Τ. Χατζηβασιλείου: Πρέπει να αντιμετωπίσουμε συλλογικά, ως Ευρώπη, το υψηλό ενεργειακό κόστος

ια το μεγάλο πρόβλημα της ενεργειακής κρίσης, εν όψει και της Συνόδου Κορυφής τον Οκτώβριο, αλλά και στην υπόθεση Τριαντόπουλου, αναφέρθηκε ο υφυπουργός Εξωτερικών, Τάσος Χατζηβασιλείου.

Ειδικότερα, μιλώντας στην ΕΡΤ, είπε πως «η Ελλάδα ξεκίνησε πρώτη να μιλάει για την ανάγκη του λεγόμενου πλαφόν να μπαίνει ένα πλαίσιο στην τιμή του φυσικού αερίου. Το έλεγε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και μετά από αρκετές διαβουλεύσεις, καταλήξαμε να εξασφαλίσουμε και να πετύχουμε τον στόχο. Το ίδιο λέμε και σήμερα, τι είπε ο πρωθυπουργός, η Ευρώπη πρέπει να επιτρέψει στα κράτη μέλη μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, ειδάλλως ο χειμώνας μπροστά μας θα είναι δύσκολος».

«Γι’ αυτό λοιπόν, στην ερχόμενη Σύνοδο Κορυφής τον Οκτώβριο, η Ελλάδα θα θέσει για άλλη μια φορά την ανάγκη να υπάρξει δημοσιονομική ευελιξία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτως ώστε να αντιμετωπίσουμε συλλογικά, ως Ευρωπαίοι, το υψηλό ενεργειακό κόστος που πιθανώς να πρέπει να αντιμετωπίσουμε το Χειμώνα που έρχεται με βάση τις εξελίξεις. Η Ευρώπη πρέπει να διδάσκεται από τις κρίσεις αυτές, ούτως ώστε να έχει αντανακλαστικά γρήγορα και να παίρνει ταχύτατες αποφάσεις προς όφελος των πολιτών της. (…) Μόνος μας εχθρός είναι τα προβλήματα των πολιτών», συνέχισε.

«Ας είμαστε εγκρατείς και ας σεβόμαστε το τεκμήριο αθωότητας»

Απαντώντας σε ερώτηση για την παραπομπή Τριαντόπουλου, ο υφυπουργός Εξωτερικών, ανέφερε «η Νέα Δημοκρατία έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική Δικαιοσύνη και αυτό το οποίο συνέβη χθες είναι ένας ενδιάμεσος σταθμός μέχρι την τελική της απόφαση. Ο κ. Τριαντόπουλος από την πρώτη στιγμή και χωρίς καθυστέρηση ζήτησε να παραπεμφθεί στους φυσικούς δικαστές. Άρα λοιπόν είναι τουλάχιστον κοροϊδία, δυνάμεις της αντιπολίτευσης με το ΠΑΣΟΚ πρώτο και καλύτερο, που εκείνη την περίοδο είχε καταγγείλει την απόφαση του κ. Τριαντόπουλου να ζητήσει να παραπεμφθεί στη Δικαιοσύνη και να μιλάνε τώρα για δήθεν δικαίωση».

Και συμπλήρωσε: «Δηλαδή ξέχασαν ότι πριν από μερικούς μήνες κατηγορούσαν την κυβέρνηση ότι δήθεν έχει υπόδικους βουλευτές με τις δικογραφίες που ήρθαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τελικά απεδείχθη στο τέλος, άνθρακες ο θησαυρός. Άρα λοιπόν, ας είμαστε εγκρατείς και ας σεβόμαστε το τεκμήριο αθωότητας. Αν υποθέσουμε ότι η αντιπολίτευση και το ΠΑΣΟΚ είχε δίκιο την εποχή που έλεγε ότι ο Τριαντόπουλος θα πάει στο φυσικό δικαστή, τότε το δικαστικό συμβούλιο θα μπορούσε να είχε επιστρέψει τη δικογραφία στη Βουλή και να ζητήσει τροποποίηση, αλλαγή, αναβάθμιση, υποβάθμιση του κατηγορητηρίου ή ό,τι θέλετε. Δεν έγινε αυτό.

Αν διαβάσει κανείς τα χαρτιά, όσο και αν κάποιοι θέλουν να κάνουν το άσπρο-μαύρο, οι παραλείψεις για τις οποίες ελέγχεται ο κύριος Τριαντόπουλος δεν έχουν σχέση με αυτά τα οποία επί δύο χρόνια ακούγαμε από την αντιπολίτευση για χαμένα βαγόνια, για μπαζώματα, για δήθεν παράνομα φορτία, για ψιλόλια και όλα αυτά. Εδώ μιλάμε ουσιαστικά για πιθανή παράλειψη αποτροπής ενεργειών, όχι για ενεργητική πράξη που προκαλεί πρόβλημα. Άρα λοιπόν, ας μη γινόμαστε όλοι δικαστές. Μόνη αρμόδια είναι η Ελληνική Δικαιοσύνη. Ο κ. Τριαντόπουλος παραπέμπεται λοιπόν στο φυσικό του δικαστή. Ας αφήσουμε τον δικαστή να κάνει τη δουλειά του και όλοι οι άλλοι ας κάνουν υπομονή και ας δείξουν εγκράτεια και σοβαρότητα απέναντι σε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα. Για μένα είναι ζήτημα δημοκρατίας και κράτους δικαίου».