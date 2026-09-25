Σύσκεψη στο Υπουργείο Ναυτιλίας για την αποτροπή ρύπανσης από το οχηματαγωγό πλοίο στη Μύκονο

Σε έκτακτη σύσκεψη για την αποτροπή της ρύπανσης προχώρησε το Υπουργείο Ναυτιλίας μετά τη φωτιά που ξέσπασε το πρωί της Παρασκευής στο φορτηγό – οχηματαγωγό βόρεια της Μυκόνου.

Η επιχείρηση στο σημείο συνεχίζεται με στόχο να αποτραπεί η επικίνδυνη κλίση του πλοίου, η βύθισή του και μια ενδεχόμενη θαλάσσια ρύπανση. Στο σημείο επιχειρούν δύο πλωτά του Λιμενικού, ένα αντιρρυπαντικό σκάφος, τρία σκάφη της Πυροσβεστικής, ένα ναυαγοσωστικό με ειδικό εξοπλισμό και τρία ρυμουλκά.

Παράλληλα, έχουν τεθεί σε ετοιμότητα μέσα απορρύπανσης στις όμορες Λιμενικές Αρχές, ενώ πραγματοποιήθηκε επιχειρησιακή τηλεδιάσκεψη με τη συμμετοχή της ηγεσίας του Λιμενικού, της Πυροσβεστικής και εκπροσώπων της πλοιοκτήτριας εταιρείας.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της ΠΕΠΙΕΘ, Γιώργος Βάλλης, ζητούμενο είναι να αποτραπεί το ενδεχόμενο βύθισης, καθώς το πλοίο μεταφέρει εύφλεκτα υλικά και θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρή θαλάσσια ρύπανση.

Συγκλονιστικές εικόνες από τη φωτιά στο εσωτερικό

Την ίδια ώρα, συγκλονιστικές είναι οι εικόνες που καταγράφονται από το εσωτερικό του φορτηγού – οχηματαγωγού BLUE CARRIER 2, όπου εκδηλώθηκε πυρκαγιά ενώ έπλεε μεσοπέλαγα, μεταφέροντας 28 μέλη πληρώματος και έναν επιβάτη, οδηγό ενός από τα φορτωμένα οχήματα.

Σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού, μέλη του πληρώματος καταγράφονται να επιχειρούν να περιορίσουν τις φλόγες.

Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 9 το πρωί, σημαίνοντας συναγερμό στα επιχειρησιακά κέντρα του Λιμενικού και του Πυροσβεστικού Σώματος. Το πλοίο εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς-Σύρος-Βαθύ Σάμου-Κως-Ρόδος-Κως-Πειραιάς, μεταφέροντας στα γκαράζ του 166 φορτηγά και 29 Ι.Χ. οχήματα.

Το πλήρωμα και ο επιβάτης απομακρύνθηκαν με ασφάλεια, με τον εκπρόσωπο Τύπου του Λιμενικού, Φάνη Μπαλατσούκα, να αναφέρει ότι όλοι μετεπιβιβάστηκαν σε πλωτό του Λιμενικού και μεταφέρθηκαν στην Τήνο. Εκεί υποβλήθηκαν σε προληπτικές ιατρικές εξετάσεις.

Την προανάκριση για τις συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά έχει αναλάβει το Λιμενικό Σώμα.