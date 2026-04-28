Τ. Θεοδωρικάκος: 152 επενδυτικά σχέδια στη Θεσσαλία που δημιουργούν πάνω από 1.600 θέσεις εργασίας

Tην ανάγκη βαθιών αλλαγών στο παραγωγικό μοντέλο της χώρας, εστιάζοντας στη βιομηχανία, την περιφέρεια και την καινοτομία ανέδειξε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος κατά την τοποθέτησή του στο 4ο Ευρωπαϊκό Φόρουμ Περιφερειακής Ανάπτυξης που πραγματοποιείται στη Λάρισα.

Ξεκινώντας, έκανε σαφή αναφορά στη διεθνή συγκυρία, επισημαίνοντας ότι «διανύουμε μία παγκόσμια φάση πολύ μεγάλων αλλαγών» και ότι «ζούμε σε ένα διεθνές περιβάλλον τεράστιας αβεβαιότητας που δεν έχει ξαναυπάρξει όλες τις δεκαετίες από το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου μέχρι τις ημέρες μας». Όπως τόνισε, οι πολεμικές συγκρούσεις «στη Μέση Ανατολή αλλά και στην Ουκρανία» έχουν οδηγήσει σε «μεγάλη γεωπολιτική αστάθεια», η οποία μεταφράζεται σε «πολύ σημαντικές πιέσεις στις εφοδιαστικές αλυσίδες, ιδιαίτερα στο ενεργειακό κόστος», δημιουργώντας ένα «σύνθετο και σκληρό περιβάλλον για κάθε ευρωπαϊκή οικονομία».

Στο πλαίσιο αυτό, ο υπουργός συνέδεσε άμεσα την ανθεκτικότητα των οικονομιών με τη δομή τους, τονίζοντας ότι «οι οικονομίες που αντέχουν και οι κοινωνίες που διατηρούν τη συνοχή τους, είναι εκείνες που διαθέτουν μία πιο ισχυρή παραγωγική βάση, ιδιαίτερα με σύγχρονη και ισχυρή βιομηχανία». Υπογράμμισε μάλιστα ότι «η ελληνική οικονομία βασίζεται μέχρι σήμερα σε πολύ μεγάλο βαθμό στον τουρισμό και στο real estate», ξεκαθαρίζοντας ότι αυτοί οι τομείς θα παραμείνουν σημαντικοί, αλλά «έχουμε ανάγκη από ακόμη ισχυρότερη σύγχρονη βιομηχανία και ακόμη περισσότερο σύγχρονο πρωτογενή τομέα», ο οποίος θα στηρίζει τη μεταποίηση και τις εξαγωγές.

Στο σημείο αυτό, είπε ότι «ο αναπτυξιακός νόμος είναι η αιχμή του δόρατος» και σημείωσε ότι «αλλάξαμε πλήρως τη φιλοσοφία του και την πρακτική του, ώστε να γίνει ένα πραγματικό εργαλείο παραγωγικής ανασυγκρότησης και να κατευθύνει τους πόρους εκεί που δημιουργείται μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία για την οικονομία μας με προτεραιότητα την μεταποίηση, τις μεγάλες επενδύσεις και την Περιφέρεια».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη διαφάνεια και την επιτάχυνση των διαδικασιών, επισημαίνοντας ότι «στο παρελθόν οι αξιολογήσεις γίνονταν σε δύο χρόνια», ενώ πλέον «νομοθετήσαμε και υλοποιούμε τις 90 ημέρες αξιολόγησης».

