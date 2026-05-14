Τα 4 βασικά παράπονα των ανδρών από τις σχέσεις τους, σύμφωνα με την ειδικό

«Προφανώς και κάθε σχέση είναι διαφορετική και έχει τη δική της δυναμική, αλλά με τον καιρό έχω παρατηρήσει πως συγκεκριμένες (και κοινές) συμπεριφορές υπάρχουν σε κάθε ζευγάρι», ισχυρίζεται η Dr. Samantha Rodman Whiten, κλινική ψυχολόγος με κεντρικό αντικείμενο δράσης τις σχέσεις ενηλίκων.

«Είτε η σχέση σας εξελίσσεται καλά και αναρωτιέστε για το μέλλον της είτε όχι και ψάχνετε τρόπους για να λύσετε τα προβλήματά σας, σας παρουσιάζω ορισμένα βασικά ζητήματα που καλό θα ήταν να συζητήσετε με το ταίρι σας», γράφει σε άρθρο της στο yourtango.com και επικεντρώνεται στην πλευρά των ανδρών και τα παράπονα που έχει εντοπίσει πως κάνουν οι περισσότεροι στις συνεδρίες μαζί της:

«Δεν δείχνει καθόλου ενδιαφέρον για εμένα πια»

«Η συγκεκριμένη φράση μπορεί από πολλούς να μεταφραστεί μόνο ως “σεξουαλικό” παράπονο, μα αγγίζει περισσότερα κομμάτια της ζωής ενός ζευγαριού. Αρκετοί είναι οι άντρες που δυσανασχετούν επειδή οι γυναίκες τους δεν τους δείχνουν πια κανένα ενδιαφέρον. Πολλοί είναι εκείνοι που λένε πως οι γυναίκες τους δεν θα νοιάζονταν καν αν είχαν άλλη σχέση, αφού τις νοιάζει μόνο να είναι τυπικοί στις οικονομικές και οικογενειακές υποχρεώσεις που αφορούν στα παιδιά».

«Έχει πάντα πολύ άγχος για τα παιδιά»

«Και το παραπάνω μας φέρνει σε ένα ακόμη μεγάλο παράπονο, αυτό της ανατροφής των παιδιών και το πόσο επικεντρωμένες είναι οι γυναίκες σε αυτό. Πάνω από τη μισή ώρα των συνεδριών οι άντρες παραπονιούνται για το υπερβολικό άγχος των συντρόφων τους αναφορικά με τα παιδιά. Βέβαια, υπάρχει και ένα μεγάλο ποσοστό που απολαμβάνει αυτή την προσοχή των μαμάδων στα παιδιά τους, καθώς δεν το έζησε μεγαλώνοντας».

«Δεν διασκεδάζουμε πια. Υπάρχει πάντα βιασύνη»

«Στη σημερινή κοινωνία οι γυναίκες νιώθουν μια απίστευτη πίεση να κάνουν τα πάντα σωστά και σε συγκεκριμένες ηλικίες. Γονεϊκότητα, καριέρα, σχέσεις, φιλίες, χόμπι και πόσα ακόμα. Με βάση αυτό είναι εύκολο να κατανοήσουμε το γιατί μία γυναίκα μπορεί να νιώθει διαρκώς πίεση και άγχος. Αν σε αυτά προσθέσετε και έναν σύζυγο, ο οποίος διαρκώς αναρωτιέται “γιατί” και ρίχνει περισσότερο λάδι στη φωτιά, ο λόγος που η διασκέδαση από την καθημερινότητά σας έχει χαθεί είναι προφανής».

«Δεν προσέχει πια τον εαυτό της»

«Μπορεί αυτό το παράπονο να μην εκφράζεται ξεκάθαρα, αλλά υποβόσκει στις περισσότερες συζητήσεις με ζευγάρια που κάνω. Αρκετοί άντρες, ιδίως εκείνοι που προσέχουν πολύ την εμφάνισή τους, απογοητεύονται αν η σύντροφός τους δεν εστιάζει πολύ στη φροντίδα του σώματός της και της εξωτερικής της εμφάνισης. Αυτό έχει να κάνει σε μεγάλο βαθμό και με το πρώτο παράπονο, καθώς θεωρούν πως αν η γυναίκα δεν περιποιείται τον εαυτό της και την εικόνα της, δεν νοιάζεται για τη γνώμη τους και τους αγνοεί.

Αυτό είναι ένα ζήτημα που πρέπει να διερευνηθεί καθώς μπορεί να αποβεί μοιραίο για μια σχέση. Έπειτα από μια εγκυμοσύνη ή στη δίνη της καθημερινότητας, συχνά οι γυναίκες δεν ασχολούνται πολύ με το πώς μοιάζουν, καθώς οι προτεραιότητές τους είναι άλλες. Οι άντρες πρέπει να δείξουν κατανόηση και να συμβάλλουν στο να γίνει η καθημερινότητα για όλη την οικογένεια (άρα και για εκείνους) καλύτερη. Επιπλέον, πολλές γυναίκες που ασχολούνταν με το fitness πριν από την απόκτηση οικογένειας, θα ασχοληθούν ξανά – από τη στιγμή που η ηλικία των παιδιών τους και οι υποχρεώσεις τους θα το επιτρέψουν».