Εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος στον τηλεοπτικό σταθμό Action24.

Ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε αρχικά στη μείωση του ΦΠΑ από το 24% στο 13% για τα προϊόντα περιόδου και τις πάνες ακράτειας για ηλικιωμένους, τονίζοντας ότι με ενέργειες του υπουργείου Ανάπτυξης διασφαλίζεται ο στόχος, που είναι το όφελος να περάσει στις τελικές τιμές. «Καλέσαμε τις εταιρείες προκειμένου να αναλάβουν τη δέσμευση ότι δεν θα υπάρξουν ανατιμήσεις μετά τη μείωση», σημείωσε χαρακτηριστικά και προσέθεσε πως σημασία για την κοινωνία έχουν τα αποτελέσματα στην πράξη.

Για την πορεία των τιμών σημείωσε ότι τους τελευταίους πέντε με έξι μήνες ο πληθωρισμός τροφίμων κινήθηκε σε σχετικά καλό επίπεδο, καθώς για τρεις μήνες ήταν αρνητικός και στους υπόλοιπους κοντά στο μηδέν.

Ενόψει των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, επισήμανε ότι ασκείται πίεση στην αγορά για περισσότερες προσφορές, με πολλά προϊόντα να διατίθενται έως και 25% φθηνότερα, ώστε να μη λείπει τίποτα από το οικογενειακό τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας.

Παράλληλα, η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, όπως είπε, βρίσκεται στη δεύτερη φάση της, έως το τέλος του έτους, με τη συμμετοχή 1.100 κωδικών βασικών προϊόντων για όλα τα νοικοκυριά.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην πλατφόρμα σύγκρισης τιμών PosoKanei, την οποία χρησιμοποιούν εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες. «Μια πλατφόρμα δεν ρίχνει τις τιμές, αλλά η διαφάνεια και η γνώση βοηθούν πολύ», ανέφερε, επισημαίνοντας τη σημασία της ενημέρωσης των καταναλωτών.

Για τους ελέγχους στην αγορά, ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε ότι τα τελευταία δυόμισι χρόνια έχουν πολλαπλασιαστεί, ενώ έχουν επιβληθεί πρόστιμα δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία έχουν εισπραχθεί στο σύνολό τους μέσω της ΑΑΔΕ. Οι περισσότερες παραβάσεις αφορούσαν το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, ένα μέτρο που, όπως είπε, δεν έχει εφαρμόσει άλλη χώρα.

Υπεραμύνθηκε επίσης της δημιουργίας της ανεξάρτητης Αρχής για την προστασία του καταναλωτή, ώστε οι έλεγχοι να μην εξαρτώνται από έναν υπουργό.

«Όταν τα πρόστιμα ξεπερνούν συγκεκριμένο όριο, δημοσιοποιείται και η επωνυμία της επιχείρησης. Δεν θέλουμε να εξοντώσουμε την επιχειρηματικότητα. Θέλουμε οι επιχειρήσεις να τηρούν τους νόμους και το κράτος να κάνει τη δουλειά του με τους ελέγχους», τόνισε.

Ο κ. Θεοδωρικάκος ξεκαθάρισε ότι οι πολιτικές ηγεσίες δεν καθορίζουν τις τιμές, καθώς «η οικονομία δεν λειτουργεί έτσι». Υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης της εγχώριας παραγωγής, φέρνοντας ως χαρακτηριστικό παράδειγμα το μοσχαρίσιο κρέας. Όπως ανέφερε, η Ελλάδα καταναλώνει περίπου 160.000 τόνους, ενώ η εγχώρια παραγωγή ανέρχεται μόλις σε 20.000 τόνους. Τόνισε ότι αυτή η μεγάλη απόσταση μεταξύ παραγωγής και κατανάλωσης αναδεικνύει την ανάγκη να ενισχυθεί η παραγωγική βάση της χώρας, ώστε να περιοριστούν οι εξαρτήσεις από τις εισαγωγές και να διασφαλιστεί η επάρκεια στην αγορά.

Στον τομέα της βιομηχανίας, σημείωσε ότι έχουν δημιουργηθεί 60.000 νέες θέσεις εργασίας, με μισθούς κατά 30% υψηλότερους από τον εθνικό μέσο όρο. Μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου προχωρούν περίπου 1.000 επενδυτικά σχέδια, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 3,1 δισ. ευρώ, με ενισχύσεις 1,5 δισ. ευρώ. Ως δυναμικούς και πλεονοσματικούς κλάδους ανέδειξε το αλουμίνιο και τη φαρμακοβιομηχανία, τονίζοντας ότι η παραγωγική ισχύς συνδέεται άμεσα με την οικονομική και εθνική ασφάλεια της πατρίδας μας.

