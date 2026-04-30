Σύσταση και συγκρότηση νέων Τομεακών Επιστημονικών Συμβουλίων του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας Τεχνολογίας και Καινοτομίας – Με απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης Σταύρου Καλαφάτη

Με την υπ΄αρ. 22943/18-03-2026 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, αρμόδιου για την Έρευνα και Καινοτομία, Σταύρου Καλαφάτη«Σύσταση και ορισμός μελών των Τομεακών Επιστημονικών Συμβουλίων (Τ.Ε.Σ.)» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 523/21.04.2026), μετά από τη σύμφωνη γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΕΚ), συστήθηκαν και συγκροτήθηκαν τα νέα Τ.Ε.Σ., στους εξής τομείς:

Ερευνητική Αριστεία / Κρίσιμη Τεχνολογική Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία

ΤΕΣ Τεχνητής Νοημοσύνης

ΤΕΣ Κρίσιμων Αναδυόμενων Τεχνολογιών (Bio Quantum & Space Tech) και Ερευνητικών Υποδομών

ΤΕΣ Τεχνολογικής Επιχειρηματικότητας

Περιβάλλον, Κοινωνία και Πολιτισμός

ΤΕΣ για το Περιβάλλον, το Κλίμα και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

ΤΕΣ για Πολιτικο-Κοινωνικά Θέματα και Τεχνολογία

ΤΕΣ για τη Δημιουργικότητα, την Τέχνη και τον Ανθρωπισμό στο συνεχώς μεταβαλλόμενο τεχνολογικό τοπίο

Περιφέρεια και Επιστημονική Διασπορά

ΤΕΣ για Συνέργειες με την Ελληνική Επιστημονική Διασπορά και την Τεχνολογική Διπλωματία

ΤΕΣ για την Περιφερειακή Ανάπτυξη της Καινοτομίας

Σε δήλωσή του ο Υφυπουργός Ανάπτυξης,Σταύρος Καλαφάτης τονίζει: «Η συγκρότηση των νέων Τομεακών Επιστημονικών Συμβουλίων του ΕΣΕΤΕΚ αφορά το επόμενο βήμα στη λειτουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος για την έρευνα, την τεχνολογία και την καινοτομία στη χώρα. Συμμετέχουν σημαντικές προσωπικότητες από την Ελλάδα και τον κόσμο. Τους ευχαριστώ όλους θερμά για την καλή διάθεση και την πρόθεση συμβολής στους εθνικούς στόχους!

Καλύπτει, με τη συμμετοχή σημαντικών προσωπικοτήτων, ένα ευρύ φάσμα διεπιστημονικών ερευνητικών πεδίων, από τις νέες τεχνολογίες και την περιφερειακή ανάπτυξη μέχρι το περιβάλλον, την Τέχνη και τον Πολιτισμό. Για πρώτη φορά διευρύνουμε τόσο τη θεματολογία, διαθεματικότητα και διεπιστημονικότητα του σημαντικού συμβουλευτικού οργάνου του ΕΣΕΤΕΚ. Έτσι ανταποκρινόμαστε καλύτερα στις ανάγκες της χώρας, της οικονομίας και της κοινωνίας και μπορούμε να βρεθούμε στην πρωτοπορία των νέων ευρωπαϊκών στρατηγικών που εξελίσσονται και συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη διασύνδεση της επιστημονικής έρευνας με την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα. Γιατί αυτές μπορούν να συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εθνικής οικονομίας, να δημιουργήσουν πλούτο για τη χώρα και ωφελιμότητα για την κοινωνία και τους πολίτες. Αυτός είναι ο στόχος που έθεσε εξαρχής η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τουΚυριάκου Μητσοτάκη. Αυτός είναι ο δρόμος που με συνέπεια ακολουθούμε. Και συνεχίζουμε.Είναι ένα σημαντικό βήμα στην προσπάθεια που καταβάλλουμε συντονισμένα στο Υπουργείο Ανάπτυξης, σε συνεργασία με τον Υπουργό Τάκη Θεοδωρικάκο, στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΑΚ).».

