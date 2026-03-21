Τ. Χατζηβασιλείου για τους Patriot στη Σ. Αραβία: Η αντιπολίτευση έχει «τρικυμία εν κρανίω»

«Ηαντιπολίτευση έχει τρικυμία εν κρανίω για το ζήτημα των ελληνικών Patriot στη Σαουδική Αραβία», υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο βουλευτής Σερρών και Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων και Ε.Ε. της ΝΔ, Τάσος Χατζηβασιλείου, με αφορμή τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τη δημόσια συζήτηση για τον ρόλο της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή.

Αναφερόμενος σε δηλώσεις του στον ΣΚΑΪ 100,3 ειδικά στην παρουσία ελληνικών Patriot στη Σαουδική Αραβία, υπογράμμισε ότι «η αξία που έχει για τα εθνικά συμφέροντα η παρουσία Ελλήνων και αμυντικού εξοπλισμού στην Σαουδική Αραβία είναι μεγάλη» και ότι η αποστολή αυτή προσφέρει «σωρευμένο γεωπολιτικό κεφάλαιο» στην πατρίδα μας. Εξήγησε ότι οι πύραυλοι προστατεύουν κρίσιμες πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, η καταστροφή των οποίων θα επέσυρε ακόμη μεγαλύτερη άνοδο των τιμών όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς.

Στο ίδιο πλαίσιο, υπενθύμισε ότι «η σχετική συμφωνία του 2021 ψηφίστηκε στη Βουλή όχι μόνο από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και από τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, προσθέτοντας ότι σήμερα ακούγονται σημεία και τέρατα ότι δήθεν η Ελλάδα εμπλέκεται στον πόλεμο», κάτι που, όπως ξεκαθάρισε, δεν ισχύει σε καμία περίπτωση.

Ο κ. Χατζηβασιλείου επέμεινε ότι πρόκειται για αμυντική κίνηση, η οποία «θωρακίζει τα διεθνή, όχι μόνο τα ελληνικά συμφέροντα», και κάλεσε τα κόμματα της αντιπολίτευσης να αντιμετωπίζουν την πραγματικότητα όπως έχει και όχι όπως θα τα βόλευε για μικροκομματικό όφελος. Σημείωσε ακόμη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ γνωρίζει πολύ καλά πως οι συστοιχίες έχουν αποσταλεί στη Σαουδική Αραβία από το 2021 και δεν εστάλησαν μετά την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ώστε να μπορεί να στηριχθεί η κατηγορία περί δήθεν ταύτισης με τον πόλεμο.

Ο βουλευτής σημείωσε ότι η πλειοψηφία της κοινωνίας κατανοεί τη δυσκολία της συγκυρίας και στηρίζει τις επιλογές της κυβέρνησης, ιδίως στη Βόρεια Ελλάδα, όπου, όπως ανέφερε, υπάρχει ιδιαίτερη ευαισθησία σε ζητήματα περιφερειακής ασφάλειας. Τόνισε ότι «οι πολίτες επικροτούν τη στάση ευθύνης που έχει ακολουθήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη διαχείριση της νέας διεθνούς κρίσης», ενώ επεσήμανε ότι «σήμερα γίνεται πλέον αντιληπτό πως η Ελλάδα είναι πραγματικός πάροχος ασφαλείας, ο οποίος προσφέρει στήριξη σε κάθε σύμμαχο όταν το επιτάσσουν οι ανάγκες».

Σχολιάζοντας τη στάση της Τουρκίας, ανέφερε ότι συνεχίζει να βρίσκεται «σε στρατηγική αμηχανία, καθώς διαβάζει λανθασμένα την πραγματικότητα και εκλαμβάνει ως αντιτουρκικές κινήσεις επιλογές που δεν στρέφονται εναντίον καμίας χώρας». Όπως τόνισε, η Ελλάδα δεν ετοιμάζει πολεμικά σενάρια εναντίον της Τουρκίας ή οποιασδήποτε τρίτης χώρας, αλλά παρέχει ασφάλεια σε όποιον σύμμαχο και εταίρο το ζητήσει, εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες. Κλείνοντας, αναφέρθηκε και στην Κύπρο, επισημαίνοντας ότι οι ελληνικές δυνάμεις βρίσκονται εκεί για να προσφέρουν αμυντική θωράκιση στην Κυπριακή Δημοκρατία και να προστατεύσουν το νησί από οποιαδήποτε εξωτερική απειλή.