Σύσκεψη υπό τον Μητσοτάκη για το Posokanei που συγκρίνει τιμές σε πραγματικό χρόνο στα σούπερ μάρκετ

Η νέα εφαρμογή του υπουργείο Ανάπτυξης Posokanei θα βρεθεί στο επίκεντρο της σύσκεψης υπο τον πρωθυπουργό που θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη, στις 11 το πρωί, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Με το «PosoKanei» θα μπορεί ο κάθε καταναλωτής να βλέπει ποια είναι η πραγματικότητα.

Μέσω της εφαρμογής, posokanei οι πολίτες θα μπορούν κατά τη διάρκεια των αγορών τους να αναζητούν συγκεκριμένα προϊόντα και να ενημερώνονται άμεσα για τις διαθέσιμες τιμές στην αγορά. Για παράδειγμα, ένας καταναλωτής που βρίσκεται σε σούπερ μάρκετ θα έχει τη δυνατότητα να ελέγχει αν η τιμή ενός προϊόντος, είναι ανταγωνιστική ή αν διατίθεται φθηνότερα σε άλλο κατάστημα.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και η παροχή περισσότερων επιλογών στους καταναλωτές, ώστε να πραγματοποιούν πιο συμφέρουσες αγορές και να εξοικονομούν χρήματα.

Πρόκειται για ένα μέτρο που έχει προαναγγείλει το υπουργείο εδώ και καιρό, με φόντο τις ανατιμήσεις που έφερε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, αλλά και σε μια προσπάθεια να περιορίσει τα φαινόμενα αισχροκέρδειας.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι τιμές των φρούτων και των λαχανικών στα ράφια των σούπερ μάρκετ θα έχουν πρωταγωνιστκό ρόλο και στη νέα εφαρμογή της ΑΑΔΕ με όνομα «Agro-Verify», η οποία θα αποκαλύπτει την πορεία της τιμής από το χωράφι, στο ράφι.