Τα Τομεακά Επιστημονικά Συμβούλια υποστηρίζουν σε εξειδικευμένα γνωστικά αντικείμενα την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) και το ΕΣΕΤΕΚ που αποτελεί το ανώτατο γνωμοδοτικό όργανο της Πολιτείας σε ζητήματα έρευνας και καινοτομίας. Κύριο αντικείμενό τους αποτελεί η παρακολούθηση των εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών εξελίξεων στα συγκεκριμένα επιστημονικά πεδία και η υποβολή προτάσεων στο ΕΣΕΤΕΚ. Επίσης τα ΤΕΣ αναλαμβάνουν:

Συγγραφή Προτάσεων για την επικαιροποίηση της Εθνικής Στρατηγικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΑΚ).

Προτάσεις για την αξιοποίηση, τη στρατηγική διαμόρφωση και την κατανομή της δημόσιας χρηματοδότησης για την ΕΣΕΤΑΚ.

Προτάσεις για σχεδιασμό εμβληματικών πρωτοβουλιών στην έρευνα, την τεχνολογία και την καινοτομία που κρίνονται σημαντικές για την χώρα.

Προτάσεις για τη στενότερη διασύνδεση της επιστημονικής έρευνας με την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα.

Ακόμη, στις ειδικότερες αρμοδιότητες των ΤΕΣ περιλαμβάνονται οι εξής δραστηριότητες:

Προτείνουν θεματικές περιοχές έρευνας εντός του γνωστικού τους πεδίου, θέτοντας και τις σχετικές προτεραιότητες και προτείνοντας τον καλύτερο τρόπο κάλυψης καθεμιάς με σχετικά εργαλεία έρευνας και καινοτομίας (π.χ. ποιες περιοχές πρέπει να καλυφθούν μέσω έργων ΕΡΕΥΝΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ, ποιες μέσω προκηρύξεων ΕΛΙΔΕΚ, μέσω προτάσεων για δημιουργία ερευνητικών υποδομών, κ.λπ.).

Παρακολουθούν κι εκτιμούν την εναρμόνιση των σχετικών θεματικών περιοχών έρευνας αλλά και προκηρύξεων της Ελλάδας με τις σχετικές του Προγράμματος Πλαισίου της ΕΕ ( HORIZON EUROPE – HE ) αλλά και των Διεθνών Προγραμμάτων Έρευνας.

Προτείνουν τις βέλτιστες προπαρασκευαστικές ενέργειες για προετοιμασία του Ελληνικού Ερευνητικού ιστού για τις Ευρωπαϊκές προτεραιότητες έρευνας, με έμφαση σε θέματα βασικής έρευνας ( ERC ), αξιοποίησης αποτελεσμάτων έρευνας ( EIC ) και συμμετοχής σε Ευρωπαϊκές Εμβληματικές Πρωτοβουλίες ( Missions ).

Σε κάθε πρόταση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας για προκήρυξη Εθνικών Ερευνητικών έργων αξιολογούν τις προτεινόμενες από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας ερευνητικές περιοχές/ δράσεις και την κατανομή χρηματοδότησης ανάμεσά τους.

Αξιολογούν την κάλυψη της θεματικής τους περιοχής από υφιστάμενα Ερευνητικά Ινστιτούτα της Ελλάδας (είτε εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας, είτε όχι), επισημαίνουν τυχόν κενά στην κάλυψη της θεματικής περιοχής και προτείνουν περιοχές παρεμβάσεων για καλύτερη κάλυψη της θεματικής περιοχής.

Προτείνουν θεσμικά μέτρα και δημοσιονομικά εργαλεία για την ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας σε τεχνολογίες σχετιζόμενες με τον τομέα τους.

Προτείνουν θεσμικά μέτρα και δημοσιονομικά εργαλεία αλλά και μεθόδους χρηματοδοτικής στήριξης για την ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας σε τεχνολογίες σχετιζόμενες με τον τομέα τους.

Γνωμοδοτούν σε κάθε ερώτημα που τους απευθύνεται από το ΕΣΕΤΕΚ ή τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας σχετικά με την έρευνα στη θεματική τους περιοχή ή – ευρύτερα – την βέλτιστη ανάπτυξη κι εφαρμογή πολιτικών για την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία στην Ελλάδα.

Ακολουθεί ολοκληρωμένη η σύσταση και τα μέλη των Τομεακών Επιστημονικών Συμβουλίων (Τ.Ε.Σ.) του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας, που συγκροτήθηκαν με την απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης. Η συμμετοχή των μελών στα εν λόγω Επιστημονικά Συμβούλια είναι μη αμειβόμενη.

