΠΚ” του Στέφανου Κασσελάκη