Τα χαρτιά του για την Βρετανία του μέλλοντος ανοίγει από το Μάνστεστερ ο Άντι Μπέρναμ

Στραμμένα στον Άντι Μπέρναμ, ο οποίος θεωρείται το φαβορί για να διαδεχθεί τον Κιρ Στάρμερ στην πρωθυπουργία της Βρετανίας , είναι όλα τα βλέμματα καθώς θα παρουσιάσει τη Δευτέρα (29/6) το οικονομικό του όραμα για τη χώρα στην πρώτη του σημαντική ομιλία.

Αποκαλυπτικό των προθέσεών του είναι και το γεγονός ότι η ομιλία του θα γίνει στο Μάντσεστερ, όπου αναμένεται να παρουσιάσει πώς θα βάλει εκ νέου σε τροχιά οικονομικής ανάπτυξης στη Βρετανία.

Ο υποψήφιος για την ηγεσία των Εργατικών αναμένεται, μεταξύ άλλων να σκιαγραφήσει μία από τις εμβληματικές του προτάσεις μία Ντάουνινγκ Στριτ 10 στο Βορρά.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Μπέρναμ σχεδιάζει να προχωρήσει σε αποκέντρωση και να μεταφέρει τμήμα των κυβερνητικών υπηρεσιών στο παλιό του έδαφος στο Μάντσεστερ.

Είναι γνωστό εδώ και καιρό ότι μία από τις κεντρικές αρχές του Μπέρναμ είναι η αποκέντρωση, με την ομιλία του να ελπίζει να παρουσιάσει το όραμα της «καλής ανάπτυξης σε κάθε ταχυδρομικό κώδικα».

Αναμένεται επίσης ότι ο Μπέρναμ θα δεσμευτεί σε μια 10ετή αποστολή για την αύξηση του βιοτικού επιπέδου μέσω της αναβιομηχάνισης, της στέγασης, των υποδομών και των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας.

Η ομιλία του πρώην δημάρχου του Μείζονος Μάντσεστερ θα παρουσιάσει, σύμφωνα με το Skynews, σχέδια για να δοθούν στις περιφερειακές και τοπικές κοινότητες περισσότερες εξουσίες λήψης αποφάσεων.

Ο Μπέρναμ αναμένεται επίσης να εξηγήσει τα κίνητρά του για να ασχοληθεί με την πολιτική και να αντιμετωπίσει το ακανθώδες ζήτημα της απώλειας της εμπιστοσύνης του κοινού στους πολιτικούς.

Τέλος θα προτείνει επίσης σημαντικές μεταρρυθμίσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα για να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων, μεταρρύθμιση των δημόσιων συμβάσεων και μια νέα συνεργασία μεταξύ κυβέρνησης, επιχειρήσεων, πανεπιστημίων και κοινοτήτων.