Ερευνητική Αριστεία / Κρίσιμη Τεχνολογική Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία

ΤΕΣ Τεχνητής Νοημοσύνης

Ανδρουτσόπουλος Ιωάννης (Ίων), Καθηγητής Τεχνητής Νοημοσύνης στο Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως Πρόεδρος. Καβράκη Λυδία , Noah Harding Professor of Computer Science, Professor of Bioengineering, Professor of Computer and Electrical Engineering, Professor of Mechanical Engineering, Director at Ken Kennedy Institute, Rice University, ως Αντιπρόεδρος . Ανανιάδου Σοφία , Professor in the School of Computer Science, University of Manchester and Director of The National Centre for Text Mining (NaCTeM), Ηνωμένο Βασίλειο , ως μέλος . Βλαχάβας Ιωάννης, Καθηγητής του Tμήματος Πληροφορικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), ως μέλος. Βούρος Γεώργιος, Καθηγητής στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ως μέλος. Γκίμπας Λεωνίδας , Paul Pigott Professor in the School of Engineering, Stanford University, ΗΠΑ , ως μέλος . Δημάκης Αλέξανδρος Professor of Electrical and Computer Engineering, University of Texas, Austin, ΗΠΑ , ως μέλος . Καγγελίδης Κωνσταντίνος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΓΝΩΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕ, ως μέλος. Κουμπαράκης Εμμανουήλ, Καθηγητής του Tμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), ως μέλος. Λύκας Αριστείδης, Καθηγητής στο Tμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Iωαννίνων, ως μέλος. Μαραγκός Πέτρος, Ομότιμος Καθηγητής στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ως μέλος. Μαυρουδής Βασίλης , Principal Research Scientist leading the AI for Cyberdefence ( Α ICD) Research Center at the Alan Turing Institute in London, UK, ως μέλος . Παλιούρας Γεώργιος, Διευθυντής Ερευνών στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δημόκριτος, ως μέλος. Παπαδημητρίου Χρήστος, Καθηγητής στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κολούμπια, Νέα Υόρκη, ΗΠΑ, ως μέλος. Παπαδημητρίου Κωνσταντίνος, Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ως μέλος. Τριανταφύλλου Σοφία, Επίκουρη Καθηγήτρια στο τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και συνεργαζόμενη ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων και Υπολογιστικών Μαθηματικών του ΙΤΕ, ως μέλος. Χαλαμανδάρης Αιμίλιος, Επικεφαλής του τομέα Έρευνας και Ανάπτυξης της Samsung Electronics Ελλάδας, ως μέλος.

Γραμματέας ορίζεται η Λυρατζή Μαρία, Στέλεχος της Διεύθυνσης Εποπτείας Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων της ΓΓΕΚ.

ΤΕΣ Κρίσιμων Αναδυόμενων Τεχνολογιών (Bio Quantum & Space Tech) και Ερευνητικών Υποδομών

Ποϊράζη Παναγιώτα, Διευθύντρια Ερευνών, Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (ΙΜΒΒ), Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), ως Πρόεδρος. Καραγιαννίδης Γεώργιος, Καθηγητής Ψηφιακών Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ως Αντιπρόεδρος. Φωτιάδης Δημήτριος, Καθηγητής Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων – Ινστιτούτο Βιοϊατρικών Ερευνών – Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας, Editor in Chief IEEE Open Journal of Engineering in Medicine and Biology, Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ. «Ψηφιακή Ιατρική», ως μέλος. Αϊβαλιώτης Μιχαήλ, Καθηγητής Βιοχημείας, Τμήμα Ιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ως μέλος. Θεοδωρίδης Γεώργιος, Καθηγητής Αναλυτικής Χημείας, Τμήμα Χημείας, Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας, Εργαστήριο Biomic ΚΕΔΕΚ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ως μέλος. Ευγενίου Θεόδωρος , Professor of Technology and Business, INSEAD, ως μέλος . Καβαδίας Στυλιανός , Margaret Thatcher Professor of Enterprise Studies in Innovation and Growth, Academic Director of Entrepreneurship Centre, Academic Director of Advanced Leadership Programme, Judge Business School, University of Cambridge, ως μέλος . Δρ. Παπάζογλου Αθανάσιος, Πολιτικός Μηχανικός, Υπεύθυνος Ανάπτυξης Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων στο ESRF – European Synchrotron Radiation Facility, ως μέλος. Χαλουλάκος Βασίλειος, Διευθύνων Σύμβουλος ICEYE Hellas, ως μέλος. Δρ. Μπαρκούτσος Παναγιώτης, Ανώτερος Ερευνητής Κβαντικών Εφαρμογών (Senior Applied Scientist, Quantum Solutions), ως μέλος. Δρ. Γολέμης Αδριανός, Επικεφαλής Ιατρός Αποστολών Αστροναυτών, MEDES/Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA), ως μέλος. Χατζημηνάς Μάρκος, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας ΣΘΕΝΟΣ Τεχνητή Νοημοσύνη, ως μέλος. Στενός Βασίλειος, Μηχ. Περιβάλλοντος (Columbia University), Υπ. Διδάκτωρ ΕΜΠ, Μηχ. Μηχ/κος/Ιδρυτής και Γεν. Διευθυντής Solmeyea Biotech, ως μέλος. Μποζίνης Αθανάσιος, Διεθνολόγος – Οικονομολόγος και Επίκουρος Καθηγητής «Παγκόσμιας Πολιτικής Οικονομίας και Νέων Τεχνολογιών – Βιοασφάλειας», τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (ΔΕΣ), Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ως μέλος.

