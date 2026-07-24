«Τα 40 δεν είναι πλέον η μέση ηλικία μας»

Ακόμα και αν τα 40 δεν είναι τα νέα 30, για να ανατρέξουμε στις γνωστές κλισέ φράσεις, σίγουρα δεν είναι τα παλιά 40, σύμφωνα με το νέο άρθρο της δημοσιογράφου Emma Rosenblum στη Wall Street Journal. H Rosenblum θυμάται μια εμπειρία από τα εφηβικά της χρόνια, στη δεκαετία του ‘90, όταν μια φίλη της μητέρας της είχε αποκτήσει το τέταρτο παιδί της στα 42 της και όλοι το αντιμετώπιζαν σαν κάτι αξιοπερίεργο γιατί «ήταν πλέον “πολύ μεγάλη”. Τότε, θεωρούσαν ότι στα 40 σου έπρεπε, σε μεγάλο βαθμό, να έχεις τακτοποιήσει τη ζωή σου. Αν είχες παντρευτεί, είχες μεγαλύτερα παιδιά. Αν δούλευες, δεν άλλαζες δουλειά μέχρι τη συνταξιοδότησή σου. Οποιαδήποτε παρέκκλιση από εκείνους τους κανόνες αντιμετωπιζόταν σαν ένα αξιοσημείωτο γεγονός».

Τρεις δεκαετίες μετά, τα πράγματα φαίνεται να έχουν αλλάξει. Όπως προσθέτει η ίδια, η 40χρονη γυναίκα θεωρείται πλέον ότι διανύει μια περίοδο γεμάτη αλλαγές και προοπτικές καθώς, για προσωπικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς λόγους, καθυστερεί σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές η κατάκτηση κάποιων ορόσημων όπως η απόκτηση σπιτιού, το χτίσιμο μιας καριέρας ή η τεκνοποίηση – ή ό,τι, εν πάση περιπτώσει, επιθυμεί να πετύχει κάθε γυναίκα. ⁠

H 40χρονη γυναίκα θεωρείται πλέον ότι διανύει μια περίοδο γεμάτη αλλαγές και προοπτικές καθώς, για προσωπικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς λόγους, καθυστερεί σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές η κατάκτηση κάποιων ορόσημων

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Σίγουρα βοηθάει και το γεγονός ότι έχουμε μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής. Σήμερα μια γυναίκα 40+ ετών έχει πολύ περισσότερες πιθανότητες να περάσει τα 80 ή ακόμα και τα 90 σε σχέση με τις παλαιότερες εποχές. Μπορεί, επίσης, να προπονείται για τον μαραθώνιο, να ξεκινάει τη δική της επιχείρηση, να βγαίνει ραντεβού, να κάνει παιδιά και να αλλάζει καριέρα. Δεν υφίσταται πλέον την πίεση του παρελθόντος να έχει «τακτοποιήσει» τη ζωή της μέχρι τα 40 της.

Τον δρόμο ανοίγουν παραδείγματα από τον κόσμο της τέχνης, του θεάματος και του αθλητισμού, προσθέτει η αρθρογράφος, όπως η Serena Williams, που στα 44 της επέστρεψε στο Γουίμπλετον. Ή η Lupita Nyongo, που στα 43 της υποδύεται την Ωραία Ελένη στη «Οδύσσεια» του Christopher Nolan – ενώ το 1991 η 45χρονη Diane Keaton υποδυόταν τη μητέρα της νύφης στην κωμωδία «Ο μπαμπάς της νύφης».