Τ. Θεοδωρικάκος: Aσφαλής, παραγωγική και ισχυρή χώρα, το όραμα μας για την Ελλάδα του 2030

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ομιλίας του υπουργού Ανάπτυξης στη συζήτηση του Προϋπολογισμού στη Βουλή:

«Κάθε καλόπιστος παρατηρητής σε αυτή τη χώρα, εάν δει τα πράγματα τα τελευταία 6-7 χρόνια, αναγνωρίζει μια απλή αλήθεια: η Ελλάδα του 2025 δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα του 2019, του 2015 ή του 2010. Δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα της κρίσης, των μνημονίων, της ανασφάλειας και της μεγάλης πτώσης του βιοτικού επιπέδου των Ελλήνων.

Υπάρχουν συγκεκριμένοι δείκτες που αποδεικνύουν πολύ σοβαρά θετικά αποτελέσματα που αφορούν την ελληνική οικονομία: η ανεργία σήμερα βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δεκαετιών. Τα τελευταία έξι χρόνια δημιουργήθηκαν πάνω από 500.000 νέες θέσεις εργασίας – και δεν υπάρχει ισχυρότερη και πιο αποτελεσματική κοινωνική πολιτική από αυτό. Οι επενδύσεις και οι εξαγωγές αυξάνονται σταθερά. Το δημόσιο χρέος μειώνεται με τον ταχύτερο ρυθμό στην Ευρώπη και η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια με ρυθμούς σταθερά υψηλότερους από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, πάνω από 2%.

Η Ελλάδα αναγνωρίζεται σήμερα διεθνώς ως πυλώνας σταθερότητας και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή. Ένας ρόλος που ενισχύθηκε από τις πρόσφατες ενεργειακές συμφωνίες και τις νέες αμερικανικές επενδύσεις που είχα την ευκαιρία να συζητήσω τις τελευταίες ημέρες στις Ηνωμένες Πολιτείες με ανώτατους κυβερνητικούς αξιωματούχους. Και ειλικρινά ελπίζω ότι οι αφοριστικοί χαρακτηρισμοί περί «υποτέλειας», που ακούστηκαν από μερικούς, θα δώσουν κάποια στιγμή τη θέση τους σε μια σοβαρή και υπεύθυνη συζήτηση, γιατί η χώρα χρειάζεται σοβαρή και υπεύθυνη στρατηγική, όχι παρωχημένα συνθήματα άνευ περιεχομένου.

Οι επιτυχίες είναι αποτέλεσμα σκληρής και υπεύθυνης δουλειάς έξι ετών, μιας πολιτικής που επέδειξε σταθερότητα και δημοσιονομική ευθύνη. Και, ασφαλώς, είναι αποτέλεσμα και της μεγάλης προσπάθειας και των θυσιών του ελληνικού λαού.

Δεν έχουμε κανένα δικαίωμα ούτε να εφησυχάζουμε ούτε να ξεχνάμε ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα και τμήματα της κοινωνίας που δοκιμάζονται οικονομικά. Ιδιαίτερα σήμερα, που ζούμε σε μια περίοδο τεράστιων παγκόσμιων μεταβολών και γεωστρατηγικών αλλαγών που αλλάζουν τις παγκόσμιες ισορροπίες και δημιουργούν νέες εστίες ανασφάλειας που δοκιμάζουν κοινωνίες, θεσμούς αλλά και ολόκληρα κράτη.

Καλούμαστε, λοιπόν, μέσα σε αυτό το πλαίσιο να συζητήσουμε τον Προϋπολογισμό του 2026 και να σταθούμε στις δύο μεγάλες προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας, με υπεύθυνη εθνική στρατηγική.

Η πρώτη είναι να συνδεθεί η αναπτυξιακή πορεία της χώρας με την άνοδο της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μας, με ενίσχυση του ρόλου της βιομηχανίας, της καινοτομίας, της εξωστρέφειας και των νέων τεχνολογιών. Μόνο έτσι μπορούμε να πετύχουμε πραγματικά καλύτερους μισθούς και ουσιαστική αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος για την πλειοψηφία της κοινωνίας.

Πιο απλά, όπως έχουμε θέσει στην ημερήσια διάταξη εδώ και έναν χρόνο, η πρώτη μεγάλη πρόκληση είναι η υλοποίηση ενός νέου παραγωγικού προτύπου.

Ένα παραγωγικό πρότυπο που θα κάνει την ανάπτυξη βιώσιμη, ανθεκτική και καθολική – για να ανταποκριθούμε στον σκληρό διεθνή ανταγωνισμό.

Η δεύτερη μεγάλη πρόκληση είναι η ανάπτυξη αυτή να συνδυαστεί με την αναγκαία κοινωνική συνοχή – με μείωση των κοινωνικών και περιφερειακών ανισοτήτων και με την αποτελεσματική αντιμετώπιση του οξύτατου δημογραφικού προβλήματος, το οποίο έχει πάρει τα χαρακτηριστικά πραγματικής εθνικής απειλής. Διότι ο πληθυσμός μειώνεται στην περιφέρεια και τις παραμεθόριες περιοχές.