Γραμματέας ορίζεται ο Καλερίδης Βασίλειος, Στέλεχος της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Έρευνας και Καινοτομίας της ΓΓΕΚ.

ΤΕΣ Τεχνολογικής Επιχειρηματικότητας

Πραματάρη Αικατερίνη, Καθηγήτρια στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Founding Partner Uni.Fund, ως Πρόεδρος. Τόκα Αγοραστή, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός, Διδάκτωρ ΑΠΘ, Εξειδικευμένο Στέλεχος Μεταφοράς Τεχνολογίας και Καινοτομίας, ως Αντιπρόεδρος. Ράμογλου Ευστράτιος, Καθηγητής Επιχειρηματικών Σπουδών (Professor of Entrepreneurship Studies) University of Bristol, UK, ως μέλος. Λακασάς Δημήτριος, Διευθύνων Σύμβουλος της OLYMPIA ELECTRONICS A.E., ως μέλος. Δρ . Κουρτέσης Δημήτριος , Managing Partner – Ideas Forward, ως μέλος . Βασιλειάδης Αναστάσιος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Διευθύνων Σύμβουλος και Ιδρυτής του Ινστιτούτου Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, ως μέλος. Τσίγκος Δημήτρης , Founder and President, Starttech Ventures, ως μέλος . Λυμπεροπούλου Αντιγόνη, Διευθύνουσα Σύμβουλος στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων, ως μέλος. Σκερλετόπουλος Λεωνίδας, Διαχειριστής Θερμοκοιτίδας Επιχειρηματικότητας Light Hub, Συντονιστής Mindspark Plus ΑΜΚΕ, ως μέλος. Τραμαντζάς Κωνσταντίνος, Μηχανολόγος Μηχανικός – Γενικός Διευθυντής, Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας, ως μέλος. Δρ. Πυργιώτης Λάμπρος, Χημικός Μηχανικός, Δρ. Περιφερειακής Επιστήμης (Οικονομολόγος – Περιφερειολόγος), Σύμβουλος Διοίκησης Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), ως μέλος.

Γραμματέας ορίζεται ο Γογγολίδης Βασίλειος, Προϊστάμενος Τμήματος Σχεδιασμού Δράσεων Καινοτομίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Έρευνας και Καινοτομίας της ΓΓΕΚ.

Περιβάλλον, Κοινωνία και Πολιτισμός

ΤΕΣ για το Περιβάλλον, το Κλίμα και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Μακρόπουλος Χρήστος, Καθηγητής Αστικής Υδρολογίας, Διαχείρισης Υδατικών Πόρων και Υδρο-πληροφορικής στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Διευθυντής του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Υδραυλικής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών και Διευθυντής του Ινστιτούτου Έξυπνων, Βιώσιμων και Ανθεκτικών Υποδομών ΕΜΠ., ως Πρόεδρος. Βλαχοκώστας Χρίστος, Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ως Αντιπρόεδρος. Ελευθεριάδης Κωνσταντίνος, Διευθυντής Ερευνών ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», ως μέλος. Κατράγκου Ελένη, Καθηγήτρια, Τομέας Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας, Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ως μέλος. Αργυρίου Αναγνώστης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου, Σχολή Περιβάλλοντος, Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής, ως μέλος. Μιχαλόπουλος Νικόλαος, Διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, ως μέλος.

