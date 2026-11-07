Τ. Χατζηβασιλείου για ηλεκτρική διασύνδεση: Άδεια ζητήθηκε και δόθηκε μόνο από την Ελλάδα

Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να υποχωρήσει από την άσκηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων στην Ανατολική Μεσόγειο έστειλε ο υφυπουργός Εξωτερικών, Τάσος Χατζηβασιλείου, με αφορμή τις τουρκικές αντιδράσεις για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου και την έκδοση NAVTEX και αντι-NAVTEX από την Τουρκία.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών, μιλώντας στην ΕΡΤ, ξεκαθάρισε ότι δεν υπήρξε καμία συνεννόηση Ελλάδας και Τουρκίας για την αδειοδότηση των ερευνών, υπογραμμίζοντας ότι η σχετική άδεια ζητήθηκε και δόθηκε αποκλειστικά από τις ελληνικές αρχές.

Παράλληλα, εμφανίστηκε καθησυχαστικός ως προς το ενδεχόμενο θερμού επεισοδίου, επισημαίνοντας ότι μια κλιμάκωση στην παρούσα συγκυρία δεν θα συνέφερε καμία χώρα της περιοχής. Ωστόσο, διεμήνυσε ότι η Αθήνα διαθέτει σχεδιασμό για κάθε ενδεχόμενο και έχει τη στήριξη εταίρων και συμμάχων.

Σημειώνεται ότι η ελληνική NAVTEX για τις έρευνες του γαλλικού ερευνητικού πλοίου Abeille Marengo, στο πλαίσιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας–Κύπρου, βρίσκεται σε ισχύ από τις 6 Νοεμβρίου έως τις 6 Μαρτίου.

Η ελληνική ναυτική οδηγία καλύπτει το τμήμα της διαδρομής από την Κρήτη προς την Κάσο και ανατολικότερα, έως τα όρια της κυπριακής ΑΟΖ. Το ερευνητικό πλοίο βρίσκεται στο λιμάνι του Ηρακλείου και αναμένεται να αναχωρήσει για την περιοχή των ερευνών. Η Κύπρος έχει εκδώσει δική της NAVTEX για το τμήμα εντός της κυπριακής ΑΟΖ, με ισχύ από τις 19 Νοεμβρίου έως τις 19 Μαρτίου. Με τις δύο οδηγίες καλύπτεται η διαδρομή του καλωδίου από την Κρήτη έως την Κύπρο.

Η Άγκυρα απάντησε με αντι-NAVTEX, επαναφέροντας τον ισχυρισμό ότι τμήμα της περιοχής βρίσκεται στην τουρκική υφαλοκρηπίδα και ότι οι εργασίες πρέπει να συντονιστούν με τις τουρκικές αρχές. Σε ανακοίνωσή του, το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε παράνομες τις έρευνες και υποστήριξε ότι δεν έχει ολοκληρωθεί διαδικασία συναίνεσης από την πλευρά της Τουρκίας.

«Στην περιοχή του καλωδίου κυριαρχικά δικαιώματα ασκούν αποκλειστικά η Ελληνική και η Κυπριακή Δημοκρατία. Έτερον ουδέν»

Ο κ. Χατζηβασιλείου ξεκαθάρισε ότι δεν υπήρξε συνεννόηση Ελλάδας και Τουρκίας για την αδειοδότηση των εργασιών. Όπως είπε, η άδεια ζητήθηκε και δόθηκε από τις ελληνικές αρχές, ενώ η NAVTEX εκδόθηκε από τον αρμόδιο σταθμό του Πολεμικού Ναυτικού στο Ηράκλειο.

Αναφερόμενος σε δημοσιεύματα για ενδεχόμενη ενημέρωση της Τουρκίας από τη γαλλική πλευρά, σημείωσε ότι τυχόν άτυπη γνωστοποίηση από την κατασκευάστρια εταιρεία δεν αφορά την Ελλάδα και δεν συνιστά αναγνώριση δικαιωμάτων ή δικαιοδοσίας τρίτης χώρας. «Στην περιοχή του καλωδίου κυριαρχικά δικαιώματα ασκούν αποκλειστικά η Ελληνική και η Κυπριακή Δημοκρατία. Έτερον ουδέν», τόνισε.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών εκτίμησε ότι δεν συμφέρει καμία χώρα στην περιοχή να προκαλέσει ένταση στο πεδίο και συνέστησε ψυχραιμία. Είπε ότι δεν θεωρεί πως επίκειται τουρκική παρέμβαση, προσθέτοντας ότι, αν θεωρητικά συνέβαινε κάτι τέτοιο, «προφανώς δεν θα καθόταν η Ελλάδα να παρακολουθήσει τις εξελίξεις». «Υπάρχει σχεδιασμός για όλα, αλλά συνεχίζω να πιστεύω ότι δεν βρισκόμαστε στο σημείο αυτό», πρόσθεσε.

