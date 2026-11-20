Και εκεί που περπατάτε στο δρόμο βλέπετε μόνο του ένα πολύ μικρό γατάκι. Ψάχνετε για τη μαμά του και δεν τη βρίσκετε πουθενά. Αποφασίζετε να το υιοθετήσετε.

Επιστρέφετε στο σπίτι καταχαρούμενοι με το γατάκι αγκαλιά. Και ξεκινάτε να σκέφτεστε την κοινή σας ζωή. Ποια όμως είναι η ηλικία του; Και γιατί είναι τόσο σημαντικό να την ξέρετε; Φυσικά αυτό θα σας το πει ο κτηνίατρος, ο οποίος είναι ο μόνος αρμόδιος να σας δώσει τις σωστές συμβουλές. Θα σας πούμε όμως και εμείς κάποια πράγματα ώστε να είστε ακόμα πιο καλά προετοιμασμένοι:

Γιατί είναι σημαντικό να μάθετε την ηλικία του γατιού σας

Οι ανάγκες ενός γατιού μιας εβδομάδας διαφέρουν κατά πολύ από αυτές ενός γατιού, για παράδειγμα, τεσσάρων εβδομάδων. Οπότε πρέπει να είστε ενημερωμένοι ώστε το γατάκι να μεγαλώσει με τον καλύτερο τρόπο.

Πώς θα καταλάβετε την ηλικία ενός μικρού γατιού

1. Κοιτάξτε τα δοντάκια του

Τα νεογιλά δόντια σε ένα γατάκι θα αρχίσουν να εμφανίζονται όταν είναι περίπου τριών εβδομάδων και τα μόνιμα δόντια θα εμφανιστούν όταν είναι περίπου τριών έως τεσσάρων μηνών. Αυτό που πρέπει να ξέρετε είναι ότι μέχρι την ηλικία των 6 εβδομάδων, το γατάκι σας θα πρέπει να έχει ένα πλήρες σετ από 26 νεογιλά δόντια. Αυτά θα πέσουν όταν γίνει 3-4 μηνών, αφήνοντας χώρο για τα μόνιμα δόντια που έρχονται να τα αντικαταστήσουν. Μέχρι την ηλικία των 6 μηνών, το γατάκι σας θα πρέπει να έχει αποκτήσει συνολικά 30 ενήλικα δόντια.

Επειδή όμως τα δόντια των μωρών γατιών είναι τόσο μικρά, μπορεί να είναι δύσκολο να διαπιστώσετε αν είναι νεογιλά ή μόνιμα. Για αυτό καλό είναι να ελέγχετε το στόμα του κατά τη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος, όταν μπορείτε να δείτε κάποια από τα νεογιλά δόντια και κάποια μόνιμα και να συγκρίνετε το μέγεθός τους. Τα νεογιλά δόντια είναι κάπως μικρότερα και έχουν μυτερά άκρα, ενώ τα μόνιμα δόντια είναι λίγο πιο πλατιά, με επίπεδες άκρες.

2. Δείτε καλά αν τα μάτια του είναι ανοικτά

Τα γατάκια γεννιούνται με κλειστά μάτια και τα ανοίγουν περίπου 10 ημέρες μετά τη γέννησή τους. Αν όμως δεν τα ανοίξουν, δείτε μήπως υπάρχει κάποιο πρόβλημα– κάποια μόλυνση κτλ.

3. Παρατηρήστε πώς περπατάει και πώς παίζει

Τα περισσότερα γατάκια αρχίζουν να περπατούν περίπου στην ηλικία των τριών εβδομάδων, αλλά θα χρειαστούν λίγο περισσότερο χρόνο για να αποκτήσουν πλήρη συντονισμό στις κινήσεις τους. Ένα γατάκι που περπατάει αρκετά καλά και παίζει είναι τουλάχιστον ενός μήνα.

Όπως αναφέραμε, ο κτηνίατρος που θα εξετάσει το γατάκι σας θα σας δώσει πληροφορίες και συμβουλές. Μια πρώτη εξέταση είναι απολύτως απαραίτητη.

Δείτε αναλυτικά πώς είναι ένα γατάκι μέχρι την ηλικία των 8 εβδομάδων:

Νεογέννητο

Τα χαρακτηριστικά ενός νεογέννητου γατιού είναι:

-Η μύτη του και τα πέλματά του μπορεί να έχουν ροζ χρώμα.

-Η θερμοκρασία του σώματος είναι συνήθως χαμηλή, περίπου 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

-Ο ομφάλιος λώρος υπάρχει ακόμα.

-Ένα νεογέννητο γατάκι ζυγίζει 50 με 150 γραμμάρια.

-Τα μάτια του είναι ακόμα κλειστά και τα αυτιά του διπλωμένα.

-Εξακολουθεί να μην μπορεί να δει ή να ακούσει.

Μιας εβδομάδας

Εδώ τα πράγματα αρχίζουν να αλλάζουν.

-Τα μάτια του γατιού παραμένουν κλειστά.

-Τα αυτάκια του θα αρχίσουν να ανοίγουν περίπου την 7η ημέρα. Ωστόσο, η ακοή του δεν είναι ακόμη πλήρως ανεπτυγμένη, καθώς τα μάτια και τα αυτιά του είναι κλειστά κατά την πρώτη περίπου εβδομάδα της ζωής του.

