ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για την ανάδειξη των μελών της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας

από Team MyPortal.gr
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Γνωστά έγιναν τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για την ανάδειξη των μελών της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας αποτελούμενη από τους 1) Ιωάννη Σμυρλή, Γενικό Διευθυντή ως Πρόεδρο και τους 1) Χρήστο Καπετάνο, βουλευτή Λαρίσης, Ευτυχία Αδηλίνη Γραμματέας Παλαιών Στελεχών, Θεοπίστη Κρυσταλλίδου Γραμματέας Εθελοντισμού και Γεώργιο Κατσαούνο, σύμβουλος προέδρου, ως μέλη, συνεδρίασε σήμερα Κυριακή 17 Μάϊου 2026 προκειμένου να επικυρώσει το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για την ανάδειξη της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας.

Η ψηφοφορία που διεξήχθη σε 30 εκλογικά τμήματα, ολοκληρώθηκε ομαλά.

Μετά το τέλος της ψηφοφορίας ξεκίνησε η διαλογή των ψήφων:

Ψήφισαν 1683
Λευκά-Άκυρα : 4
Έγκυρα ψηφοδέλτια 1679

 

Ο κάθε υποψήφιος έλαβε συνολικά:

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΨΗΦΟΙ ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
1 ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 714 ΝΑΙ
2 ΒΗΣΣΑΡΑΚΗ ΟΛΓΑ-ΜΑΡΙΑ 702 ΝΑΙ
3 ΣΙΑΤΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) 694 ΝΑΙ
4 ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 690 ΝΑΙ
5 ΔΗΓΚΑΣ ΑΓΙΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ 681 ΝΑΙ
6  ΤΣΙΓΚΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 673 ΝΑΙ
7 ΚΑΣΕΡΗ ΘΕΟΠΟΥΛΑ 669 ΝΑΙ
8 ΛΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 662 ΝΑΙ
9 ΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 658 ΝΑΙ
10 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) 655 ΝΑΙ
11 ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 649 ΝΑΙ
12 ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 640 ΝΑΙ
13 ΔΟΓΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 625 ΝΑΙ
14 ΜΠΕΝΟΣ ΚΙΜΩΝ 611 ΝΑΙ
15 ΠΑΤΡΙΚΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 597 ΝΑΙ
16 ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ 590 ΝΑΙ
17 ΝΤΑΟΥΛΑΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ 557 ΝΑΙ
18 ΣΤΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 510 ΝΑΙ
19 ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 504 ΝΑΙ
20 ΚΑΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 501 ΝΑΙ
21 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ (ΜΑΡΙΟΣ) 487 ΝΑΙ
22 ΣΙΑΔΗΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 424 ΝΑΙ
23 ΙΓΓΛΕΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 413 ΝΑΙ
24 ΤΣΙΑΓΚΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 396 ΝΑΙ
25 ΜΙΧΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 395 ΝΑΙ
26 ΤΣΟΥΛΟΥΧΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 392 ΝΑΙ
27 ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 386 ΝΑΙ
28 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 378 ΝΑΙ
29 ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 351 ΝΑΙ
30 ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ (ΠΑΡΗΣ) 348 ΝΑΙ
31 ΜΑΡΙΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 340 ΝΑΙ
32 ΝΙΚΟΛΑΚΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 339 ΝΑΙ
33 ΛΕΚΚΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ 315 ΝΑΙ
34 ΜΑΙΜΟΥΛΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 314 ΝΑΙ
35 ΜΑΓΓΑΝΑ ΟΛΓΑ 307 ΝΑΙ
36 ΓΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 299 ΝΑΙ
37 ΞΙΟΥΦΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 291 ΝΑΙ
38 ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 287 ΝΑΙ
39 ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΑΝΔΡΟΥΛΑ 279 ΝΑΙ
40 ΤΟΥΤΟΥΖΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 278 ΝΑΙ
41 ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 277 ΝΑΙ
42 ΦΙΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 260 ΝΑΙ
43 ΣΑΝΤΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 259 ΝΑΙ
44 ΓΟΥΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 257 ΝΑΙ
45 ΣΧΙΖΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 254 ΝΑΙ
46 ΤΖΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 251 ΝΑΙ
47 ΜΕΤΑΞΙΔΗ-ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ ΜΙΝΑ 250 ΝΑΙ
48 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 248 ΝΑΙ
49 ΟΥΡΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ 244 ΝΑΙ
50 ΡΑΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 242 ΝΑΙ
51 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 242 ΝΑΙ
52 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 236 ΝΑΙ
53 ΠΑΝΙΤΣΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 228 ΝΑΙ
54 ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 227 ΝΑΙ
55 ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 223 ΝΑΙ
56 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 222 ΝΑΙ
57 ΚΟΛΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 221 ΝΑΙ
58 ΚΩΤΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 221 ΝΑΙ
59 ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 219 ΝΑΙ
60 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 218 ΝΑΙ
61 ΓΟΥΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 217 ΝΑΙ
62 ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 217 ΝΑΙ
63 ΜΠΙΤΟΥΛΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 214 ΝΑΙ
64 ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 208 ΝΑΙ
65 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 205 ΝΑΙ
66 ΞΙΦΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 205 ΝΑΙ
67 ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 204 ΝΑΙ
68 ΚΟΝΙΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 202 ΝΑΙ
69 ΤΣΟΥΡΔΑΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 201 ΝΑΙ
70 ΘΕΟΦΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 197 ΝΑΙ
71 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 197 ΝΑΙ
72 ΖΑΧΑΡΙΑ ΙΟΛΗ-ΘΕΟΔΟΤΗ 195 ΝΑΙ
73 ΜΑΝΙΚΑ-ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ 195 ΝΑΙ
74 ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 195 ΝΑΙ
75 ΠΕΡΓΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 194 ΝΑΙ
76 ΠΑΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 191 ΝΑΙ
77 ΠΑΓΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 189 ΝΑΙ
78 ΦΟΥΡΦΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 188 ΝΑΙ
79 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 186 ΝΑΙ
80 ΤΣΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 185 ΝΑΙ
81 ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 181 ΝΑΙ
82 ΚΟΚΚΑΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 181 ΝΑΙ
83 ΣΜΠΟΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 181 ΝΑΙ
84 ΧΑΨΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 181 ΝΑΙ
85 ΛΑΛΛΑΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ 179 ΝΑΙ
86 ΚΑΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 179 ΝΑΙ
87 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 178 ΝΑΙ
88 ΣΚΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 178 ΝΑΙ
89 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 177 ΝΑΙ
90 ΣΑΚΑΡΕΤΣΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 175 ΝΑΙ
91 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 175 ΝΑΙ
92 ΣΟΥΡΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 175 ΝΑΙ
93 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 175 ΝΑΙ
94 ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 174 ΝΑΙ
95 ΣΠΥΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 173 ΝΑΙ
96 ΑΜΟΥΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 172 ΝΑΙ
97 ΚΟΡΙΛΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 170 ΝΑΙ
98 ΒΙΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 169 ΝΑΙ
99 ΓΚΑΤΖΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ 168 ΝΑΙ
100 ΜΠΑΛΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 168 ΝΑΙ
101 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 167 ΝΑΙ
102 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 167 ΝΑΙ
103 ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 165 ΝΑΙ
104 ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 164 ΝΑΙ
105 ΤΖΙΛΙΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 163 ΝΑΙ
106 ΝΙΑΝΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 162 ΝΑΙ
107 ΚΟΥΡΕΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 162 ΝΑΙ
108 ΚΑΦΕΤΖΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ 159 ΝΑΙ
109 ΚΕΧΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 156 ΝΑΙ
110 ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 155 ΝΑΙ
111 ΑΝΔΡΕΑΝΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 155 ΝΑΙ
112 ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 154 ΝΑΙ
113 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 152 ΝΑΙ
114 ΠΕΤΡΟΥΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 151 ΝΑΙ
115 ΡΑΠΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 151 ΝΑΙ
116 ΒΡΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ 150 ΝΑΙ
117 ΚΥΡΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 149 ΝΑΙ
118 ΜΠΕΛΙΜΠΑΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 149 ΝΑΙ
119 ΡΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 146 ΝΑΙ
120 ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 145 ΝΑΙ
121 ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 142 ΝΑΙ
122 ΚΑΡΟΥΜΠΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 142 ΝΑΙ
123 ΦΛΙΝΤΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 140 ΝΑΙ
124 ΠΑΛΠΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 139 ΝΑΙ
125 ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 136 ΝΑΙ
126 ΑΛΕΞΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΕΣΣΑ) 135 ΝΑΙ
127 ΤΣΟΜΑΡΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 134 ΝΑΙ
128 ΣΑΝΙΔΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 133 ΝΑΙ
129 ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 131 ΝΑΙ
130 ΠΕΡΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 131 ΝΑΙ
131 ΜΥΛΩΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 128  
132 ΧΑΤΖΗΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 128 ΝΑΙ
133 ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ 127 ΝΑΙ
134 ΤΑΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 126 ΝΑΙ
135 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 126  
136 ΒΩΒΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 125  
137 ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 124  
138 ΠΑΠΠΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 121  
139 ΣΠΕΤΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 121  
140 ΜΠΑΡΔΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 120  
141 ΜΕΝΤΕΣΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 119 ΝΑΙ
142 ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΣΤΩΡ 117  
143 ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 115 ΝΑΙ
144 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΩΛΗΣ) 114  
145 ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 111  
146 ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ 110 ΝΑΙ
147 ΠΡΟΚΟΒΑ-ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ ΔΑΝΑΗ-ΔΗΜΗΤΡΑ 110 ΝΑΙ
148 ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 109  
149 ΓΚΑΓΚΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 108 ΝΑΙ
150 ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (ΡΕΝΑ) 107 ΝΑΙ
151 ΣΠΑΛΙΑΡΑ ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ 106 ΝΑΙ
152 ΔΡΕΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 105  
153 ΓΕΡΟΓΙΩΚΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ 105  
154 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 103 ΝΑΙ
155 ΜΠΑΝΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ 102  
156 ΚΟΥΜΠΕΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΙΩΑΝΝΑ 101 ΝΑΙ
157 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΝΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 99 ΝΑΙ
158 ΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 99  
159 ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 98 ΝΑΙ
160 ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΚΟΝΤΙΖΑ ΜΑΡΙΑ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ 97 ΝΑΙ
161 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 97  
162 ΣΚΟΡΔΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 96  
163 ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 95 ΝΑΙ
164 ΚΟΠΑΝΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 95  
165 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 95  
166 ΑΥΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 91 ΝΑΙ
167 ΝΕΓΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 91  
168 ΖΑΒΕΡΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 91  
169 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ 90  
170 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ-ΒΕΡΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 89 ΝΑΙ
171 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 88 ΝΑΙ
172 ΧΑΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 87  
173 ΟΛΑΣΟΓΛΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ 86 ΝΑΙ
174 ΤΡΕΝΤΖΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 86  
175 ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ 85  
176 ΣΤΑΜΑΤΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 83  
177 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΚΜΗΝΗ 80  
178 ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ ΦΑΝΗ 78  
179 ΚΟΥΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 76  
180 ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ-ΜΑΝΙΑ 74  
181 ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ-ΛΑΟΥΡΑ (ΠΩΛΑ) 73  
182 ΚΑΨΙΩΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 73  
183 ΦΩΤΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 72  
184 ΤΣΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ 69  
185 ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΘΑ 66  
186 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 66  
187 ΕΡΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 64  
188 ΓΕΩΡΓΑΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 62  
189 ΚΟΣΣΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 62  
190 ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 61  
191 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 61  
192 ΓΟΥΣΗ ΕΥΛΑΜΠΙΑ 60  
193 ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 59  
194 ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΣΑΣΑ) 58  
195 ΒΑΡΟΥΧΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 58  
196 ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 58  
197 ΚΑΖΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 57  
198 ΚΙΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 55  
199 ΒΑΛΕΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 48  
200 ΒΕΖΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 45  
201 ΚΑΡΑΚΟΥΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 44  
202 ΑΓΑΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΕΤΡΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΤΣΑ) 43  
203 ΠΑΠΑΝΤΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 43  
204 ΣΤΟΛΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 42  
205 ΜΕΝΕΓΑΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 41  
206 ΡΟΤΣΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 38  
207 ΘΕΟΔΩΡΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 37  
208 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 35  
209 ΒΟΙΔΟΝΙΚΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 35  
210 ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΤΗΣ ΔΑΝΙΗΛ 33  
211 ΣΙΑΨΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 31  
212 ΛΙΤΑΙΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 29  
213 ΓΚΑΖΕΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 26  
214 ΞΕΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΙΒΗ) 24  

 

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