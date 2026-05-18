Τα 5 λάθη που δεν φανταζόμαστε ότι κάνουμε όταν παίζουμε με τη γάτα μας

Δεν υπάρχει πιο ευχάριστο αλλά και πιο αστείο πράγμα από το να παίζουμε με τη γάτα μας. Αν μάλιστα εκείνη είναι πολύ μικρή, τότε το παιχνίδι μαζί της είναι πραγματική εμπειρία.

Η φύση ”έφτιαξε” τις γάτες να είναι αποτελεσματικοί θηρευτές (παρά το μικρό μέγεθός τους) και να κυνηγούν ακόμα και όταν δεν πεινάνε (γιατί ποιος ξέρει πότε θα περάσει το επόμενο θήραμα). Η ανάγκη λοιπόν αυτή για κυνήγι είναι γραμμένη στο DNA των απίστευτων αυτών αιλουροειδών. Με ποιον τρόπο όμως γίνεται αυτό σήμερα; Με το παιχνίδι. Γιατί μπορεί πλέον οι οικόσιτες γάτες να τα έχουν όλα, φαγητό, νερό, προστασία, όμως το ένστικτο είναι ένστικτο. Μια γάτα που δεν παίζει βαριέται, αγχώνεται και ενδέχεται να παρουσιάσει προβλήματα συμπεριφοράς.

Επομένως είναι πολύ σημαντικό να παίζουμε καθημερινά -έστω και λίγο- με τη γατούλα μας. Και να της έχουμε φυσικά όλα τα απαραίτητα ώστε να παίζει και μόνη της όταν εμείς λείπουμε, όπως παιχνίδια, διαδραστικά παιχνίδια, ονυχοδρόμια, κρυψώνες και άλλα. Το ιδανικό βέβαια είναι να της έχουμε και μία τετράποδη παρέα.

Αυτό όμως που πρέπει να προσέξουμε είναι να παίζουμε σωστά μαζί της. Θα αναρωτηθείτε φυσικά τι σημαίνει σωστά. Υπάρχουν κάποιοι κανόνες στο τι κάνουμε αλλά κυρίως στο τι δεν κάνουμε κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού μαζί της. Γιατί μερικά λάθη στην τεχνική του παιχνιδιού μαζί της μπορούν να οδηγήσουν τη γάτα -και σε αυτή την περίπτωση- σε προβλήματα συμπεριφοράς.

Σύμφωνα με την παγκοσμίως αναγνωρισμένη ειδικό στη συμπεριφορά των γατών και επιτυχημένη συγγραφέα 8 βιβλίων πάνω στη συμπεριφορά τους Pam Johnson-Bennett, οι κηδεμόνες κάνουν αρκετά λάθη όταν παίζουν με τη γάτα τους αλλά αν τα γνωρίζουν, διορθώνονται. Τα βιβλία της Bennett χρησιμοποιούνται ως εγχειρίδια για μαθήματα συμπεριφοράς. Το βιβλίο της μάλιστα “Σκέψου σαν γάτα” έχει χαρακτηριστεί ως η Βίβλος των γατών από επαγγελματίες συμπεριφοράς, κτηνιάτρους, καταφύγια και κηδεμόνες γατών σε όλον τον κόσμο. Το δε “Γάτα εναντίον γάτας” ήταν το πρώτο βιβλίο αυτού του είδους που ασχολήθηκε με τις μοναδικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει κάποιος όταν έχει περισσότερες από μία γάτες.

Σύμφωνα με την Bennett υπάρχουν περιπτώσεις που κάποιες γάτες δεν θέλουν να παίξουν χωρίς να έχουν κάποιο πρόβλημα υγείας. Αυτό μπορεί να συμβαίνει γιατί είναι πιθανό το παιχνίδι που κάνετε μαζί της να μη μοιάζει αρκετά με πραγματικό κυνήγι.

Παίζοντας με τη γάτα μας- Τα λάθη που κάνουμε

Η Bennett έχοντας μεγάλη εμπειρία στα των γατών μας δίνει 5 συμβουλές που θα μας χρειαστούν χρήσιμες για να παίζουμε με τη γατούλα μας με το σωστό τρόπο. Τι λοιπόν δεν κάνουμε σωστά.

