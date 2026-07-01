Τ. Χατζηβασιλείου: Πράξεις τρομοκρατίας οι επιθέσεις σε στελέχη της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη, οι δράστες θα λογοδοτήσουν

Για τις εμπρηστικές επιθέσεις στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, τοποθετήθηκε ο υφυπουργός Εξωτερικών, μέσω ανάρτησής του στα social media.

Όπως είπε, είναι «πράξεις τρομοκρατίας» και «στρέφονται κατά της ανθρώπινης ζωής και κατά της ελευθερίας κάθε πολίτη να υπερασπίζεται δημόσια τις ιδέες του χωρίς φόβο», ενώ συμπλήρωσε πως οι δράστες θα λογοδοτήσουν.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Τάσου Χατζηβασιλείου

Οι εμπρηστικές επιθέσεις στις κατοικίες του Σ. Αναστασιάδη, του Ζ. Ιωακείμοβιτς και της Α. Νέστορα, στελεχών της ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ στη Θεσσαλονίκη, είναι πράξεις τρομοκρατίας.

Στρέφονται κατά της ανθρώπινης ζωής και κατά της ελευθερίας κάθε πολίτη να υπερασπίζεται δημόσια τις ιδέες του χωρίς φόβο. Οι δράστες θα λογοδοτήσουν.

Η σκέψη μας βρίσκεται πρώτα στους τραυματίες και στις οικογένειές τους. Εύχομαι από καρδιάς να ξεπεράσουν αυτή τη δοκιμασία.