Παράλληλα, ανέφερε ότι μέσα από τον έλεγχο παλαιών επενδυτικών σχεδίων «έχουν επιστρέψει στα ταμεία του ελληνικού δημοσίου 120 εκατομμύρια ευρώ», προσθέτοντας ότι «θα κυνηγήσουμε και το τελευταίο ευρώ» που δεν αξιοποιήθηκε σύμφωνα με τους όρους.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε στη Θεσσαλία, την οποία χαρακτήρισε χαρακτηριστικό παράδειγμα των προκλήσεων αλλά και των δυνατοτήτων της χώρας. «Αν υπάρχει μία Περιφέρεια της χώρας που συμπυκνώνει όλες τις προκλήσεις, αυτή είναι η Θεσσαλία», σημείωσε, τονίζοντας ότι βρίσκεται «στην καρδιά της πολιτικής μας για τον παραγωγικό μετασχηματισμό».

Όπως ανέφερε, η περιοχή συνδυάζει «πολύ σημαντικό πρωτογενή τομέα» με «σημαντική βιομηχανική και μεταποιητική βάση», ενώ μπορεί να εξελιχθεί και σε «σημαντικό κέντρο logistics».

Παρουσιάζοντας συγκεκριμένα στοιχεία, ανέφερε ότι «χρηματοδοτούνται και υλοποιούνται 152 επενδυτικά σχέδια στη Θεσσαλία τα οποία δημιουργούν πάνω από 1.600 θέσεις εργασίας», ενώ «το σύνολο των επενδύσεων ξεπερνά τα 350 εκατομμύρια ευρώ».

Για τη Λάρισα ειδικότερα σημείωσε ότι «γίνονται 63 επενδυτικά σχέδια», με επενδύσεις ύψους 160 εκατ. ευρώ και ενίσχυση περίπου 80 εκατ., προσθέτοντας ότι «34 επιχειρήσεις αφορούν μόνο τον τομέα της μεταποίησης».

Αναφέρθηκε επίσης στην απόφαση ένταξης της Θεσσαλίας σε ειδικό καθεστώς ενίσχυσης, παρότι δεν πληρούσε τα τυπικά κριτήρια, επισημαίνοντας ότι αυτό έγινε επειδή «έχει πληγεί από τα γνωστά φαινόμενα της κλιματικής κρίσης», τα οποία «προκάλεσαν πολύ σοβαρές ζημιές στον παραγωγικό ιστό».

Σημαντικό μέρος της ομιλίας αφιερώθηκε στον πρωτογενή τομέα και τη σύνδεσή του με την καινοτομία. Ο υπουργός τόνισε ότι «κινητήρια δύναμη στη Θεσσαλία παραμένει ο πρωτογενής τομέας», ενώ «ο εκσυγχρονισμός του είναι απολύτως κρίσιμος». Σε αυτό το πλαίσιο, έκανε αναφορά στο αγροτικό βιωματικό εργαστήριο που εγκαινιάστηκε σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, με τη συμμετοχή παραγωγών και επιστημόνων.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι η περιοχή αποκτά ρόλο και στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας, σημειώνοντας ότι «η Θεσσαλία έχει μπει και στο χάρτη των αμυντικών επενδύσεων» αναφερόμενος σε στρατηγική επένδυση στον Βόλο. Όπως υπογράμμισε, «η πατρίδα μας για να είναι ασφαλής, θα πρέπει να έχει αληθινή ισχυρή παραγωγική βάση και στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας. Δεν φτάνει να αγοράζουμε, θέλουμε να δημιουργήσουμε αξία για την ελληνική οικονομία» και στον συγκεκριμένο τομέα.

Κλείνοντας, ο κ. Θεοδωρικάκος χαρακτήρισε τον παραγωγικό μετασχηματισμό «βαθιά εθνική ανάγκη», τονίζοντας ότι «είναι ο μόνος δρόμος για να διασφαλίσουμε την κοινωνική συνοχή και την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος». Εξέφρασε την πεποίθηση ότι «η Θεσσαλία μπορεί να βρεθεί στην πρώτη γραμμή αυτής της προσπάθειας», υπογραμμίζοντας ότι η πολιτεία «θα συνεχίσει να τη στηρίζει με πράξεις», ώστε να περάσει «από την αποκατάσταση των ζημιών στη νέα αναπτυξιακή δυναμική».