Γραμματέας ορίζεται η Λυρατζή Μαρία, Στέλεχος της Διεύθυνσης Εποπτείας Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων της ΓΓΕΚ.

ΤΕΣ για Πολιτικο-Κοινωνικά Θέματα και Τεχνολογία

Δρ . Καραχάλιος Κωνσταντίνος , Strategy Advisor to the IEEE Executive Director, ως Πρόεδρος . Γωνίδα Σοφία – Ελευθερία, Καθηγήτρια Α’ βαθμίδας, Τμήμα Ψυχολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ως Αντιπρόεδρος. Κωνσταντίνος Καρπούζης, Αναπληρωτής καθηγητής, Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, ως μέλος. Μέξη Μαρία , Senior Advisor on Labour and Social Policy, Geneva Graduate Institute & TASC Platform, Research Fellow, Geneva Graduate Institute & Albert Hirschman Centre on Democracy, Collaborating Researcher, United Nations Research Institute for Social Development, Visiting Fellow, Cornell University, Global Labor Institute, ως μέλος . Λαδή Στυλιανή, Καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου και Queen Mary University of London (παράλληλη απασχόληση) και Αντικείμενο: Ευρωπαϊκή Δημόσια Πολιτική, ως μέλος. Χύμης Αθανάσιος, Ερευνητής Α’ Βαθμίδας στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), ως μέλος. Τσιαβός Πρόδρομος, Διευθυντής Ψηφιακής Ανάπτυξης και Καινοτομίας Ίδρυμα Ωνάση, Διευθυντής Ινστιτούτου Διανοητικής Ιδιοκτησίας και Καινοτομίας Ευρωπαϊκό Κέντρο Δημοσίου Δικαίου (EPLO), ως μέλος. Αλεξανδροπούλου Ευγενία, Καθηγήτρια Δικαίου Πληροφορικής, Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Διευθύντρια Διιδρυματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Δίκαιο και Πληροφορική», Μέλος Συμβουλίου Διοίκησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ως μέλος.

Γραμματέας ορίζεται η Λυρατζή Μαρία, Στέλεχος της Διεύθυνσης Εποπτείας Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων της ΓΓΕΚ.

ΤΕΣ για τη Δημιουργικότητα, την Τέχνη και τον Ανθρωπισμό στο συνεχώς μεταβαλλόμενο τεχνολογικό τοπίο

Μαυρομιχάλη Ελένη, Σύμβουλος Στρατηγικής και Πολιτιστικής Διαχείρισης, ως Πρόεδρος Παυλόπουλος Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ως Αντιπρόεδρος. Πρεβελάκης Νικόλαος , Associate Senior Lecturer, Committee on Degrees in Social Studies Associate Director for Curricular Development, Center for Hellenic Studies, Harvard University, ως μέλος . Miller Steven Riel, Distinguished Fellow National School of Government, South Africa – Former Head of Foresight and Futures Literacy, UNESCO, ως μέλος . Dr Sommerschield Thea, Assistant Professor in Greek History and Digital Humanities, Department of Classics and Ancient History, Durham University, ως μέλος . Πετάκος Δημήτριος, Δρ. Ιστορίας των Επιστημών, Μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», ως μέλος. Boczkowski Octave Julien, Conservateur d’État des Bibliothèques, ως μέλος . Δρ . Παναγιωτοπούλου Θεοδοσία – Ευδώρη , Αρχιτέκτων Μηχανικός , Διδάκτωρ Αρχιτεκτονικής ( Α rchitectural Association), ΜΑ (Warburg Institute, School of Advanced Study, University of London), Εντεταλμένη Διδάσκουσα ( Α djunct Professor), Τμήμα Αρχιτεκτόνων , Πανεπιστήμιο Πατρών , ως μέλος .

Γραμματέας ορίζεται η Ρόζενμπεργκ Άννα, Στέλεχος της Διεύθυνσης Διεθνούς Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας της ΓΓΕΚ.

