T. Χατζηβασιλείου Ελλάδα και Πολωνία διεκδικούν αυξημένο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό

Διήμερη επίσκεψη εργασίας στη Βαρσοβία πραγματοποίησε ο υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις, κ. Τάσος Χατζηβασιλείου, στο πλαίσιο των συστηματικών επαφών με τους Ευρωπαίους εταίρους ενόψει της ανάληψης, από την Ελλάδα, της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το β΄ εξάμηνο του 2027.

Ο κ. Χατζηβασιλείου συναντήθηκε με τον Πολωνό ομόλογό του, Ιγκνάτσι Νιεμτσίκι, με τον οποίο συζήτησε τις σημαντικότερες προκλήσεις που βρίσκονται σήμερα στην ευρωπαϊκή ατζέντα, καθώς και τις προτεραιότητες της επικείμενης Ελληνικής Προεδρίας. Σημειώνεται ότι οι δύο υπουργοί συνεργάζονται στενά στο πλαίσιο της συζήτησης για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, καθώς η Ελλάδα και η Πολωνία συμμετέχουν από κοινού στην ομάδα των «Φίλων της Συνοχής».

Επιπλέον, ο υφυπουργός Εξωτερικών επισκέφθηκε το Γραφείο Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ODIHR) του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), όπου είχε συνάντηση με την Ελληνίδα επικεφαλής του, Μαρία Τελαλιάν. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις σημαντικές πρωτοβουλίες και τον θεσμικό ρόλο του Οργανισμού.

Εκτός των άλλων, ο κ. Χατζηβασιλείου συμμετείχε σε κλειστή εκδήλωση της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Βαρσοβία και του Polish Institute of International Affairs (PISM), με θέμα «Key Challenges Facing the EU: A Greek Perspective». Κατά την παρέμβασή του, παρουσίασε τις βασικές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας, με έμφαση στην άμυνα και την ασφάλεια, την ανταγωνιστικότητα και την ενιαία αγορά, την ανθεκτικότητα, τη διεύρυνση με ιδιαίτερη έμφαση στα Δυτικά Βαλκάνια, τη μετανάστευση και την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική.