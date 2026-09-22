Τα «άλματα ανάπτυξης» του Πρωθυπουργού και, οι «ενναλακτικές» στρατηγικές της αντιπολίτευσης, στην ΔΕΘ

Του Γιάννη Μαγκριώτη

Πρώην υφυπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ΠΑΣΟΚ



Δύο βασικά συμπεράσματα, για τις προτάσεις του Πρωθυπουργού:

α). Είναι ένα άθροισμα από μέτρα, που θα βελτιώσουν τα εισοδήματα αρκετών κοινωνικών ομάδων, πολύ μακριά όμως από το να αποτελούν πρόταση για την αύξηση της παραγωγικότητας, που είναι το μεγάλο πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας και φυσικά για την αναπλήρωση των εισοδημάτων, που έχασε η πλειοψηφία της κοινωνίας στα χρόνια των μνημονίων της προηγούμενης δεκαετίας και της ακρίβειας της τελευταίας πενταετίας.

β). «Κατήργησε», το «Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2026-2029», που ο ίδιος συμφώνησε με την ΕΕ, τον Νοέμβριο του 2025 και, εξήγγειλε το όραμά του για την Ελλάδα του 2030.





Οι συμφωνημένες πολιτικές και στόχοι της κυβέρνησης με την ΕΕ, στο «Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2026-2029», προβλέπουν:

1. Η ανάπτυξη του 2026 να φθάσει στο 2,4%. Ήδη η ΤτΕ, έχει μειώσει τον στόχο στο 2,1%. Προβλέπει μάλιστα, κάθε χρόνο μείωση του ρυθμού αύξησης του ΑΕΠ

και το 2029, θα είναι 0,9%.

2. Η ιδιωτική κατανάλωση από αύξηση 2% φέτος, θα μειώνεται και, το 2030 θα αυξηθεί μόνο 1%.

3. Μείωση των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου, λόγω ολοκλήρωσης του Ταμείου Ανάκαμψης, το 2027 θα πέσει πάλι στο 10%, δηλαδή πολύ μακριά από τον μέσο όρο της ΕΕ.

4. Ο Πληθωρισμό, όλα τα χρόνια μέχρι το 2030, στην περιοχή του 2,3%. Δυστυχώς, φέτος τρέχει με 3,5% περίπου.

5. Η ανεργία στο 8%.

Έτσι, από τους στόχους του «Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2026-2029», βρεθήκαμε αγκαλιά με το «Άλμα Ανάπτυξης» του 2027- 2031. Στις οποίες, είπε, ότι:



2. Η οικονομία θα έχει ρυθμό ανάπτυξης ετησίως πάνω από το 2%.

3. Οι επενδύσεις, παρ΄ ότι δεν θα υπάρχουν τα δεκάδες δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης, τα οποία τα τελευταία χρόνια δημιουργούσαν το 1,2% του ΑΕΠ, θα φθάσου στο 20% του ΑΕΠ, δηλαδή στο μέσο όρο των χωρών μελών της ΕΕ. 1. Η ανεργία θα πέσει κάτω από το 6%.2. Η οικονομία θα έχει ρυθμό ανάπτυξης ετησίως πάνω από το 2%.3. Οι επενδύσεις, παρ΄ ότι δεν θα υπάρχουν τα δεκάδες δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης, τα οποία τα τελευταία χρόνια δημιουργούσαν το 1,2% του ΑΕΠ, θα φθάσου στο 20% του ΑΕΠ, δηλαδή στο μέσο όρο των χωρών μελών της ΕΕ. ΠΑΣΟΚ και ΕΛ.Α.Σ, τα δυο κόμματα που διεκδικούν την εξουσία, παρουσίασαν τις «ενναλακτικές» οικονομικές προτάσεις τους.

Οι προτάσεις τους, παρ΄ ότι δηλώνουν ότι κινούνται στο συμφωνημένο δημοσιονομικό πλαίσιο της κυβέρνησης, κάνουν ανάλογη υπέρβαση με εκείνη του Πρωθυπουργού, έχοντας όμως πιο έντονα αναδιανεμητικά χαρακτηριστικά. Οι προτάσεις των δύο κομμάτων ταυτίζονται στα περισσότερα σημεία και, οι διαφορές που παρουσιάζουν, θα μπορούσαν να γεφυρωθούν εύκολα.

Ενδιαφέρον έχει η πρόταση του ΠΑΣΟΚ, για μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπωλίων των αγορών στα ανελαστικά για τους καταναλωτές, αγαθά και υπηρεσίες.

Όπως και η πρόταση της ΕΛ.Α.Σ, για την δημιουργία περιουσιολογίου και φορολόγησης με 1%, των υπερπλουσίων.

Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ, πρέπει να εγκριθεί από την ΕΕ και, η πρόταση της ΕΛ.Α.Σ, δεν έχει άμεσο δημοσιονομικό αποτέλεσμα.

Η κυβέρνηση, συνεχίζει την πολιτική που καθορίζουν οι μεγάλες διεθνείς αγορές, οι οποίες με βεβαιότητα θα προκαλέσουν κοινωνική και πολιτική κρίση.

Από την άλλη, οι προτάσεις των δύο κομμάτων, μπορεί να αναγνωρίζουν ότι, τα 2/3 της κοινωνίας, ιδιαίτερα οι νέοι, ωθούνται στο παραγωγικό και κοινωνικό περιθώριο, όμως δεν φαίνεται να πείθουν ότι, μπορούν στο σημερινό διεθνές περιβάλλον, που προκαλεί πολύπλευρες κρίσεις και την στασιμότητα της ΕΕ, να βελτιώσουν σημαντικά την καθηλωμένη παραγωγικότητα της ελληνικής οικονομίας και να αντιμετωπίσουν τις χρόνιες παθογένειες, του πελατειακού πολιτικού συστήματος και του κράτους.



Δυστυχώς, την ελπίδα που υπόσχονται κυβέρνηση και κόμματα, δεν την βλέπουν οι πολίτες.

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα “Πολιτική” στις 19/09/2026