1. Χρησιμοποιούμε τα χέρια μας σαν παιχνίδια

Τα δάχτυλα του χεριού μας που κινούνται με διάφορους τρόπους είναι βολικά για εμάς να τα χρησιμοποιήσουμε στο παιχνίδι. Και οι περισσότεροι το κάνουμε. Αν είναι μικρό το γατάκι μας, τα δαγκωματάκια του είναι απαλά. Όταν όμως μεγαλώσει, δεν θα παραμείνουν απαλά. Αυτός λοιπόν ο τρόπος παιχνιδιού στην πραγματικότητα στέλνει λάθος μήνυμα στο ζώο. Ότι δηλαδή το δάγκωμα είναι αποδεκτή συμπεριφορά αλλά και μια αποτελεσματική μορφή επικοινωνίας, όποτε θέλει να περάσει ένα μήνυμα.

Η σχέση της γάτας σας με τα χέρια σας θα πρέπει να είναι μόνο αυτή που τα χέρια σας χρησιμοποιούνται για απαλό χάδι και αγκαλιές. Γιατί αν μάθει να δαγκώνει τα χέρια από μικρή, μεγαλώνοντας ενδέχεται να πληγώσει πολύ ένα παιδί ή έναν ηλικιωμένο στην οικογένεια.

Για αυτό μη στέλνετε συγκεχυμένα μηνύματα σχετικά με το δάγκωμα, ακόμα και όταν γίνεται για παιχνίδι.

2. Παίζουμε σαν να παλεύουμε

Μη χρησιμοποιείτε τα χέρια σας για να δέσετε ή να παλέψετε με τη γάτα σας. Μην κάνετε άγριο παιχνίδι. Γιατί εκτός από τον κίνδυνο να τραυματιστείτε, αυτό το είδος παιχνιδιού αλλάζει και τη διάθεση της γάτας που δεν το βλέπει πλέον σαν παιχνίδι αλλά σαν μάχη όπου ο αντίπαλος είστε εσείς.

Επιπλέον, αν παλεύετε με τη γάτα σας και τη βάζετε ανάσκελα, τότε θα την αναγκάσετε να πάρει θέση άμυνας και επιθετική στάση. Μπορεί να μη σας δαγκώσει μόνο αλλά και να σας γρατζουνίσει.

3. Δεν αφήνουμε τη γάτα μας να κερδίζει

Κανείς δεν απολαμβάνει να παίζει ένα παιχνίδι αν δεν έχει ποτέ την ευκαιρία να κερδίσει. Λογικό δεν είναι; Αν, για παράδειγμα, της κουνάτε ένα παιχνίδι αλλά το έχετε μονίμως μακριά της χωρίς να το αρπάζει ποτέ, αυτό θα την οδηγήσει σε απογοήτευση. Το ίδιο δεν θα συνέβαινε και με ένα παιδάκι;

Η ώρα του παιχνιδιού πρέπει να έχει και ανταμοιβές. Δεν μπορεί δηλαδή να χάνει ένας μονίμως. Η γάτα δηλαδή να κυνηγά, να πηδάει, να καταδιώκει, και να επιτίθεται στο παιχνίδι αλλά ποτέ να μην καταφέρνει να το πιάσει. Εκτός από την απογοήτευση, θα υπάρχει και κούραση. Εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε και το λέιζερ που δεν είναι ένα καλό παιχνίδι για τη γάτα αφού δεν καταφέρνει να το πιάσει ποτέ.

Οπότε το ζώο σας πρέπει να έχει ευκαιρίες για επιτυχημένες ”συλλήψεις” ενός παιχνιδιού καθ’ όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Αφήστε λοιπόν τη γατούλα σας να νικήσει. Είναι το θήραμά της και κατάφερε να το πιάσει. Τι καλύτερο για αυτή; Για αυτό μετά από λίγη ώρα καταδίωξης, αφήστε τη να έχει τη μεγάλη σύλληψη. Αυτή είναι η ανταμοιβή της.

4. Δεν χρησιμοποιούμε πάντα τα κατάλληλα παιχνίδια

Σύμφωνα με την Bennett υπάρχουν κατάλληλα και ακατάλληλα παιχνίδια για μια γάτα. Το λέιζερ, όπως αναφέραμε, δεν είναι κατάλληλο. Ακατάλληλα παιχνίδια είναι και διάφορα άλλα που χρησιμοποιούμε πολύ συχνά, όπως κορδόνια, σχοινιά, μπάλες από νήμα- που αρέσουν πολύ στις γάτες. Μπορεί μάλιστα να γίνουν και επικίνδυνα καθώς ενδέχεται να κολλήσουν στη γλώσσα τους και να μην μπορούν να τα απομακρύνουν. Και στη συνέχεια να τα καταπιούν και να κινδυνέψουν από πνιγμό.

