Τ. Χατζηβασιλείου: Ασκούμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα στην πράξη – «Χαρτοπόλεμος» οι επιστολές της Άγκυρας

Στην εξωτερική πολιτική της Ελλάδας αναφέρθηκε ο βουλευτής Σερρών και Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων και Ε.Ε. της ΝΔ, κ. Τάσος Χατζηβασιλείου, τονίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι «η χώρα μας ασκεί κυριαρχικά δικαιώματα στην πράξη. Δεν αλλάζουμε την πολιτική μας επειδή φωνασκούν τρίτες χώρες».

Ο κ. Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο ΕΡΤnews Radio 105,8 τόνισε ότι η Άγκυρα εκφράζει «για άλλη μια φορά τις παραδοσιακές θέσεις» της, επιλέγοντας «τον πόλεμο χαρτών» με επίκεντρο τον ελληνικό θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και, όπως είπε, «κυρίως την απόφαση της κυβέρνησης Μητσοτάκη να αποτυπώσει σε ευρωπαϊκά έγγραφα τα απώτατα όρια της δυνητικής υφαλοκρηπίδας μας στην Ανατολική Μεσόγειο».

Συνέδεσε τη χρονική συγκυρία της αντίδρασης της Τουρκίας με τη συμφωνία με τη Chevron και την έναρξη ερευνητικών δραστηριοτήτων νότια της Πελοποννήσου και της Κρήτης, υπογραμμίζοντας ότι «η συμφωνία προφανώς είναι εξαιρετική για τη χώρα μας» και ότι «προφανώς προκαλεί δυσφορία στην Τουρκία».

Αναφερόμενος στο πλαίσιο των ελληνοτουρκικών επαφών, σημείωσε ότι η συνάντηση Μητσοτάκη–Ερντογάν έγινε «σε καλή ατμόσφαιρα» και ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν πού συμφωνούν και πού διαφωνούν, διευκρινίζοντας ότι «δεν υπάρχει για την ώρα κοινός τόπος για τη διμερή μας διαφορά, την υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΖ». «Η Ελλάδα πάντοτε είναι έτοιμη με ξεκάθαρες θέσεις, αλλά το τανγκό θέλει δύο», ανέφερε, τονίζοντας ότι ο δίαυλος επικοινωνίας πρέπει να παραμείνει ανοικτός.

«Δεν μπορούμε να συζητήσουμε για την υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΖ από μόνοι μας. Πρέπει να το συζητήσουμε με τους γείτονες. Άρα, λοιπόν, το κλίμα ήταν καλό στην Τουρκία, ορθώς έγινε η συνάντηση εκείνη, ορθώς συμφώνησαν οι δύο ηγέτες ότι πρέπει να συνεχίσει η διαδικασία επαναπροσέγγισης και να παραμείνει ανοικτός ο δίαυλος επικοινωνίας. Και ταυτόχρονα συμφώνησαν τα σημεία στα οποία έχουμε εκ διαμέτρου αντίθετες θέσεις και απόψεις.

Έτσι κάνουν οι γείτονες που πιστεύουν ότι πρέπει να υπάρχει μια μακρόπνοη σταθερότητα στη γειτονιά μας. Άρα, λοιπόν, και εγώ θα ενώσω τη φωνή μου με αυτά που είπε ο πρωθυπουργός εχθές. Οι μονίμως ανησυχούντες ας μην ανησυχούν. Η Ελλάδα ασκεί εξωτερική πολιτική με αποτέλεσμα», είπε χαρακτηριστικά.

Για τη συμφωνία και τα ζητήματα που τέθηκαν δημόσια, ο κ. Χατζηβασιλείου υπογράμμισε ότι «κυριαρχικά δικαιώματα μιας χώρας δεν χάνονται μέσα από συμφωνητικά με ιδιωτικές εταιρείες», προσθέτοντας ότι «ορθώς υπάρχει μία ρήτρα διασφάλισης υπέρ του ελληνικού Δημοσίου» σε περίπτωση μελλοντικής οριοθέτησης ή συμφωνιών, ώστε να μην προκύψει υποχρέωση αποζημίωσης. Στο ίδιο πλαίσιο, ανέφερε ότι «πολύ σωστά» η χώρα ακολουθεί την αρχή της μέσης γραμμής.

Απαντώντας σε ερώτημα για τις αιτιάσεις του πρώην πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά, ο κ. Χατζηβασιλείου τόνισε πως όλοι κρίνονται από τις τοποθετήσεις τους ενώ κατέληξε λέγοντας πως «εάν η συμφωνία με τη Chevron είχε υποχωρήσεις, τότε γιατί η Τουρκία αντιδρά τόσο έντονα;».