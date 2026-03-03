Τ. Θεοδωρικάκος: Πλήρης επάρκεια προϊόντων στην αγορά – Εντατικοί έλεγχοι από την Ανεξάρτητη Αρχή της Αγοράς

Συνάντηση με αντικείμενο την εικόνα της αγοράς, με αφορμή τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, είχε σήμερα ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, και η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή και Ελέγχου της Αγοράς, Δέσποινα Τσαγγάρη.

«Από την πρώτη στιγμή των πολεμικών επιχειρήσεων είμαστε σε συνεχή εγρήγορση, παρακολούθηση, καθώς και έλεγχο της αγοράς. Όπως έχουμε κάνει και σε παρόμοιες περιπτώσεις στο παρελθόν, έχω ζητήσει απ’ την Ανεξάρτητη Αρχή να συνεχίσει και να εντείνει τους ελέγχους στην αγορά, κάτι που γίνεται συνεχώς με συγκεκριμένα αποτελέσματα», δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος.

«Το βασικότερο, θέλω να βεβαιώσω όλους τους πολίτες ότι υπάρχει πλήρης επάρκεια σε όλα τα προϊόντα και δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος ανησυχίας, πολύ δε περισσότερο πανικού. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, όποιες αυξήσεις παρατηρούνται, που είναι αδικαιολόγητες και δείχνουν αισχροκέρδεια, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να γίνουν αποδεκτές.

Καθώς τα δεδομένα αλλάζουν διαρκώς, επεξεργαζόμαστε από κοινού με την Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή, ενδεχόμενα πρόσθετα και έκτακτα μέτρα για την προστασία των καταναλωτών, τα οποία θα υπάρξουν μόνο εφόσον οι συνθήκες το απαιτήσουν και ληφθούν οι αντίστοιχες κυβερνητικές αποφάσεις», προσέθεσε ο Τ. Θεοδωρικάκος.

Από την πλευρά της, η κα. Τσαγγάρη δήλωσε: «Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι όλος ο ελεγκτικός μηχανισμός είναι επί ποδός. Από το Σάββατο μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί περισσότεροι από 500 έλεγχοι και θα συνεχίσουμε με εντατικό ρυθμό για όσο διάστημα χρειαστεί. Με στόχο τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς και την προστασία του καταναλωτή, που είναι και η νούμερο ένα προτεραιότητα για εμάς στην Ανεξάρτητη Αρχή».