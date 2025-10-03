Τ. Θεοδωρικάκος: Έρχεται νομοσχέδιο για την Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας των Καταναλωτών

Η κυβέρνηση θα θέσει προς δημόσια διαβούλευση μέσα στις επόμενες μέρες νομοσχέδιο που θα αφορά στη θέσπιση μιας Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας των Καταναλωτών και Εποπτείας της Αγοράς, ανέφερε την Παρασκευή στο ΣΚΑΪ ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος.

Ο ίδιος ανέφερε πως στη νέα αρχή θα υπάρχουν 3 διοικητές και 300 ελεγκτές ενώ σε αυτή θα ενταχθεί και ο Συνήγορος του Καταναλωτή.

Συμπλήρωσε ότι αρμοδιότητα της Αρχής θα είναι και η επιβολή προστίμων, τα οποία μέχρι τώρα υπογράφει ο διοικητής της ΔΙΜΕΑ.

Ο κ. Θεοδωρικάκος επανέλαβε ότι μέσα στον Οκτώβριο θα μειωθούν οι τιμές σε 1.000 κωδικούς με τη συνδρομή της ελληνικής βιομηχανίας τροφίμων και των σούπερ μάρκετ, και αυτό θα βοηθήσει στην αποκλιμάκωση του πληθωρισμού.