Αναφέρθηκε ακόμη στην ανάκτηση περίπου 150 εκατ. ευρώ από επενδύσεις παλαιότερων αναπτυξιακών νόμων που δεν ολοκληρώθηκαν. Όπως είπε, εκατοντάδες επενδύσεις δεν υλοποιήθηκαν τα προηγούμενα είκοσι χρόνια και το υπουργείο εξετάζει τις σχετικές περιπτώσεις μία προς μία. «Η αντιπολίτευση δεν λέει το παραμικρό γι’ αυτό το θέμα. Αν θέλουμε να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη της κοινωνίας, πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να διαχειριζόμαστε σωστά και το τελευταίο ευρώ», υπογράμμισε.

Σχετικά με την ενίσχυση των 400 ευρώ σε περισσότερους από 2 εκατ. πολίτες, σχολίασε ότι «μακάρι να ήταν 1.400 ευρώ», επισημαίνοντας ότι πρέπει να αξιολογείται μαζί με τις φορολογικές μειώσεις και τις υπόλοιπες παρεμβάσεις της τελευταίας διετίας, οι οποίες είναι εξαιρετικά σημαντικές και χρήσιμες.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι η ανεργία μειώθηκε από 18,5% όταν ανέλαβε η κυβέρνηση σε περίπου 7,5% σήμερα. Όπως σημείωσε μάλιστα, πολλές βιομηχανικές επιχειρήσεις δυσκολεύονται πλέον να βρουν εργαζομένους, γεγονός που καθιστά αναγκαία την καλύτερη οργάνωση της τεχνικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, ρίχνοντας μεγάλη ευθύνη και στην προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.

Για το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο ανέφερε ότι προβλέπονται 681 εκατ. ευρώ για τη στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων έως το 2032.

Ο κ. Θεοδωρικάκος σημείωσε ότι η χώρα βρίσκεται σε παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση συνεχίζει το έργο της, ενώ η αντιπολίτευση ασκεί κριτική ακόμη και σε θετικές πολιτικές για να αποκομίσει εκλογικά οφέλη. Υποστήριξε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που διεκδικεί τρίτη αυτοδύναμη κυβερνητική θητεία και ότι δεν υπάρχει αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. «Δεν υπάρχει κανένας λόγος για δεύτερες εκλογές. Ένας γύρος είναι, μία Κυριακή, μία κάλπη που θα είναι άδεια και καλούνται να αποφασίσουν οι πολίτες για το μέλλον της χώρας μας τα επόμενα χρόνια», ανέφερε. Παράλληλα, χαρακτήρισε χρήσιμη την αναβίωση ενός ισχυρού δικομματισμού, με δύο μεγάλες παρατάξεις να διεκδικούν την εξουσία.

Ερωτώμενος για το πού θα κριθούν οι εκλογές σε ιδεολογικό επίπεδο, ο υπουργός ανάπτυξης σημείωσε ότι η κυβέρνηση ακολουθεί σε τομείς, όπως το μεταναστευτικό, με μεγάλη επιτυχία, πολιτικές που χαρακτηρίζονται δεξιές με τους παραδοσιακούς όρους του παρελθόντος, ενώ στο κοινωνικό πεδίο πολιτικές που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν πιο κεντροαριστερές, έχοντας μοναδικό γνώμονα, ποια πολιτική είναι αυτή που αντιμετωπίζει καλύτερα τα προβλήματα των πολιτών και της ελληνικής κοινωνίας συνολικά. Όπως είπε, αυτή η στρατηγική έχει αποδειχθεί επιτυχημένη από την περίοδο που η Νέα Δημοκρατία βρισκόταν στην αντιπολίτευση έως και σήμερα.

Κλείνοντας, ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε στις διεθνείς εξελίξεις και στους δύο πολέμους στη γειτονιά της Ευρώπης, που επηρεάζουν τις τιμές της ενέργειας και των καυσίμων. Εξέφρασε μάλιστα τον προβληματισμό του για την απουσία της Ευρώπης από κρίσιμες διεθνείς αποφάσεις.