Περιφέρεια και Επιστημονική Διασπορά

ΤΕΣ για Συνέργειες με την Ελληνική Επιστημονική Διασπορά και την Τεχνολογική Διπλωματία

Κοτρώτσιος Γεώργιος, Dr., MBA, Μέλος της Ελβετικής Ακαδημίας Επιστημών Τεχνολογίας, ως Πρόεδρος. Κυρπίδης Νικόλαος , Senior Staff Scientist, Head of Microbiome Data Science, Lawrence Berkeley National Laboratory (LBNL), ΗΠΑ , ως Αντιπρόεδρος . Βιτετζάκης Εμμανουήλ, Οικονομολόγος Μηχανικός – Σύμβουλος Στρατηγικής Ανάπτυξης Επιχειρήσεων και Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας, ως μέλος. Μπουντουβής Ανδρέας, Καθηγητής Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Σχολή Χημικών Μηχανικών, ως μέλος. Ξύδη Αφροδίτη, Εκτελεστική Διευθύντρια, Deon Policy Institute, ως μέλος. Παπακωνσταντίνου Βασίλειος, Εταίρος, Blue Dome Capital, ως μέλος. Χατζοπούλου Μαρίνα I σμήνη, Board Chair , Levitronix Technologies , ως μέλος. Μακιγιάμα Χρήστος , President, Silicon Planet Corporation, ως μέλος . Κατσιούλας Αθανάσιος , Technology Executive & Ecosystem Strategist, ως μέλος .

Γραμματέας ορίζεται η Χαχαμίδου Μαρία, Στέλεχος στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής των Δράσεων στους Τομείς της Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΚ) του Υπουργείου Ανάπτυξης.

ΤΕΣ για την Περιφερειακή Ανάπτυξη της Καινοτομίας

Κορπάκης Δημήτριος, Πολεοδόμος – Χωροτάκτης, Δρ. Πανεπιστημίου Paris-I-Panthéon-Sorbonne, Πρώην Προϊστάμενος Τμήματος στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Fellow, Regional Studies Association (FeRSA), ως Πρόεδρος. Ρουμελιώτη Γαρυφαλιά – Στυλιανή ( Λίτσα Παναγιωτοπούλου ), Bachelor & Master MSc London University, Senior Advisor, Διοίκηση Purdue University, Board Advisory Council, International MBA Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ( ΟΠΑ ), President, Intale SA, Vice President Papapostolou Healthcare Technical Solutions, Vice President Citizens’ Movement for and Open Society, MoB, Σύνδεσμος Ανωνύμων Εταιριών και Επιχειρηματικότητας , BoD, Hellenic American Chamber of Commerce/President of EducationInnovation-Entrepreneurship Committee, ως Αντιπρόεδρος . Κομνηνός Νικόλαος, Ομότιμος Καθηγητής Αστικής Ανάπτυξης και Πολιτικής Καινοτομίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Διευθυντής Εργαστηρίου Αστικής και Περιφερειακής Καινοτομίας (URENIO Research), ως μέλος. Ατσαλάκης Γιώργος, Αναπληρωτής Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, ως μέλος. Ζαχαρής Νικόλαος, Διευθυντής Κέντρου Ερευνών Νοτιοανατολικής Ευρώπης του Ευρωπαϊκού Παραρτήματος του Πανεπιστημίου του Γιορκ, ως μέλος. Σπυρίδων Ιγνατιάδης, Οικονομολόγος – Σύμβουλος Επιχειρήσεων, ως μέλος. Οικονόμου Κωνσταντίνος, Μέλος της Ολομέλειας της Ανεξάρτητης Αρχής για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών – ΑΔΑΕ, Καθηγητής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο/Ειδικός Σύμβουλος του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων για θέματα Περιφερειακής Ανάπτυξης, ως μέλος. Αλμπάνης Ευάγγελος, Διδάκτωρ Εφαρμοσμένης Φυσικής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ερευνητικός Συνεργάτης, Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας, Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝΠΕ) – Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής, ως μέλος. Σουκουλιάς Πέτρος, Σύμβουλος εταιρικής στρατηγικής @ SEEMS A.E., ως μέλος. Χατζηδημητρίου Ιωάννης, Ομότιμος Καθηγητής Διεθνών Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Μέλος Δ.Σ. Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας, Επίτιμο Μέλος Δ.Σ. Συνδέσμου Εξαγωγέων Ελλάδος (ΣΕΒΕ), ως μέλος. Βάμβαλης Κοσμάς, CEO, Atlantis Engineering Α.Ε. – ex.Chair, EFNMS vzw – Μέλος ΔΣ ΣΕΒΕ, ως μέλος. Καγγελίδης Κωνσταντίνος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΓΝΩΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕ, ως μέλος. Νάνος Ιωάννης, Πληροφορικός-Οικονομολόγος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, ως μέλος.

Γραμματέας ορίζεται η Λυρατζή Μαρία, Στέλεχος της Διεύθυνσης Εποπτείας Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων της ΓΓΕΚ.