Τ. Θεοδωρικάκος: Δημιουργείται Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Καταναλωτή – Έχουν μπει 5,5 εκατ. ευρώ πρόστιμα

Τη δημιουργία νέας Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας Καταναλωτή, που στο σύνολό της θα ολοκληρωθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2026, προανήγγειλε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.

Ακόμα, στη συνέντευξή του στα «Παραπολιτικά 90,1» αναφέρθηκε στην επιβολή προστίμων άνω των 2,2 εκατ. ευρώ σε αλυσίδες σούπερ μάρκετ για παραβάσεις του πλαφόν και του Κώδικα Δεοντολογίας.

«Είναι αποτέλεσμα δύο ελέγχων, ο ένας έλεγχος αφορούσε την περίοδο που υπήρχε το πλαφόν στο ποσοστό κέρδους το οποίο παραβιάστηκε από τη μια αλυσίδα σούπερ μάρκετ σε 32 κωδικούς και επειδή είχε στο παρελθόν ξαναϋπάρξει κάτι παρόμοιο ήταν καθ’ υποτροπή και έτσι επιβλήθηκε πρόστιμο 805.000 ευρώ. Η δεύτερη αφορούσε σε εντολή έρευνας που έδωσα αμέσως μετά τον 15Αυγουστο σε όλες τις αλυσίδες super market προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τηρούν τον κώδικα δεοντολογίας που αντιμετωπίζει τις παραπλανητικές εκπτώσεις. Στην περίπτωση της αλυσίδας Σκλαβενίτης βρέθηκαν 36 κωδικοί, στους οποίους η ΔΙΜΕΑ διαπίστωσε ότι είχε παραβιαστεί ο κώδικας, και η ΔΙΜΕΑ επέβαλε το πρόστιμο 1.400.000 ευρώ. Εάν η συγκεκριμένη αλυσίδα νομίζει ότι έχει αδικηθεί να πάει στα δικαστήρια.

Είμαι 14 μήνες εδώ, κατά καιρούς έχουν επιβληθεί διάφορα πρόστιμα, έχω βάλει 5,5 εκατ. ευρώ πρόστιμα στις πολυεθνικές, έχουν μπει πρόστιμα σε επιχειρήσεις για παραπλανητικές εκπτώσεις ποτέ κανείς δεν είπε ότι έχει κάνει λάθος. Μου θυμίζει τους οδηγούς που περνάνε με κατακόκκινο το φανάρι, τους γράφει η Τροχαία και λένε “πέρασα με πορτοκαλί” και μετά έχει γίνει το ατύχημα. Να πάνε το δικαστήριο και να βρουν το δίκιο τους, η ΔΙΜΕΑ κάνει σωστά τη δουλειά της, επέβαλε αυτά τα πρόστιμα, θα πρέπει να γίνει σεβαστό ότι ο νόμος ισχύει για όλους είτε έχουν πολλά δισεκατομμύρια ευρώ τζίρο είτε έχουνε κάποιες χιλιάδες ευρώ. Δεν λέει ο νόμος ότι αν έχεις δισεκατομμύρια δεν ελέγχεσαι και είναι μικρό πράγμα 36 κωδικοί σε ένα σούπερ μάρκετ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Έρχεται νέα Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Καταναλωτή

Όπως προανήγγειλε ο υπουργός, έρχεται νέα Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Καταναλωτή που στο σύνολό της θα ολοκληρωθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2026. «Η ΔΙΜΕΑ έχει έναν συγκεκριμένο μηχανισμό, ο οποίος δεν επαρκεί, και γι’ αυτό έχουμε μια ολοκληρωμένη στρατηγική για να αντιμετωπίσουμε το θέμα της προστασίας του καταναλωτή και του ελέγχου στην αγορά. Η στρατηγική μας περνάει μέσα από μια μεγάλη μεταρρύθμιση, η οποία συναντά αντιστάσεις, αλλά θα γίνει γιατί είναι απόφασή μας. Η νέα ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή θα στελεχωθεί με πολύ περισσότερο και ισχυρότερο ελεγκτικό μηχανισμό, με σύγχρονα ψηφιακά μέσα, προκειμένου να λειτουργήσει ως μια ασπίδα προστασίας του καταναλωτή. Αναμένεται να ψηφιστεί μέσα στις επόμενες 50 ημέρες, αμέσως μετά θα μπει μπροστά η διαδικασία επιλογής του διοικητή, θα περάσει από τη Βουλή, ο διοικητής θα έχει τετραετή θητεία, δεν συνδέεται με την ύπαρξη της κυβέρνηση, είναι ανεξάρτητος και θα λειτουργήσει ξεχωριστά. Η Αρχή στο σύνολό της θα ολοκληρωθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του ‘26, γιατί καινούργια Αρχή σημαίνει κάποιοι εκατοντάδες καινούργιοι ελεγκτές, κάποια ψηφιακά μέσα, υποδομές αλλά ο διοικητής είναι το πρώτο πρόσωπο που θα σηματοδοτήσει την Αρχή μαζί με τους υποδιοικητές του», εξήγησε ο υπουργός.