Απέναντι σε αυτές τις προκλήσεις, το Υπουργείο Ανάπτυξης με συνέπεια συμβάλλει στην υλοποίηση ενός σχεδίου παραγωγικής ανασυγκρότησης της ελληνικής οικονομίας.

Καταρχάς, με τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο – ένα εργαλείο εθνικής σημασίας, στον οποίο αλλάξαμε τη φιλοσοφία και την πρακτική, δίνοντας έμφαση στη μεταποίηση, στις παραμεθόριες και τις περιοχές με εισόδημα κάτω του 70% του εθνικού μέσου όρου, στις μεγάλες επενδύσεις, στις νέες τεχνολογίες και την καινοτομία.

Για τα δύο πρώτα καθεστώτα η ανταπόκριση της αγοράς ήταν εντυπωσιακή: υποβλήθηκαν 361 επενδυτικά σχέδια, ύψους 1,5 δισ. ευρώ. Ως 31 Ιανουαρίου ολοκληρώνεται η αξιολόγηση, και θα ανακοινωθούν – όπως έχουμε δεσμευθεί – οι επενδύσεις που θα στηριχθούν με 300 εκατ. ευρώ.

Και την νέα χρονιά, ακολουθούν νέα καθεστώτα, για την αγροδιατροφή, τις νέες τεχνολογίες με αιχμή την τεχνητή νοημοσύνη και την κοινωνική επιχειρηματικότητα. Ενώ σχεδιάζουμε και ένα νέο, ειδικό καθεστώς για την αμυντική βιομηχανία, με 150 εκατ. ευρώ σε υπεραποσβέσεις.

Παράλληλα, προχωρούμε γρήγορα και στοχευμένα τις στρατηγικές επενδύσεις. Τους τελευταίους 12 μήνες εγκρίθηκαν 18 στρατηγικά έργα, ύψους άνω των 2,7 δισ. ευρώ: από την παραγωγή κρίσιμων μετάλλων όπως το γάλλιο, έως την αναγέννηση της αμυντικής βιομηχανίας, οι επενδύσεις αυτές φέρνουν τεχνογνωσία, εντάσσουν την πατρίδα μας σε διεθνείς αλυσίδες αξίας και δημιουργούν χιλιάδες νέες, καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας.

Διευκολύνουμε και απλοποιούμε το επιχειρηματικό περιβάλλον με συγκεκριμένες παρεμβάσεις που μειώνουν τη γραφειοκρατία και εξοικονομούν χρόνο και κόστος για τις επιχειρήσεις. Με ψηφιοποίηση των διαδικασιών, με λιγότερα δικαιολογητικά, με μεταρρυθμίσεις όπως το OpenBusiness και άλλες νομοθετικές πρωτοβουλίες – μέσα στον Ιανουάριο θα μπει σε διαβούλευση το νομοσχέδιο για διευκολύνσεις στην αδειοδότηση της βιομηχανίας – βάζουμε τέλος στις παθογένειες δεκαετιών.

Καταγράφουμε τον υψηλότερο ρυθμό της τελευταίας δεκαετίας στις πληρωμές των επενδυτικών σχεδίων: το 2024 εκταμιεύσαμε 219 εκατομμύρια ευρώ σε 510 επενδυτικά σχέδια, ενώ για το 2025 το ποσό θα είναι ακόμη μεγαλύτερο, με τις φοροαπαλλαγές και τις ενισχύσεις να φτάνουν τα 300 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για ενισχύσεις που κατευθύνονται σε παραγωγικές επενδύσεις, που δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας.

Και θέλω, με αφορμή αυτό, να σταθώ σε κάτι ιδιαίτερα σημαντικό: για πρώτη φορά, με επιμονή και συστηματική δουλειά, το Υπουργείο Ανάπτυξης καταγράφει και αντιμετωπίζει το πρόβλημα των επενδύσεων που δεν έγιναν ποτέ, ενώ είχαν λάβει δημόσια ενίσχυση.

Ήδη, 90 εκατομμύρια έχουν σταλεί στην ΑΑΔΕ προς είσπραξη. Και θα συνεχίσουμε, για να γυρίσει πίσω και το τελευταίο ευρώ του Έλληνα φορολογούμενου, ελέγχοντας φάκελο-φάκελο τα επενδυτικά σχέδια των προηγούμενων αναπτυξιακών νόμων. Δεσμευτήκαμε για «διαφάνεια παντού και για τους πάντες». Και το κάνουμε πράξη.

Περαιτέρω, επενδύουμε στην έρευνα και την καινοτομία. Με 370 εκατ. ευρώ για τις ερευνητικές υποδομές της πατρίδας μας και φορολογικά κίνητρα έως 315% για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η χώρα κάνει άλμα στο μέλλον.