Παράλληλα, παρέπεμψε στις δηλώσεις του Γιώργου Γεραπετρίτη, επισημαίνοντας ότι το έργο θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τον προγραμματισμό και ότι η Ελλάδα θα προστατεύσει τα δικαιώματα και το εθνικό της συμφέρον. «Η κυβέρνηση δεν φοβάται ούτε δειλιάζει να ασκεί τα δικαιώματα της χώρας σε κάθε σημείο», τόνισε. «Δεν πιστεύω ότι θα συνέφερε οποιαδήποτε χώρα στην περιοχή η πρόκληση μιας έντασης στο πεδίο τη στιγμή αυτή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Ένα έργο με ελληνικά, κυπριακά, γαλλικά και ευρωπαϊκά συμφέροντα»

Σχολιάζοντας την τουρκική αντίδραση, ο υφυπουργός Εξωτερικών υποστήριξε ότι η Άγκυρα επαναφέρει τις πάγιες διεκδικήσεις της στην Ανατολική Μεσόγειο, βασιζόμενη στον χάρτη θαλάσσιων ζωνών που είχε καταθέσει στα Ηνωμένα Έθνη το 2020.

Όπως ανέφερε, η ελληνική NAVTEX καλύπτει τη διαδρομή που είχε εξαρχής σχεδιαστεί για το καλώδιο, από τη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Κρήτης προς την Κάσο και ανατολικότερα, σε περιοχές ελληνικών θαλάσσιων δικαιωμάτων.

«Η τουρκική NAVTEX βασίζεται στον χάρτη που είχε καταθέσει η Τουρκία με τη δική της θεώρηση θαλασσίων ζωνών στα Ηνωμένα Έθνη το 2020», σημείωσε, χαρακτηρίζοντας τις σχετικές τουρκικές θέσεις «έωλες».

«Η Ελλάδα ασκεί κανονικά τα δικαιώματά της και συνεχίζει τον σχεδιασμό, όπως είχε συμφωνηθεί από την αρχή. Επομένως, δεν υπάρχει για εμάς κάποιος λόγος να αλλάξουμε τον προγραμματισμό μας», υπογράμμισε.

Όπως υποστήριξε, η ηλεκτρική διασύνδεση δεν αποτελεί πλέον αποκλειστικά υπόθεση της Ελλάδας και της Κύπρου, αλλά ένα έργο με ευρύτερη γεωπολιτική σημασία.

«Το έργο αυτό, πέρα από την ελληνική, κυπριακή και ισραηλινή ταυτότητα που φέρει, εκπροσωπεί πλέον και τα γαλλικά συμφέροντα και τα ευρωπαϊκά», ανέφερε.

Υπενθύμισε ότι το έργο λαμβάνει σημαντική χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και απολαμβάνει τη στήριξη συμμάχων και εταίρων, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Μέτωπο δικαίου» στην Ανατολική Μεσόγειο απέναντι στο τουρκολιβυκό μνημόνιο

Ο υφυπουργός Εξωτερικών συνέδεσε τις αντιδράσεις της Άγκυρας με το δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας» και το τουρκολιβυκό μνημόνιο, το οποίο χαρακτήρισε παράνομο.

Υποστήριξε ότι η Ελλάδα έχει διαμορφώσει ένα ευρύ πλέγμα συνεργασιών στην περιοχή, το οποίο λειτουργεί ως αντίβαρο στις τουρκικές διεκδικήσεις.

«Η Ελλάδα δεν είναι μόνη απέναντι σε αυτό το παράνομο μνημόνιο. Έχουμε χτίσει ένα μέτωπο δικαίου με όλες τις χώρες της περιοχής μας», ανέφερε. «Από την Αίγυπτο μέχρι το Ισραήλ έχουμε χτίσει μέτωπο δικαίου με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με όλες τις χώρες οι οποίες στην ευρύτερη γειτονιά μας διαφωνούν με την παράλογη λογική του τουρκολιβυκού μνημονίου», σημείωσε.

Πρόσθεσε ότι η ελληνική πλευρά θα συνεχίσει τον σχεδιασμό για το καλώδιο χωρίς αλλαγή προγραμματισμού.