«Στη συγκράτηση του κόστους των τιμών οφείλουν να συμβάλουν όλοι, και η βιομηχανία και τα super market, και το παρελθόν έχουν γίνει τέτοιες προσπάθειες που είχαν μια ορισμένη απόδοση γιατί θυμίζω ότι πέρυσι τον χειμώνα επί 5 μήνες είχαμε αρνητικό πληθωρισμό στα τρόφιμα ο οποίος ήταν ο μικρότερος πληθωρισμός τροφίμων της ευρωζώνης. Αυτή η προσπάθεια πρέπει να παγιοποιηθεί… Πρέπει και η βιομηχανία και τα super market να δείξουν κοινωνική ευθύνη, να προχωρήσουν σε μειώσεις τιμών, σε μειώσεις κωδικών. Έχουν αναλάβει αυτή τη δέσμευση και καλά θα κάνουν να συνειδητοποιήσουν ότι αυτή η δέσμευση αφορά και την εικόνα τους και το πως θα τους αντιμετωπίζει η κοινωνία», πρόσθεσε.

Στην ερώτηση αν είναι επιτρεπτό το γεγονός ότι υπάρχουν προμηθευτές που είναι των συμφερόντων των ιδιοκτητών των super market, απάντησε: «Αυτό καλύπτεται πλήρως από το ευρωπαϊκό δίκαιο, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να κλείνει κανείς τα μάτια σε αυτό που συμβαίνει γιατί αυτό οδηγεί σε ένα συμπέρασμα ότι το πραγματικό κέρδος σε αυτή την περίπτωση μιας οποιασδήποτε αλυσίδας δεν είναι 1,5% αλλά είναι πολλαπλάσιο. Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα με τα κέρδη των ανθρώπων αλλά σε αυτή την περίπτωση μη λένε ότι έχουμε μόνο 1,5% και δεν μπορούμε να μειώσουμε τις τιμές! Εμείς θέλουμε ισχυρή ανταγωνιστική οικονομία και επιχειρήσεις αλλά να δείχνουν την κοινωνική ευθύνη και να μειώνουν τις τιμές».

Για τον ΦΠΑ στα προϊόντα

Έπειτα, στην ερώτηση γιατί δεν μπορεί να μειωθεί ο ΦΠΑ στα προϊόντα, ο κ. Θεοδωρικάκος απάντησε: «Εάν δεν υπήρχε η είσπραξη του ΦΠΑ, δεν θα μπορούσαν να υπάρξουν μέτρα που να μειώνουν την άμεση φορολογία και να αυξάνουν το εισόδημα των πολιτών. Τα εύρωστα οικονομικά και δημοσιονομικά έσοδα της χώρας σχετίζονται σε πολύ μεγάλο βαθμό με την είσπραξη του ΦΠΑ». «Η είσπραξη του ΦΠΑ σχετίζεται με την κατανάλωση άρα ούτως ή άλλως η κατανάλωση σχετίζεται με τις εισοδηματικές δυνατότητες του κάθε πολίτη», τόνισε.

«Αν θέλετε να το δούμε από την κοινωνική πλευρά, αυτό που βλέπω είναι ότι την τελευταία δεκαετία γίνεται μια νέα διαχωριστική γραμμή, η οποία σχετίζεται με το τρομακτικό κόστος της στέγης και βρίσκονται σε δυσμενέστερη θέση οι άνθρωποι που δεν έχουν πρώτη κατοικία. Αν πάρετε μια οικογένεια η οποία έμενε σε ένα διαμέρισμα 100 τμ πριν από 6 χρόνια το πλήρωνε 550€ το νοίκι και σήμερα το πληρώνει 1100€, έχει διπλασιαστεί. Το βασικότερο πρόβλημα ακρίβειας στη ζωή του νοικοκυριού σχετίζεται με τη στέγη. Δεν είναι απλό στην επίλυσή του, είναι δυσεπίλυτο αλλά είναι το πιο οξύ και το πιο σοβαρό. Η οικογένεια αυτή δεν είναι το τεράστιο πρόβλημά της ότι τότε ήθελε για το super market 200€ και σήμερα θέλει 300€, το τρομακτικό πρόβλημά της είναι ότι τότε ήθελε 500 για το νοίκι και σήμερα θέλει 1000€. Αυτό είναι μη αντιμετωπίσιμο εύκολα γιατί το super market μπορείς να το διαφοροποιήσεις ή να το μειώσεις λίγο αλλά το νοίκι είσαι υποχρεωμένος να το πληρώνεις ολόκληρο και κάθε μήνα άρα θα πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας στρατηγικά και αποτελεσματικά σε αυτά που πραγματικά πονάνε αυτούς που βρίσκονται σε πραγματικά δυσμενή θέση», υπογράμμισε ακόμα.

Για τις απογευματινές λαϊκές αγορές

Ερωτηθείς αν είναι θετικός με το αίτημα να λειτουργούν οι λαϊκές αγορές και το απόγευμα, ο κ. Θεοδωρικάκος απάντησε: «Είμαι υπέρ της αναβάθμισης του θεσμού των λαϊκών αγορών περιμένω προτάσεις από αυτούς που είναι στις σημερινές λαϊκές. Είμαι υπέρ νέων ιδεών, μια από αυτές είναι και η απογευματινή λειτουργία. Ξέρω ότι έχει ξεκινήσει ένας τέτοιος θεσμός στη Θεσσαλονίκη και το υποστηρίζω. Επίσης στην νομοθέτηση που ετοιμάζουμε για τη νέα ανεξάρτητη αρχή εκεί θα περιληφθεί και το θέμα να δοθεί η δυνατότητα στους δήμους εφόσον το επιθυμούν να έχουν τη δυνατότητα να κάνουν λαϊκές μόνο για παραγωγούς ούτως ώστε να έρθει το “χωράφι στο ράφι” χωρίς μεσάζοντες».