Βάζουμε την Τεχνητή Νοημοσύνη στο επίκεντρο της ανάπτυξης. Με στρατηγικές συνεργασίες με τεχνολογικούς κολοσσούς, όπως η Open AI και η Plug and Play, στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης εθνικής πρωτοβουλίας. Και ήδη είναι σε εξέλιξη το πρόγραμμα Greek AI Startup Accelerator, το πρώτο παγκοσμίως που πραγματοποιεί η OpenAI σε συνεργασία με μια χώρα, δίνοντας σε επιχειρήσεις πρόσβαση σε εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η πατρίδα μας έχει ήδη επιλεγεί ως μία από τις επτά πρώτες χώρες της Ε.Ε. που θα φιλοξενήσουν AI Factory, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της ως κόμβου καινοτομίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Και φυσικά δε μπορώ να μην αναφερθώ στο μεγάλο project με το AΙ Giga Factory της ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία, που τοποθετεί την πατρίδα μας στον παγκόσμιο χάρτη των data centers. Μια υποδομή παγκόσμιας εμβέλειας που θα δημιουργήσει 1.600 νέες θέσεις εργασίας, με τον συνολικό προϋπολογισμό έργων και επενδύσεων να αγγίζει τα 8 δισ. ευρώ.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Ας αναλογιστούμε προσεκτικά το εξής: πριν από τρία χρόνια η Ελλάδα είχε πληθωρισμό στα τρόφιμα περίπου 15%. Τους τελευταίους δεκαέξι μήνες έχουμε χαμηλότερο πληθωρισμό τροφίμων από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, ενώ για 7 μήνες είχαμε είτε αρνητικό πληθωρισμό στα τρόφιμα είτε τον χαμηλότερο της Ευρωζώνης.

Παρόλα αυτά, η συζήτηση για την ακρίβεια συνεχίζεται, καθώς για ένα τμήμα της κοινωνίας το κόστος ζωής αποτελεί μια καθημερινή πρόκληση.

Αντιλαμβάνεται, λοιπόν, ο καθένας ότι το πραγματικό ζήτημα δεν είναι ο πληθωρισμός των τροφίμων. Το διαθέσιμο εισόδημα είναι αυτό που έχει σημασία. Γι’ αυτό η «μάχη» με το κόστος ζωής κρίνεται στην ανάπτυξη, στην παραγωγικότητα, στους μισθούς, στους φόρους, στη δημιουργία θέσεων εργασίας, στον τρόπο που λειτουργεί η αγορά.

Ας συμφωνήσουμε, λοιπόν, σε κάτι βασικό: αν θέλουμε ακόμη καλύτερους μισθούς, πρέπει να ενισχυθεί η παραγωγικότητα και η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος.

Φυσικά, έχουμε παράλληλα και το πεδίο της αγοράς, όπου παίρνουμε σημαντικά μέτρα.

Πρώτον, προχωρήσαμε σε μια μεγάλη θεσμική μεταρρύθμιση με τη δημιουργία της νέας Ανεξάρτητης Αρχής για την Προστασία του Καταναλωτή και την Εποπτεία της Αγοράς. Μια αρχή την οποία προικίζουμε με 300 νέους ελεγκτές και σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία, μεταξύ των οποίων και η Τεχνητή Νοημοσύνη. Μέσα στην εβδομάδα, θα προτείνω τον πρώτο Διοικητή της νέας Αρχής, ο οποίος θα προέρχεται από την κοινωνία και την αγορά.

Δεύτερον, θεσπίσαμε τον Κώδικα Δεοντολογίας θέτοντας τέλος στις παραπλανητικές εκπτώσεις – που υπονομεύουν τη διαφάνεια στην αγορά και μπερδεύουν τους καταναλωτές.

Τρίτον, εντείναμε τους ελέγχους και αυξήσαμε σημαντικά το ύψος των προστίμων. Τον τελευταίο ενάμιση χρόνο, οι έλεγχοι της ΔΙΜΕΑ ξεπερνούν τις 45.000, με 20 εκατομμύρια ευρώ πρόστιμα. Και σας ρωτώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της αντιπολίτευσης – ειδικά τις πολιτικές δυνάμεις που έχουν αναλάβει τη διακυβέρνηση του τόπου: πότε, στο παρελθόν, σε μεγάλες αλυσίδες του λιανεμπορίου έχουν επιβληθεί τέτοια πρόστιμα;

Το μήνυμα είναι σαφές και αδιαπραγμάτευτο: Ο νόμος είναι νόμος και ισχύει για όλους. Και φυσικά δεν είναι επικοινωνιακό τέχνασμα διότι εάν ήταν δε θα προχωρούσαμε στη μεταρρύθμιση της νέας Αρχής.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

το όραμα και το σχέδιό μας για το 2030 είναι ασφαλής, παραγωγική και ισχυρή Ελλάδα με όλη την κοινωνία μπροστά. Για όλους τους Έλληνες, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς διακρίσεις.

Αυτή την εθνική στρατηγική ας την υπηρετήσουμε όλοι μαζί».