Τ. Θεοδωρικάκος: Τον Μάιο η διαβούλευση του νομοσχεδίου για τις χρεώσεις των τραπεζών – «Παράθυρο» παράτασης του πλαφόν στα σούπερ μάρκετ

Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος τόνισε πως μπαίνει τέλος στα ψιλά γράμματα των τραπεζών, διασαφηνίζοντας ότι εντός Μαΐου ξεκινά η διαβούλευση για το νομοσχέδιο προστασίας των δανειοληπτών.

«Θα υπάρχει κόφτης μεταξύ 30 -50% στις χρεώσεις των τραπεζών και πρόκειται για ποσοστό που ισχύει ως μέσος όρος στις περισσότερες χώρες ευρωζώνης», είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης, μιλώντας στο ΕΡΤnews, εξηγώντας ότι η θέσπιση πλαφόν στο συνολικό κόστος αποπληρωμής των δανείων, έχει στόχο τον περιορισμό καταχρηστικών χρεώσεων και την προστασία των καταναλωτών από τον υπερδανεισμό. Στη χειρότερη, όπως είπε, περίπτωση θα απομένει για αποπληρωμή το 50%, μαζί με τόκους, έξοδα δανείου και διάφορες προμήθειες.

Το φρενάρισμα στις ανατιμήσεις σχετικά με το πετρέλαιο diesel οδήγησε στην μικρότερη αύξηση τιμής σε σχέση με όλη την Ευρώπη, είπε ο κ. Θεοδωρικάκος.

«Πρέπει να παραταθεί το πλαφόν στις τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ, είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης, αναφερόμενους στους σαρωτικούς ελέγχους στην αγορά αλλά και στην επέκταση των μέτρων στήριξης.