-Σε ηλικία περίπου 8 έως 12 ημερών, τα μάτια του θα αρχίσουν σταδιακά να ανοίγουν. Μην επιχειρήσετε με τίποτα να τα ανοίξετε εσείς. Αφήστε τη διαδικασία να εξελιχθεί από μόνη της.

-Ο ομφάλιος λώρος έχει αποκολληθεί.

-Μέχρι την ηλικία της μιας εβδομάδας, το βάρος του μικρού θα πρέπει να έχει διπλασιαστεί (περίπου 150-250 γραμμάρια).

Δύο εβδομάδων

Και το μωρό αρχίζει να μεγαλώνει.

-Τα μάτια του μωρού γατιού μέχρι τότε θα είναι τελείως ανοικτά και θα έχουν χρώμα μωβ. Η όρασή του θα συνεχίσει να αναπτύσσεται.

-Τα αυτιά αρχίζουν να ανοίγουν, αλλά η ακοή δεν είναι ακόμα πολύ ανεπτυγμένη.

-Η κίνησή του είναι ασταθής. Αρχίζει να αναπτύσσει την ικανότητα συντονισμού και κίνησής του.

-Το βάρος του θα πρέπει να είναι μεταξύ 350-350 γραμμαρίων.

Τριών εβδομάδων

Ήρθε η στιγμή που τα πρώτα δοντάκια αρχίζουν να έρχονται.

-Σε ηλικία τριών εβδομάδων (μέχρι τεσσάρων), τα πρώτα δόντια του – τα νεογιλά- έχουν ήδη αρχίσει να βγαίνουν. Εδώ είναι που εμείς τρελαινόμαστε από χαρά. Εμφανίζονται τα πρώτα νεογιλά δόντια (ιδίως οι κοπτήρες και οι κυνόδοντες).

-Τα γατάκια τριών εβδομάδων έχουν αυτιά που θα είναι προς τα πάνω.

-Σε αυτή την ηλικία θα περπατούν, θα εξερευνούν το περιβάλλον τους και θα αρχίσουν επίσης να εξερευνούν και την αμμολεκάνη τους.

-Το μέσο βάρος ενός γατιού σε αυτή την ηλικία είναι 350-450 γραμμάρια.

Μάθετε τι είναι το «σύνδρομο του μοναχικού γατιού»

Όταν ένα γατάκι μεγαλώνει χωρίς την παρέα μιας άλλης γάτας, μπορεί να μας κάνει να αναρωτηθούμε αν του αρκεί η δική μας συντροφιά.

Τεσσάρων εβδομάδων

-Τα δοντάκια του θα συνεχίσουν να αναπτύσσονται και μέχρι αυτή την περίοδο.

-Τα γατάκια ηλικίας τεσσάρων εβδομάδων εξερευνούν με αυτοπεποίθηση το περιβάλλον και αναπτύσσουν μεγαλύτερο συντονισμό στις κινήσεις τους που τους επιτρέπει να περπατούν, να τρέχουν και να παίζουν. Ναι, ξεκινούν τα παιχνίδια τους.

-Τα κιλά τους είναι ακόμα περίπου 350-450 γραμμάρια.

Πέντε εβδομάδων

-Οι προγόμφιοι θα αρχίσουν να εμφανίζονται, γεγονός που υποδηλώνει ότι ένα γατάκι είναι έτοιμο να ξεκινήσει να τρέφεται με υγρή τροφή.

-Το γατάκι σας θα πρέπει τώρα να ζυγίζει περίπου 550-650 γραμμάρια.

Έξι εβδομάδων

-Σε ηλικία έξι εβδομάδων, τα νεογιλά δόντια της γάτας θα έχουν βγει πλήρως και συνήθως θα τελειοποιεί το απογαλακτισμό της σε υγρή τροφή.

-Σε αυτό το στάδιο, το γατάκι σας μπορεί να ζυγίζει 650-750 γραμμάρια.

Επτά εβδομάδων

-Σε ηλικία επτά εβδομάδων, θα έχει όλα τα νεογιλά του δόντια. Τα περισσότερα γατάκια έχουν απογαλακτιστεί πλήρως και τρέφονται με υγρή τροφή.

-Σε αυτή την ηλικία, θα αρχίσει να φαίνεται το χρώμα των ματιών που θα έχουν μόνιμα όταν ενηλικιωθούν. Να ξέρετε ότι αν ένα γατάκι έχει γκρι, πράσινα ή κίτρινα μάτια, είναι πιθανό να είναι 7 εβδομάδων ή μεγαλύτερο.

-Σε αυτή την ηλικία ζυγίζει περίπου 750-850 γραμμάρια.

Οκτώ Εβδομάδων

Το μικρό αρχίζει να γίνεται μεγάλο. Τι να κάνουμε; Έτσι είναι η ζωή.

-Σε ηλικία οκτώ εβδομάδων, τα περισσότερα γατάκια τρώνε ανεξάρτητα.

-Έχουν το μόνιμο χρώμα των ματιών τους και θα πρέπει να ζυγίζουν περίπου 850-950 γραμμάρια.