Τα 10 πιο παράξενα και «άβολα» κινηματογραφικά φιλιά στην ιστορία του σινεμά

Από αμήχανες στιγμές και ατυχίες, μέχρι εντάσεις μεταξύ των ηθοποιών, κάποια από τα πιο διάσημα κινηματογραφικά φιλιά συνοδεύονται από ιστορίες που δύσκολα φαντάζεται κανείς.

Ας ρίξουμε μια ματιά στα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα:

Ο Bond και το «σκόρδο»– Diana Rigg και George Lazenby

Στην ταινία «On Her Majesty’s Secret Service» (1969), φήμες ήθελαν τη Diana Rigg να τρώει επίτηδες σκόρδο πριν από τις ερωτικές σκηνές με τον George Lazenby, καθώς δεν τα πήγαιναν καθόλου καλά μεταξύ τους. Ο ίδιος ο Lazenby αργότερα παραδέχθηκε ότι το περιστατικό ήταν απλώς ένα αστείο της Rigg που διογκώθηκε από τον Τύπο, όμως η ψυχρότητα στη σχέση τους ήταν πραγματική.

Η βροχή, η ανάποδη στάση και η ασφυξία – Kirsten Dunst και Tobey Maguire

Η διάσημη σκηνή στο Spider-Man (2002), όπου ο ήρωας φιλούσε τη Mary Jane ενώ κρεμόταν ανάποδα στη βροχή, ήταν ιδιαίτερα δύσκολη για τους ηθοποιούς. Ο Tobey Maguire δήλωσε ότι δυσκολευόταν να αναπνεύσει καθώς το νερό έτρεχε στη μύτη του, ενώ η Kirsten Dunst περιέγραψε τη διαδικασία ως «μίζερη», παρά τη μαγική εικόνα που βγήκε τελικά στην οθόνη.

Tony Curtis για τη Marilyn Monroe: «Ήταν σαν να φιλάω τον Χίτλερ»

Η θρυλική ατάκα του Tony Curtis από τα γυρίσματα του Some Like It Hot (1958) προκάλεσε σάλο. Ο ίδιος αργότερα διευκρίνισε ότι ήταν απλώς ένα αστείο σε δημοσιογράφους, αλλά οι φήμες για την τεταμένη σχέση τους συνέχισαν να κυκλοφορούν. Παρά ταύτα, όπως αποκάλυψε χρόνια μετά, οι δυο τους είχαν ερωτική σχέση κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.

Η άβολη στιγμή του Colin Farrell με την Kate Beckinsale

Στο remake του Total Recall (2012), ο Colin Farrell έπρεπε να φιλήσει την Kate Beckinsale – τη σύζυγο του σκηνοθέτη Len Wiseman. Ο Farrell παραδέχθηκε ότι ένιωθε ιδιαίτερα άβολα, καθώς ο Wiseman δεν έφευγε από το σετ, καθιστώντας τη σκηνή μία από τις πιο αμήχανες της καριέρας του.

Η ακατάπαυστη επιθυμία του Richard Burton και της Elizabeth Taylor

Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του Cleopatra (1963), οι δύο ηθοποιοί ήταν τόσο παθιασμένοι που συνέχιζαν να φιλιούνται ακόμη και όταν ο σκηνοθέτης φώναζε «cut». Η σχέση τους εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο διάσημα ερωτικά σκάνδαλα του Χόλιγουντ.

Η γρίπη του Robert Pattinson και η ατυχία της Reese Witherspoon

Στα γυρίσματα του Water for Elephants (2011), ο Pattinson είχε σοβαρό κρυολόγημα. Η Reese Witherspoon αργότερα παραδέχτηκε ότι το φιλί τους δεν ήταν καθόλου ρομαντικό, καθώς ο συμπρωταγωνιστής της είχε μύτη που έτρεχε διαρκώς – μέχρι που σκούπισε τη μύτη του στο περούκα της.

Ο «υγρός» Bradley Cooper και τα σχόλια της Jennifer Lawrence

Στο Silver Linings Playbook (2012), η Jennifer Lawrence δεν δίστασε να πει στον Bradley Cooper ότι ήταν «υγρός στο φιλί», προκαλώντας του αμηχανία. Ο Cooper αποκάλυψε την ιστορία γελώντας, αλλά σίγουρα δεν είναι το καλύτερο κομπλιμέντο για έναν ηθοποιό.

Η ακυρωμένη ερωτική σκηνή του Tupac και της Janet Jackson

Στο Poetic Justice (1993), μια προγραμματισμένη ερωτική σκηνή ακυρώθηκε όταν η ομάδα της Janet Jackson ζήτησε από τον Tupac Shakur να κάνει τεστ HIV. Ο ράπερ αρνήθηκε, λέγοντας ότι κάτι τέτοιο δεν είχε ζητηθεί από προηγούμενους συμπρωταγωνιστές της. Έτσι, το μόνο που έμεινε ήταν ένα απλό φιλί.

Ο Tom Cruise που ξέχασε τα λόγια του στο Top Gun

Στην εμβληματική σκηνή του Top Gun (1986), ο νεαρός τότε Cruise ξέχασε τα λόγια του και, για να σώσει τη στιγμή, αποφάσισε απλώς να φιλήσει την Kelly McGillis. Το αυθόρμητο αυτό φιλί τελικά άρεσε τόσο πολύ στον σκηνοθέτη που το κράτησε στην τελική εκδοχή της ταινίας.

Η αιφνιδιαστική αποχαιρετιστήρια αγκαλιά του Bill Murray στη Scarlett Johansson

Στο Lost in Translation (2003), η τρυφερή αποχαιρετιστήρια σκηνή του Bill Murray με τη Scarlett Johansson έκρυβε μια έκπληξη: το φιλί δεν ήταν στο σενάριο. Σύμφωνα με τη σκηνοθέτιδα Sofia Coppola, ο Murray συχνά αυτοσχεδίαζε για να προκαλέσει αυθεντικές αντιδράσεις στη συμπρωταγωνίστριά του. Αν και η Coppola το θυμάται ως μια τρυφερή στιγμή, η ιστορία έχει πλέον διαφορετική απήχηση, δεδομένης της ηλικιακής διαφοράς και του αιφνιδιασμού της Johansson.