T. Χατζηβασιλείου: Ο δρόμος για την επανεισδοχή της Τουρκίας στα F-35 παραμένει μακρύς

«Για να μην ξεκινάνε κάποιοι και αναφέρονται σε παιχνίδια μηδενικού αθροίσματος, εδώ δεν κάνουμε διαγωνισμό ποιος πήγε πρώτος στο Λευκό Οίκο και ποιος είπε τι. Εδώ, βλέπουμε τα πράγματα με ρεαλισμό», τόνισε ο γραμματέας Διεθνών Σχέσεων και ΕΕ της Νέας Δημοκρατίας, Tάσος Χατζηβασιλείου, αναφερόμενος σε συνέντευξή του στο Radio 105.8, στη χθεσινή συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν στον Λευκό Οίκο.

«Ναι, ο κύριος Τραμπ φαίνεται ότι έχει μία καλή προσωπική χημεία με τον κύριο Ερντογάν, δεν αμφέβαλλε ποτέ κανείς γι’ αυτό. Όμως, θυμίζω ότι επί των ημερών του, ο κ. Τραμπ επέβαλε στην Τουρκία κυρώσεις για τους ρωσικούς πυραύλους και σήμερα, για άλλη μία φορά, η Αμερική υπενθυμίζει ότι είναι προϋπόθεση να βρεθεί μία λύση με τους S-400. Άρα, λοιπόν, η σχέση δεν είναι ευθύγραμμη, ομαλή και, κυρίως, δεν είναι τόσο ανέφελη όσο κάποιοι πιστεύουν», συνέχισε ο κ. Χατζηβασιλείου.

Είναι σαφές ότι και οι δύο πλευρές επιθυμούν να ξεκινήσει μία νέα περίοδος στις διμερείς τους σχέσεις, σημείωσε.

«Όμως, εκτιμώ ότι παρά τις αβρότητες που είδαμε, ο δρόμος για την επανεισδοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 παραμένει μακρύς και όχι ευθύγραμμος, διότι προϋποθέτει την αλλαγή του νόμου στο Κογκρέσο και, ταυτόχρονα, την ριζική απεξάρτηση της τουρκικής οικονομίας από τη Ρωσία και την Κίνα.

Είδαμε ότι ζήτησε ο Τραμπ από τον Ερντογάν, ουσιαστικά να αφήσει τις ρωσικές ενεργειακές πηγές κατά μέρος. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά; Η Τουρκία καλύπτει από το ρωσικό αέριο το 40% των αναγκών της και από το ρωσικό πετρέλαιο το 60% των αναγκών της. Μιλάμε για πολύ μεγάλες ποσότητες. Για να αντικατασταθεί αυτό, θα χρειαστεί η Τουρκία να στραφεί άμεσα προς το LNG κατά κύριο λόγο.

Αυτό δεν είναι αυτόματη διαδικασία, έχει και οικονομικό κόστος. Επίσης, να σημειωθεί ότι η μεγαλύτερη ποσότητα του αμερικάνικου LNG κινείται με ελληνικά πλοία της ποντοπόρου ναυτιλίας, προσέθεσε ο κ. Χατζηβασιλείου.

Ο Ταγίπ Ερντογάν χθες πήγε με μεγάλη λίστα αγορών στον Λευκό Οίκο, αξίας αρκετών δισεκατομμυρίων, είπε χαρακτηριστικά.

«Η πιθανή αγορά αεροσκαφών από τις Τουρκικές Αερογραμμές είναι πολύ ευπώλητη είδηση για την αμερικανική κοινή γνώμη, εφόσον η συμφωνία κλείσει.

Επιμένω όμως. Ναι μεν ο Τραμπ εμφανίστηκε θετικός στη συζήτηση για τα αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη, όμως είδαμε ότι υπενθύμισε συγκεκριμένες προϋποθέσεις που δεν είναι τόσο εύκολο να πληρωθούν.

Ταυτόχρονα, να θυμηθούμε ότι ο κύριος Μητσοτάκης εχθές την ίδια στιγμή συναντούσε τον πρόεδρο της Lockheed Martin, της κατασκευάστριας εταιρίας των F-35, όπου εκεί επιβεβαιώθηκε η εξαιρετική συνεργασία που έχει η Αθήνα με την εταιρεία και ότι το χρονοδιάγραμμα παραμένει το ίδιο, δηλαδή εντός του 2028, η Ελλάδα περιμένει τις πρώτες παραλαβές. Ακόμα, λοιπόν, και αν υποθέσουμε ότι θα βρεθεί τρόπος η Τουρκία να ξεπεράσει όλα αυτά τα ζητήματα και να πετύχει την επανεισδοχή στο F-35, η Ελλάδα θα παραμένει με ένα σημαντικό χρονικό προβάδισμα», συμπλήρωσε ο κ. Χατζηβασιλείου.

«Δεν άκουσα κανέναν στην Τουρκία να σχολιάζει την αποστροφή του Αμερικανού προέδρου προς τον κ. Ερντογάν ότι ξέρει από εκλογική νοθεία. Ήταν μία πολύ αμήχανη στιγμή», σημείωσε.

«Και μια τελευταία παρατήρηση, επειδή αναφερθήκατε στην ακύρωση του ραντεβού από τον κ. Ερντογάν προς τον κ. Μητσοτάκη, επειδή ακούστηκαν τέρατα στην Ελλάδα, ακούστηκαν πράγματα περί εθνικής ταπείνωσης από την αντιπολίτευση, από το ΠΑΣΟΚ, από τον ΣΥΡΙΖΑ, την Ελληνική Λύση, από όλα τα κόμματα, έχω να πω το εξής: Ο κ. Ερντογάν για λόγους προγράμματος ακύρωσε το ραντεβού στην κυρία Μελόνι. Δεν ακούστηκε στην Ιταλία από την αντιπολίτευση καμία παρόμοια αναφορά σε βάρος της Ιταλίδας πρωθυπουργού.

Φαίνεται ότι αυτές οι φαιδρότητες μικροκομματικού χαρακτήρα χαρακτηρίζουν την ελληνική πολιτική σκηνή και την αντιπολίτευση εδώ στη χώρα μας, πράγμα θλιβερό. Το λέω γιατί είδα τη διαφορά, πώς αντέδρασε η αντιπολίτευση στην Ελλάδα και πώς στην Ιταλία μετά από την ακύρωση του αντίστοιχου ραντεβού», ανέφερε.

«Αν η Τουρκία ακύρωσε το ραντεβού με τον κ. Μητσοτάκη επίτηδες, οι λόγοι είναι προφανείς. Ενοχλείται από τις επιλογές της κυβέρνησης στο πεδίο, ειδικά τώρα που προχωρούμε με τη Chevron. Και μάλιστα να θυμίσω ότι, όταν ήρθε εδώ ο υπερ-υπουργός Ενέργειας, ο κύριος Μπέργκαμ, δεν πήγε για παράδειγμα στην Άγκυρα.

Εδώ ήρθε και μίλησε ξεκάθαρα για τη σημαντική θέση της Ελλάδας ως πόλο ενεργειακής ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου. Αυτό δεν είναι αναγνώριση του αναβαθμισμένου γεωπολιτικού ρόλου που διαθέτει η Ελλάδα; Ας μην είμαστε λοιπόν ούτε μίζεροι, ούτε μεμψίμοιροι. Ας βλέπουμε την πραγματικότητα», κατέληξε ο βουλευτής