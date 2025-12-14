Τα αγαπημένα παιχνίδια των γατών- Πώς θα καταλάβετε ποιο είναι το αγαπημένο της δικής σας γάτας

Τα παιχνίδια είναι ένα απλό και διασκεδαστικό μέσο να περνάτε ποιοτικό χρόνο με τη γάτα σας. Παρόλο που δεν βγαίνει βόλτες όπως ένας σκύλος, έχει την ανάγκη να εκτονώνεται τόσο σωματικά όσο και πνευματικά.

Πιθανότατα, λοιπόν, επειδή γνωρίζετε πόσο σημαντικό είναι να αποφορτίζεται το αιλουροειδές σας κατοικίδιο, έχετε αγοράσει αρκετά παιχνίδια για να έχει διάφορες επιλογές. Ωστόσο, η γάτα σας – επιλεκτική καθώς είναι – είτε παίζει με ένα δύο και για τα υπόλοιπα αδιαφορεί, είτε δεν παίζει με κανένα και προτιμά διάφορα πράγματα μέσα στο σπίτι, όπως, για παράδειγμα, μια σακούλα σκουπιδιών.

Σε γενικές γραμμές, υπάρχουν τύποι και είδη παιχνιδιών που μπορεί να είναι τα αγαπημένα μιας γάτας. Και ευτυχώς, υπάρχουν και τρόποι να καταλάβετε ποιο είναι το αγαπημένο παιχνίδι και της δικής σας γάτας για να μην αγοράζετε πολλά παιχνίδια, τα οποία τελικά δεν τα χρησιμοποιεί ποτέ.

Ας δούμε αρχικά, τι είδους παιχνίδια προτιμούν οι γάτες.

– Μικρά αντικείμενα που μπορούν να κυνηγήσουν: Οι γάτες αγαπούν το κυνήγι, οπότε καθετί που τρέχει μπροστά και αυτές από πίσω, είναι σίγουρο ότι θα το λατρέψουν. Μπορείτε να επιλέξετε ένα κουρδιστό ποντίκι ή ένα μπαλάκι. Αυτό που χρειάζεται μόνο, είναι να υπάρχει κίνηση για να τρέξει και να εκτονωθεί σωματικά. Οι γάτες είναι λίγο αδικημένες, επειδή μένουν κατά κύριο λόγο εντός του σπιτιού, και δεν έχουν την πολυτέλεια να εξασκήσουν τα κυνηγητικά τους ένστικτα στον έξω κόσμο. Οπότε, θα πρέπει να το κάνουν με διάφορους τρόπους στον χώρο που ζούνε.

– Παιχνίδια με κίνηση: Ένα φτερό, μία κορδέλα, ένα σκοινί ή ένα ραβδί που στην άκρη του έχει δεμένο κάποιο αντικείμενο, είναι παιχνίδια που αγαπούν οι γάτες. Τα συγκεκριμένα παιχνίδια μιμούνται την κίνηση του θηράματος, ενθαρρύνοντας τις γάτες να παίζουν, να τρέχουν, να ορμούν και να καταδιώκουν. Οπότε, με έναν τρόπο νιώθουν ότι κυνηγούν και είναι χαρούμενες γι’ αυτό.

– Παιχνίδια που κάνουν θόρυβο: Οτιδήποτε κάνει θόρυβο και τους κινεί την περιέργεια μπορεί να γίνει το αγαπημένο παιχνίδι των γατών. Δεν έχει σημασία αν είναι το πιο ακριβό παιχνίδι σε ένα pet shop ή αν πρόκειται για μια πλαστική σακούλα ή χαρτόκουτο. Αρκεί να κάνει ήχο και να διεγείρει την αίσθηση της ακοής τους.

– Λέιζερ: Το λέιζερ έχει έντονο φως, είναι γρήγορο, και κυρίως, είναι άπιαστο. Εννοείται, λοιπόν, ότι θα ήταν ένα από τα αγαπημένα παιχνίδια των γατών. Σε αυτή την περίπτωση, όμως, χρειάζεται προσοχή. Αν στη γάτα σας αρέσει το παιχνίδι με το λέιζερ, είναι σημαντικό να υπάρχει μια ανταμοιβή στο τέλος κάθε παιχνιδιού, ώστε να μην απογοητεύεται και να μην της μένει μια αίσθηση του ανικανοποίητου.

– Παιχνίδια με catnip: Το catnip είναι ένα βότανο που ανήκει στην οικογένεια της μέντας και ξετρελαίνει τις γάτες, καθώς τους δημιουργεί ευφορικά συναισθήματα και συμπεριφορές. Επομένως, παιχνίδια αρωματισμένα με catnip είναι από τα αγαπημένα τους, γιατί όχι μόνο τις κάνουν να νιώθουν πιο χαρούμενες, αλλά τις ανακουφίζει από το άγχος που μπορεί να αισθάνονται.

– Ονυχοδρόμια: Ίσως τα ονυχοδρόμια δεν είναι ακριβώς παιχνίδια, αλλά σίγουρα είναι ένα μέσο να εκτονώνονται οι γάτες και να λιμάρουν τα νύχια τους. Επίσης, αν έχουν μεγάλο ύψος, τους δίνεται η δυνατότητα να ανεβαίνουν στο πιο ψηλό τους σημείο και να παρατηρούν τον κόσμο, κάτι που λατρεύουν επίσης να κάνουν.

Αν ένα παιχνίδι ταιριάζει στα ένστικτα και τον χαρακτήρα της γάτας σας, θα το ζητάει συνεχώς. Μπορεί να τρέχει προς αυτό όταν το βλέπει. Μπορεί να παίζει μαζί του περισσότερο απ’ ό,τι με τα άλλα. Μπορεί να το κουβαλάει μαζί της όπου κι αν πάει, ακόμα κι όταν κοιμάται. Μπορεί να το γλείφει, να το δαγκώνει και να το κλωτσάει με τα πίσω πόδια.

Αυτό που μπορείτε να κάνετε είναι να παρατηρήσετε όλα τα σημάδια για να καταλάβετε λίγο καλύτερα τον μικρό σας αίλουρο, ώστε την επόμενη φορά να του αγοράσετε κάτι που είναι πιο κοντά στα γούστα του.

Να θυμάστε: Οι γάτες είναι ολιγαρκείς. Είναι προτιμότερο να έχετε τρία τέσσερα διαφορετικά, αλλά εξίσου αγαπημένα παιχνίδια, παρά να έχετε δεκάδες και το κατοικίδιό σας να μην ασχολείται μαζί τους.

Extra συμβουλή: Μπορείτε ανά τακτά χρονικά διαστήματα να κρύβετε κάποια από τα παιχνίδια της γάτας σας και να εμφανίζετε κάποια άλλα, για να μην βαριέται και να υπάρχει και ένας αέρας ανανέωσης.