Τα διαδραστικά παιχνίδια από την άλλη είναι υπέροχα, αλλά πρέπει κάποια από αυτά να τα προσέχετε. Όλα τα διαδραστικά παιχνίδια πρέπει να χρησιμοποιούνται υπό την επίβλεψή σας και στη συνέχεια να τοποθετούνται σε ένα ντουλάπι ή ένα συρτάρι. Ασφαλή είναι διάφορα άλλα παιχνίδια, όπως μαλακά ποντίκια, κουκλάκια από σκληρό ύφασμα που δεν σκίζεται, ονυχοδρόμια, παιχνίδια τύπου Kong κτλ. Ακόμα και στα παιχνίδια του κατοικιδίου σας, η συμβουλή του κτηνιάτρου σας είναι απαραίτητη.

Αυτό λοιπόν που πρέπει να κάνετε όταν αγοράζετε παιχνίδια είναι να ελέγχετε την ασφάλειά τους. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν τμήματα που έχουν κολληθεί χαλαρά και τα οποία ένα γατάκι μπορεί εύκολα να τα αποσπάσει. Αφαιρέστε από ένα παιχνίδι οτιδήποτε μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο, ένα κουμπί, κάτι που προεξέχει. Επιπλέον, όταν ψωνίζετε, προσπαθήστε να ταιριάξετε το παιχνίδι με την προσωπικότητα, το μέγεθος και τις ικανότητες της γάτας σας. Ένα ντροπαλό ή φοβισμένο γατάκι μπορεί να προτιμά ένα παιχνίδι που φαίνεται λιγότερο απειλητικό και δεν κάνει καθόλου θόρυβο.

Η Bennett θα πει: ”Ένα λάθος που βλέπω να κάνουν πολλοί άνθρωποι είναι να αγοράζουν ένα παιχνίδι πολύ μεγάλο ή ένα που στην πραγματικότητα καταλήγει να μοιάζει σαν απειλή για τη γάτα. Κατά το κυνήγι, οι γάτες επιλέγουν θηράματα που είναι μικρότερα και είναι εύκολο να τα πιάσουν. Αν το παιχνίδι είναι πολύ μεγάλο ή τρομακτικό, γίνεται περισσότερο αντίπαλος παρά θήραμα. Αυτό που επίσης βλέπω σε κάποιους κηδεμόνες γατών είναι να εγκαταλείπουν το παιχνίδι επειδή η γάτα δεν δείχνει ενδιαφέρον για τα πράγματα που αγοράζουν. Εδώ θα πρέπει να δοκιμάσετε διάφορα παιχνίδια για να βρείτε το είδος των παιχνιδιών που αρέσουν περισσότερο στη γάτα σας. Ορισμένες γάτες προτιμούν μαλακά παιχνίδια που μοιάζουν περισσότερο με ζωντανά πλάσματα όταν τα δαγκώνουν, ενώ άλλες γάτες προτιμούν πιο σκληρά παιχνίδια. Με λίγη υπομονή θα δούμε ποια παιχνίδια βρίσκει η γάτα μας πιο πιο ελκυστικά.”

5. Τερματίζουμε απότομα το παιχνίδι

Φανταστείτε ότι είστε γάτα και περνάτε τέλεια. Ξαφνικά το παιχνίδι σας εξαφανίζεται μέσα σε ένα ντουλάπι και δεν προλάβετε καν να το πιάσετε ή να το χαρείτε. Το επίπεδο μάλιστα ενέργειάς σας μόλις είχε αρχίσει να ανεβαίνει.

Αν το παιχνίδι με τη γάτα σας ήταν αρκετό, μειώστε την ένταση ώστε η γάτα να μπορεί να χαλαρώσει και να νιώσει ότι έχει κάνει τη ”δουλειά” της με επιτυχία. Μη σταματήσετε απότομα. Προσπαθήστε να το φανταστείτε σαν αποθεραπεία μετά από μια άσκηση.